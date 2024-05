Maj 2024 w Krakowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń kwietnia 2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krakowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Majówka w Krakowie. Wydarzenia weekendu majowego: Krakowska Lekcja Śpiewania, Święto Kolorów, Rock Majówka”?

Przegląd kwietnia 2024 w Krakowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Majówka w Krakowie. Wydarzenia weekendu majowego: Krakowska Lekcja Śpiewania, Święto Kolorów, Rock Majówka Wraz z nadejściem majówki, nieubłaganie zbliża się czas matur. Na szczęście, Kraków wychodzi naprzeciw potrzebom maturzystów, którzy w ostatnich dniach przed egzaminami będą mieli szansę się zrelaksować, a nawet nieco... zaszaleć. Prezentujemy zestawienie najatrakcyjniejszych wydarzeń w Krakowie. Zobacz, co robić w majówkę w dniach od 1 do 5 maja! 📢 Nowa atrakcja na Zarabiu w Myślenicach. Już działa! W sobotę, 13 kwietnia 2024 na myślenickim Zarabiu otworzył się skatepark w całkiem nowej odsłonie. W tak lubianej rekreacyjnej dzielnicy Myślenic jest to kolejna atrakcja. Za darmo!

📢 W Krakowie powstała nowa pijalnia wódki i piwa. W pasażu Bielaka przy Stolarskiej 5 Mex Polska otworzyła dwa nowe lokale Pijalni Wódki i Piwa – w Krakowie i Nowym Sączu. A w nadchodzących miesiącach przewiduje uruchomienie 5 kolejnych miejsc, w miastach takich jak - Katowice, Kraków i Zamość. W Krakowie lokal pojawił się w pasażu Bielaka, którego lata świetności minęły, ale może nowy lokal tchnie życie w to miejsce.

Prasówka maj Kraków: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Krakowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przysięga wojskowa na Rynku w Zabierzowie. 143 żołnierzy z dwóch batalionów ślubowało bronić Polski i jej granic Przysięgę wojskową i uroczystą defiladę mogli oglądać mieszkańcy Zabierzowa. W niedzielę, 28 kwietnia, na Rynku pojawili się żołnierze z 6. Batalionu Logistycznego oraz 16. Batalionu Powietrznodesantowego. To właśnie tutaj, na rynku w Zabierzowie, 143 szeregowych z obydwu jednostek składali ślubowanie. Uroczystość była również promocją służby wojskowej.

📢 Wypadek na drodze pod Krakowem. Kilka osób poszkodowanych. Bardzo duże utrudnienia w ruchu DK-94, biegnąca pomiędzy Krakowem a Olkuszem, jest zablokowana po wypadku, który miał miejsce ok. godz. 13.30 na wysokości Jerzmanowic. Trwa tam akcja służb ratunkowych. 📢 Kraków. Żal patrzeć, a nadchodzi sezon kąpielowy. Kiedy powstaną nowe baseny na Clepardii? Przetarg na budowę nowego kompleksu basenów Clepardii trwa. Do 9 kwietnia miały wpływać oferty. Zapewne Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie je analizuje, jeśli jakieś wpłynęły. Inwestycja czekała na jakiś ruch urzędników latami, a teren i stare niecki niszczały i marnowały swój potencjał. W tym sezonie kąpielowym będzie podobnie, a na finał inwestycji przyjdzie poczekać kolejne lata. 📢 Weekend w Krakowie. Oto najlepsze wydarzenia w weekend w dniach 27 do 28 kwietnia: Mastercard OFF CAMERA, Dzień Tańca Majówka zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że od długiego weekendu dzielą nas milimetry! Jedno jest pewne - oczekiwanie na wolne dni staje się przyjemniejsze przy akompaniamencie ciekawych eventów i wydarzeń, które w nadchodzących dniach odbędą się w Krakowie. Będzie się działo!

📢 TOP 15 restauracji w Krakowie według Google. Te lokale polecają internauci. Tu zjecie najsmaczniej i miło spędzicie czas. Aktualny ranking! Kraków słynie z niezwykle bogatej oferty gastronomicznej. Jak z setek lokali wybrać te najlepsze? Przedstawiamy najnowszy ranking restauracji w Krakowie wg Googla, stworzony na podstawie rekomendacji klientów i internatów. Jeśli szukacie miejsca na dobry obiad, pyszną kolację czy po prostu miejsca, w którym miło spędzicie czas, ranking najlepszych restauracji na kwiecień 2024 roku będzie bardzo pomocny. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie lokale, które polecają klienci i internauci. Tu zjecie najlepsze dania i miło spędzicie czas!

📢 Gwiazdy kina już w Krakowie. Rozpoczęła się 17. edycja festiwalu Mastercard Off Camera Europejska premiera filmu "Treasure" z udziałem twórców, m.in. reżyserki Julii von Heinz rozpoczęła w piątek, 26 kwietnia, w kinie Kijów 17. edycję Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Przez dziesięć dni w krakowskich kinach studyjnych i w plenerze pokazanych zostanie blisko sto filmów, którym w tym roku przyświeca hasło "Kino to twoja historia". Na kinomanów czekają także spotkania branżowe, dyskusje i wspólne zdjęcia z gwiazdami w miasteczku festiwalowym.

📢 Będzie przebudowa najgorszego torowiska w Krakowie. Ale dopiero w 2026 roku. Na inwestycję potrzeba 130 mln zł Planowana od lat modernizacja torowiska na ul. Starowiślnej w Krakowie ma wreszcie ruszyć w 2026 roku, po wcześniejszych pracach na ul. Straszewskiego i przy Teatrze Bagatela rozpoczynających się już w 2025. Zarząd Dróg Miasta Krakowa poszukuje firmy do przygotowania wniosków o unijne dofinansowanie tych przedsięwzięć. Całkowity koszt inwestycji w obu rejonach miasta szacowany jest na ponad 160 mln zł, z czego duża część ma pochodzić z funduszy europejskich. 📢 Kraków. Park Strzelecki zamienił się w parking. Mieszkanka nie kryje oburzenia i punktuje Bractwo Kurkowe Na zdjęciach wygląda to koszmarnie. Park Strzelecki w Krakowie gęsto zastawiony samochodami, a powinien służyć mieszkańcom, choć jest położony przy siedzibie Bractwa Kurkowego. Zapewne w Celestacie stojącym przy parku odbywała się jakaś impreza bractwa, ale czy wszyscy musieli na nią przyjeżdżać autami i parkować na zielonym trawniku? "Czy trzeba porsche zaparkować na środku trawnika? Zastaw się a postaw się? Bo my Pany i to nasze?" - pisze mieszkanka. Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Kraków. Tramwaj zderzył się z samochodem ciężarowym na ul. Mogilskiej. Kierowca był pijany Samochód ciężarowy zderzył się w czwartkowe popołudnie z tramwajem linii 5 jadącym od strony Nowej Huty. Do zdarzenia doszło na ul. Mogilskiej, w kierunku Krowodrzy Górki. Przejazd torowiskiem w obu kierunkach był zablokowany. Okazuje się, że kierowca samochodu był kompletnie pijany. 📢 Poważny wypadek tira na autostradzie A4. Od rana wielkie korki na obwodnicy Krakowa! Wielkie korki na obwodnicy Krakowa. To skutek porannego wypadku przy węźle Łagiewnickim autostrady A4. Doszło tu do wypadku tira z naczepą, który przewrócił się na bok. Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Cały czas występują bardzo duże utrudnienia w ruchu (godz. 10). Problemów na drogach jest jednak więcej. Do dwóch wypadków doszło na zakopiance.

📢 Oto wyjątkowe miejsca niecałą godzinę drogi od Krakowa. Idealne dla rodzin i dzieci! Piękna Małopolska na weekend Planujesz szybki wypad, ale nie wiesz gdzie? Niespełna godzinę drogi od Krakowa można znaleźć wiele wyjątkowych miejsc wartych uwagi. Zamki, parki i wyjątkowe szlaki. Oto 10 propozycji na spędzenie wiosny. To doskonałe propozycje nie tylko na weekend, ale też na spędzenie nadchodzącej majówki. Zobaczcie sami! 📢 Półfinał Miss Polski 2024 już 26 kwietnia. Zostało 60 kandydatek do korony najpiękniejszej, w tym cztery Małopolanki. Nowe zdjęcia Ćwierćfinał Miss Polski 2024 dobiegł końca! Hotel Mistral gościł ponad 150 dziewczyn z całej Polski! Z tej grupy udało się organizatorom konkursu wybrać 60 półfinalistek! W tym cztery dziewczyny z Małopolski. W miniony weekend prezentowaliśmy zdjęcia z tego wydarzenia. Na zupełnie nowych fotografiach każda z pretendentek do tytułu Miss Polski 2024 prezentuje się w trzech odsłonach. Zobaczcie sami!

📢 Kraków. Legendarna kawiarnia przy Plantach popada w ruinę. Ratunkiem dla Café Zakopianka będą pieniądze z Unii Europejskiej? W 2020 roku miasto wypowiedziało wieloletniemu najemcy dzierżawę Café Zakopianka, uznawanej za najstarszą kawiarnię na Plantach Krakowskich. Były przedstawiane plany nowego zagospodarowania obiektu. Mijają lata i słynny obiekt jest zamknięty, popada w ruinę. Miasto ma pomysł na ożywienie tego miejsca, ale potrzebuje na to pieniędzy. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak Café Zakopianka wygląda obecnie, jak prezentowała się w 2020 roku, a jak przed jej zamknięciem. 📢 Tak ma zmienić się Kraków za rządów Aleksandra Miszalskiego. Co obiecał mieszkańcom nowy prezydent? Nowym prezydentem Krakowa został Aleksander Miszalski. Przypominamy jego przedwyborcze obietnice, które zamierza realizować podczas swoich pięcioletnich rządów. Jakie ma pomysły na korki w Krakowie, nowe inwestycje, zieleń, kulturę czy edukację? Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak ma się zmieniać miasto za kadencji Aleksandra Miszalskiego, kiedy rozpocznie się budowa metra, ile zasadzonych zostanie drzew i ile powstanie nowych mieszkań.

📢 "Czyżyński szkieletor" stał się ofiara wandali. Jest coraz więcej bazgrołów na niedokończonym akademiku Po jednej stronie al. Jana Pawła II są eleganckie biurowce, a po drugiej niszczejący pustostan, który miał być ekskluzywnym akademikiem. Budynek doprowadzono do stanu surowego, a na kilku piętrach zamontowano nawet okna. Okazuje się, że inwestor cztery lata temu wpadł w kłopoty finansowe. Budowa stanęła, zamieniając się w pustostan, który co jakiś czas nawiedzają wandale. Na ścianach budynku wciąż pojawiają się nowe bazgroły i to na wysokości wysokich pięter. Bazgranie po budynku musi się wiązać z ryzykiem upadku z wysokości kilku pięter.

📢 Dwie dziewczynki z czworaczków urodzonych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie wychodzą do domu. Rodzice: "Jesteśmy bardzo wdzięczni" Wielki dzień w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Czworaczki: Agnieszka, Hania, Klementynka i Anielka, które przyszły na świat pod koniec lutego br. zaczęto stopniowo wypisywać ze szpitala. Najpierw do domu pojadą dwie pierwsze dziewczynki, pozostałe siostry jeszcze chwilę zostaną na szpitalnym oddziale. Cztery małe Gąsieczniki mają się bardzo dobrze, a personel szpitala już nie raz przekonał się o ich zadziorności i wyrazistych charakterach. Dominika i Marcin Gąsienica – Matus pokazali dziś światu dwie córeczki ubrane w tradycyjne stroje góralskie, które uroczyście witała również góralska kapela.

📢 Tragiczny wypadek na ul. Monte Cassino w Krakowie. Kierowca nie przeżył. Duże utrudnienia, zablokowany pas ruchu Poważne utrudnienia w ruchu są w Krakowie. Pierwsze informacje wskazują, że samochód osobowy wjechał w przystanek na ul. Monte Cassino w kierunku ronda Grunwaldzkiego. Jeden pas drogi zablokowany. Wypadek okazał się śmiertelny. Służby informują, że 60-letni kierowca citroena stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w słup latarni na przystanku autobusowym.

