Kto z Małopolski do Parlamentu Europejskiego? Tylko PO odsłoniła wszystkie karty, pozostali wciąż układają listy

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Do tej pory w całym kraju zarejestrowanych zostało aż 40 komitetów wyborczych. Wiadomo, że listy swoich kandydatów wystawią największe polityczne ugrupowania, ale zawiązanych zostało także kilka koalicyjnych komitetów oraz komitetów wyborców. Wszystkie do czwartku, 2 maja, do godz. 16 mają czas na rejestrację list kandydatów.

Platforma Obywatelska pierwsza odsłania wyborcze karty

- Te wybory, nie każdy w to może uwierzy, nie do każdego to dociera, ale te wybory są jednymi z najważniejszych w historii Polski powojennej, mimo że są to wybory do PE, więc wydawałoby się, że do miejsca i do spraw, które są dość odległe od codziennego życia – mówił Donald Tusk. - Nigdy te sprawy, które się będą rozstrzygały w całej Europie, nigdy nie były tak ważne i nigdy nie miały tak radykalnego wpływu na nasze życie, jak teraz, w czasie wojny, w czasie zagrożeń, o jakich Europa nie myślała kilka lat temu. Historia wróciła do nas z całej siły – dodał.