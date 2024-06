Euforia na wieczorze wyborczym PO przy krakowskim Rynku po ogłoszeniu wyników sondażowych. Ale w Małopolsce wyraźnie wygrał PiS

Eurowybory: wieczór wyborczy PO w Krakowie

- Kochani, to chyba - mamy to! To jest wzruszająca chwila, bo w tym momencie zakończyliśmy przynajmniej tę część maratonu wyborczego i z jednej strony, jak powiedział przewodniczący Donald Tusk, jesteśmy znowu liderem. Jesteśmy znowu na pierwszym miejscu, tak jak to bywało paręnaście lat temu, i to jest naprawdę historyczny moment, bo przecież nie było łatwo - mówił do zgromadzonych na wieczorze wyborczym PO prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. - Jednak się udało. Zatrzymaliśmy w Polsce ten marsz populistów i radykałów. I trzeba się z tego bardzo, bardzo cieszyć

Prezydent Krakowa podziękował też wszystkim wyborcom PO, że – jak mówił – zmobilizowali się, poszli zagłosować, mimo że te wybory nie cieszą się nigdy dużą frekwencją. - To jest ten moment, w którym trzeba im wszystkim brawami podziękować. Brawa dla Małopolan, Małopolanek! - mówił Aleksander Miszalski.

- Pierwsza sprawa i podstawowa: to jest zwycięstwo ludzi, którzy w nas uwierzyli. My jesteśmy tylko i wyłącznie emanacją tej woli wyborców, która się dzisiaj objawiła. To są ludzie, którym zawdzięczamy to zwycięstwo. I za waszą mobilizację, za głosowanie na każdego kandydata z listy bardzo serdecznie i z całego serca dziękuję. To jest naprawdę wzruszający moment – mówił też ze sceny w Klubie Pod Jaszczurami Bartłomiej Sienkiewicz.

Polityk, mówiąc o indywidualnych wynikach, stwierdził też: - To nie jest głos na mnie. To jest głos na pewnego rodzaju politykę, którą zaczęliśmy wprowadzać w Polsce. Politykę rozliczania złodziei, gangsterów, ludzi, którzy niszczyli nasz kraj – mówił Bartłomiej Sienkiewicz. - Ten wynik: 38 procent, wynik poszczególnych liderów list to jest wynik gniewu, wobec tego, co się stało. Co druga osoba mówiła mi dokładnie to samo każdego dnia: rozliczcie ich, bo inaczej nieprawość wróci. I mogę się zobowiązać, że zrobię wszystko, żeby nie wróciła, w tym nowym wydaniu, w tym wydaniu europarlamentarzysty, który przecież ma swoją rolę do odegrania na arenie europejskiej, ale nigdy nie zapominając i o świętokrzyskim, i o małopolskim – zadeklarował polityk PO.