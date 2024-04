Przegląd prasy z tygodnia 14.04.2024. Co działo się w Krakowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.04 a 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak prezentują się wyniki głosowania do rady miasta i na prezydenta w Krakowie w wyborach 2024”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 14.04.2024. 7.04 - 13.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak prezentują się wyniki głosowania do rady miasta i na prezydenta w Krakowie w wyborach 2024 Kto objął fotel prezydenta Krakowa, a kto zdobył mandat radnego miasta w wyborach samorządowych 2024? Jak zagłosowali mieszkańcy? Czekamy na oficjalne wyniki PKW. Gdy tylko będą dostępne, podzielimy się nimi z Wami w tym artykule. Zapisz sobie link, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami. 📢 Cracovia Maraton 2024. Utrudnienia, zmiany w organizacji ruchu, wyznaczone objazdy w niedzielę 14 kwietnia 2024 r. W niedzielę 14 kwietnia 2024 r. w Krakowie odbywa się Cracovia Maraton. Mieszkańcy muszą się przygotować na poważne utrudnienia komunikacyjne. Biegowe święto wymusza zmiany i ograniczenia w ruchu drogowym dużej części miasta.

📢 Wyniki głosowania w wyborach 2024 do sejmiku województwa małopolskiego (okręg nr 3). Sprawdź, jak rozłożyły się głosy w twoim regionie Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Wiemy, jak wygląda skład sejmiku województwa małopolskiego. Zobacz, jak głosowali mieszkańcy okręgu nr 3 i kto zdobył mandaty. Poniżej prezentujemy rezultaty głosowania.

Tygodniowa prasówka 14.04.2024: 7.04-13.04.2024 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Festiwal Azjatycki w Krakowie. Halę Cracovii wypełnia zapach imbiru i czekolady. Mieszkańcy jak zawsze dopisali W weekend Hala Cracovii w Krakowie zamieniła się w prawdziwe królestwo smaków. Aromat smażonych pierożków, ramenu czy słodkości zwabił tłumy krakowian chcących zmierzyć swoje kubki smakowe z azjatycką kuchnią. Kto się najadł, mógł zajrzeć na Targi Biżuterii i zakupić jakieś błyskotki.

📢 Michałowice. Ciągnik rolniczy wywrócił się podczas prac w polu. Są osoby poszkodowane W podkrakowskich Michałowicach doszło do niebezpiecznie wyglądającego wypadku. Ciągnik rolniczy przewrócił się w trakcie prac w polu. Są poszkodowani. Na miejscu pracuje policja i straż pożarna. Poszkodowanymi zajęło się już pogotowie. 📢 Kraków. Kiermash i Targi Młodej Sztuki w Starej Zajezdni. Zobaczcie, co tam znajdziecie W krakowskiej Starej Zajezdni odbywa się kolejna edycja Kiermashu. Tym razem nieszablonowa moda i dizajn łączą siły z Targami Młodej Sztuki. To świetna okazja, by nabyć nie tylko ciekawe ubrania czy unikatową biżuterię, ale też kosmetyki czy dodatki do domu. Wstęp na wydarzenie wolny. Dziennik Polski jest patronem wydarzenia. 📢 Uczestnicy Mini Cracovia Maratonu przetarli szlak. W niedzielę start biegaczy na dystansie ponad 42 km Po raz 17. uczestnicy Mini Cracovia Maraton uczcili pamięć Piotra Gładkiego – triumfatora czwartej edycji krakowskiego maratonu z 2005 roku, który jako pierwszy i dotychczas jedyny Polak wygrał Cracovia Maraton, a dwa tygodnie później zginął tragicznie w wypadku drogowym. Trasa o długości 4,2 km prowadziła wokół Błoń Krakowskich, a 755 biegaczy miało na jej pokonanie maksymalnie 45 minut. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Kraków. Łukasz Gibała szedł z Mokką. PsieMarsz krakowskimi ulicami. A na końcu pokaz sztuczek Szczekające czworonogi opanowały w sobotę 13 kwietnia ulice Krakowa. Odbyła się tu bowiem druga edycja PsieMarszu. W spacerze udział wzięło kilkadziesiąt psiaków, a całość zwieńczył pokaz psich sztuczek w Parku Jordana. Pomysłodawcą wydarzenia jest Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, któremu przewodniczy Łukasz Gibała.

📢 Kraków. Rafał Trzaskowski poparł Aleksandra Miszalskiego i spotkał się z krakowianami Rafał Trzaskowski, świeżo wybrany na kolejną kadencję prezydent Warszawy, odwiedził w sobotę 13 kwietnia Kraków. Powód był znany. Poparcie dla Aleksandra Miszalskiego ubiegającego się o fotel prezydenta Krakowa. Spotkaniu polityków na Rynku Podgórskim w Krakowie przysłuchiwało się sporo zwolenników. 📢 Dwanaście rund na Błoniach Krakowskich. Zobacz, co działo się na trasie Cracovia Maratonu na Rolkach Niedzielny 21. Cracovia Maraton będzie zwieńczeniem dwudniowego święta sportu, które rozpoczęło się w sobotę 13 kwietnia przy Błoniach Krakowskich, gdzie wystartował Cracovia Maraton na Rolkach. Uczestnicy mieli do przejechania 42 km i 195 m, co oznaczało, że trasa wokół Błoń liczyła dwanaście okrążeń. Obejrzyjcie zdjęcia kilkuset uczestników zawodów w naszej galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Nowa atrakcja na Zarabiu w Myślenicach. Otwarcie w sobotę! W sobotę, 13 kwietnia 2024 na myślenickim Zarabiu otwiera się skatepark w całkiem nowej odsłonie. W tak lubianej rekreacyjnej dzielnicy Myślenic będzie to dzień pełen atrakcji. Za darmo! 📢 Znamy już półfinalistki konkursu Miss Polski 2024! Wśród nich znalazły się 4 reprezentantki województwa małopolskiego! W tym roku po raz 35-ty zostanie wybrana najpiękniejsza Polka. Hotel Mistral w Markach pod Warszawą gościł aż 162 ćwierćifinalistki konkursu Miss Polski 2024, spośród których zostało wybrane 60 wspaniałych półfinalistek z całej Polski. Wśród nich znalazły się Anita Szewczyk, Zuzanna Balonek, Aneta Kazior i Magdalena Szewczyk, które reprezentują województwo małopolskie. 📢 Wielka wygrana w Krakowie! Szczęśliwiec trafił "piątkę" w Mini Lotto O wielkim szczęściu może mówić mieszkaniec Nowej Huty. W czwartkowym losowaniu Mini Lotto, grając systemem, trafił "piątkę". Ponieważ była to jedyna piątka w tym losowaniu do gracza poleciało ponad 400 tys. złotych. Na majówkę jak znalazł!

📢 Kraków. Ogród Botaniczny UJ powinien się chronić przed hałasem ekranami? Rozgorzała dyskusja Krakowski Ogród Botaniczny w mediach społecznościowych zamieścił apel o wsparcie i podpisanie jego petycji o montaż ekranów dźwiękoszczelnych wzdłuż alei Powstania Warszawskiego, z którą sąsiaduje. Pod postem na Facebooku w tej sprawie pojawiły się wpisy takie jak np. "Nareszcie!" i pochwały dla tej inicjatywy. Ale nie brakuje również komentarzy zdecydowanych przeciwników stawiania ekranów akustycznych w centrum miasta i - jak to określają mieszkańcy - szpecenia nimi krajobrazu. A skąd wziął się ten pomysł? 📢 Kraków. One nadal czekają na kochający i bezpieczny dom. Schronisko KTOZ jest pełne zwierzaków, które może czekają właśnie na Ciebie Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami każdego dnia apeluje o adopcję milusińskich, których ma pod swoją opieką. Niektóre psy czy koty są na ulicy Rybnej zaledwie od kilku dni. Jednak zdarzają się też takie przypadki, gdy zwierzaki czekają na kochający i bezpieczny dom już od wielu lat. My jednak nie tracimy nadziei i wierzymy, że każde z nich trafi kiedyś do odpowiedzialnego opiekuna, który da im wymarzony dach nad głową.

📢 Mieczysław Grąbka spoczął na Rakowicach. W ostatniej drodze towarzyszyły mu tłumy krakowian 12 kwietnia na Cmentarzu Rakowickim odbyły się uroczystości pogrzebowe Mieczysława Grąbki. Aktora związanego przez ponad 40 lat ze Starym Teatrem, pedagoga Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie żegnały tłumy mieszkańców oraz koledzy i koleżanki ze sceny. - Będzie z nami, będziemy widzieć jego oczy. Będziemy widzieć jego charakterystyczną sylwetkę, słyszeć jego głos i będziemy patrzeć na jego mistrzowskie, mistrzowskie aktorstwo” – mówiła podczas uroczystości pogrzebowych aktorka Ewa Kaim.

📢 Powiat krakowski. Potworny wypadek z udziałem trzech pojazdów. Dwie osoby trafiły do szpitala! W Brończycach, w powiecie krakowskim, doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów dostawczych i jednego osobowego. Strażacy używali narzędzi hydraulicznych do wydobycia poszkodowanych osób. Na razie nie wiadomo, jak doszło do zdarzenia.

📢 Weekend w Krakowie: wydarzenia i imprezy w dniach 12,13 i 14 kwietnia 2024r. Sprawdź, co będzie się działo! Sprawdź nasz przegląd najciekawszych imprez na weekend w Krakowie i okolicach. Przejdź do galerii i zobacz, co się będzie działo w terminie od 12 do 14 kwietnia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa okazała się idealnym miejscem dla poszukiwaczy zaginionych skarbów. Co tam znaleziono? Podczas prac archeologicznych na terenie budowy S52 trafiono na pozostałości Twierdzy Kraków. - Nasze inwestycje po raz kolejny przyczyniły się do lepszego poznania przeszłości. Ekipy badawcze odkryły liczne ślady związane z powstającymi w II połowie XIX i na początku XX wieku założeniami inżynierii militarnej - mówi Kacper Michna, rzecznik GDDKiA w Krakowie.

📢 Kraków. Polityka wdarła się do komunikacji miejskiej. "W tramwaju rozpętało się piekło" - list Czytelnika Do naszej redakcji napisał Czytelnik, który padł ofiarą agresywnego zachowania w tramwaju. Doszło do szarpaniny, a zaczęło się od wulgarnego wypytywania pasażerów o preferencje polityczne. Sytuacja wydarzyła się w dzień wyborów samorządowych. O sprawę zapytaliśmy spółkę MPK. Potwierdziła teraz, że przyjęła takie zgłoszenie. - Skarga trafiła do nas 7 kwietnia wieczorem. Weryfikujemy to zgłoszenie i dokładnie sprawdzamy. Nikt go nie zlekceważył. Na pewno odpowiemy pasażerowi - zapewnia Marek Gancarczyk, rzecznik MPK Kraków.

