Prasówka z całego tygodnia 7.04.2024 w Krakowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.03 a 6.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Krakowska laguna wśród blokowisk i zakładów produkcyjnych. Bagry już nie takie dzikie. Zaskakujący widok z drona”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 7.04.2024. 31.03 - 6.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Krakowska laguna wśród blokowisk i zakładów produkcyjnych. Bagry już nie takie dzikie. Zaskakujący widok z drona Jeszcze kilka lat temu Bagry w Krakowie były dzikie. Ciężko była nawet dostać się nad brzeg. Plaża była dzika, więcej było szuwarów. Znakomicie, że powstała plaża z prawdziwego zdarzenia, miejsca rekreacji, ścieżki, ławki, oświetlenie, pomosty. Pojawił się też biznes, imprezy, sporty wodne. Popatrzmy jednak szerzej, z drona. Bagry to już nie akwen poza zgiełkiem miasta, ale jezioro w środku powstałych tu osiedli wielomieszkaniowych i zakładów produkcyjnych, które wcięły się we wcześniejsze osiedla domków jednorodzinnych. Taki Kraków w pigułce. 📢 Dzikie tłumy w Dolinie Chochołowskiej. To już ostatnie dni na podziwianie krokusów w Tatrach Sezon na krokusy w Dolinie Chochołowskiej powoli się już kończy, ale turyści, którzy masowo pojawili się w sobotę na popularnym szlaku, nie mogli czuć się zawiedzeni. Kwiatów na łąkach było jeszcze sporo. W niedzielę też należy spodziewać się najazdu ludzi. Zobaczcie te tłumy w Dolinie Chochołowskiej!

📢 Kraków. Urokliwy Zakrzówek przyciąga spacerowiczów i osoby, które nie mogą doczekać się sezonu kąpielowego W sobotę 6 kwietnia ładna pogoda zachęcała do spacerów. Wielu krakowian wybrało się nad Zakrzówek. Można tam w ciszy, spokoju, w otoczeniu przyrody odetchnąć od codziennego zgiełku. Niektórzy wypatrują już jednak sezonu letniego, kiedy znów będzie można korzystać z kąpieliska na Zakrzówku. Są i tacy, którzy na własne skórze musieli sprawdzić temperaturę wody.

Tygodniowa prasówka 7.04.2024: 31.03-6.04.2024 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowohucki Tomex jak wehikuł czasu. Tutaj można się przenieść do lat 90. Ubranie przymierzysz stojąc na kartonie Na targowisku w Nowej Hucie mimo powstających wokół marketów i nowoczesnych bloków wciąż czuć klimat sprzed 30 lat. W sobotnie przedpołudnie część placu zajęta jest przed osoby handlujące odzieżą. Asortyment wystawiany jest na wieszakach albo bezpośrednio na betonowej płycie. Klientów nie brakuje. Zainteresowani kupnem przebierają w szerokim asortymencie. Słynny Tomex się trzyma! Sami zobaczcie!

📢 W końcu! Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon przeszło testy i zostało odebrane przez służby. Kiedy otwarcie? Nowa siedziba Cogiteonu rosła w Czyżynach przez ostatnie 3 lata. Powstał obiekt z przestrzeniami edukacyjnymi, własnym parkiem i ogrodem na dachu. 5 kwietnia generalny wykonawca, firma Hochtief Polska S.A., oficjalnie przekazała inwestycję. Centrum będzie mogło działać w pełnym zakresie: m.in. z interaktywną wystawą stałą, laboratoriami i pracowniami edukacyjnymi. Pytanie kiedy? Bo prace miały zakończyć się... jesienią 2023 roku! Sporo trzeba było jednak w nim poprawić, by przeszedł testy i odbiory. Teraz znana jest już konkretna data otwarcia w czerwcu 2024 roku. Zaplanowano sporo atrakcji. 📢 "To Kraków tworzy metamorfozy". Niezwykły koncert w Tauron Arenie świętującej 10. urodziny. Gwiazdy na scenie, tłumy na widowni Jubileuszowemu koncertowi z okazji 10-lecia istnienia Tauron Areny patronowało czworo gigantów krakowskiej muzyki rozrywkowej: Kora, Zbigniew Wodecki, Marek Grechuta oraz Andrzej Zaucha. Niezapomniane przeboje w nowych aranżacjach na orkiestrę wykonały gwiazdy, wiele z nich wywodzi się z krakowskiego podwórka, bo przecież w myśl tytułowego hasła koncertu "To Kraków tworzy metamorfozy". Zobaczcie naszą fotorelację.

📢 Zabójstwo w Spytkowicach koło Wadowic. W jednym z domów znaleziono ciała dwóch kobiet z obrażeniami. To zabójstwo Dwa ciała w zamkniętym domu znaleziono w Spytkowicach w pow. wadowickim. Doszło tam do zabójstwa. Policja szuka mężczyzny podejrzanego o zbrodnię. To najbliższy krewny ofiar. Prawdopodobnie uciekł samochodem. 📢 Policyjny pościg, skok do Wisły i... impreza na statku. Akcja w centrum Krakowa jak z filmu sensacyjnego W minioną środę krakowscy policjanci w wyniku pościgu zatrzymali mężczyznę poszukiwanego do jednej ze spraw kryminalnych. 28-latek, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, w trakcie ucieczki uszkodził kilka innych pojazdów. Na krakowskim Kazimierzu mężczyzna porzucił samochód i wskoczył do Wisły, licząc, że niezauważony przepłynie na drugi brzeg. Jego ucieczka została jednak udaremniona przez kryminalnych. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

📢 Wystawa kultowych motocykli w Galerii Krakowskiej. Można zobaczyć historyczne i nowe modele Galeria Krakowska stała się mekką dla pasjonatów motoryzacji, prezentując unikatową wystawę motocykli Ducati. To jedyna okazja, by z bliska przyjrzeć się legendarnym modelom marki, które od lat inspirują i fascynują fanów sportów motorowych na całym świecie. Wystawa będzie czynna do 20 kwietnia 2024 r. 📢 Wyciekły dane tysięcy polskich klientów! Sprawdź, jeśli kupowałeś tam online Jeśli robicie zakupy przez Internet to minucie mieć się na baczności pod wieloma względami. Teraz klienci jednego z polskich sklepów e-commerce stanęli przed problemem wycieku danych. O zagrożeniu informuje sam sklep, a sprawa może dotyczyć tysięcy osób. Sprawdź, jakie dane związane z zamawianiem, w jakim sklepie wyciekły, a także co teraz zrobić. 📢 Śmiertelny wypadek na dworcu w Legnicy. Winda z wielką siłą opadła na mężczyznę, mieszkańca podkrakowskiej miejscowości Podczas awarii windy na dworcu kolejowym w Legnicy zginął mężczyzna. Wykonywał prace naprawcze i wówczas został przygnieciony przez opadające urządzenie. Poniósł śmierć na miejscu. Jak się okazało to 60-letni mężczyzna, który zajmowała się serwisowaniem windy. Pochodził z powiatu krakowskiego.

📢 Kraków. Ryanair z nowym kierunkiem z Krakowa. Lot inauguracyjny do Triestu W piątek, 5 kwietnia, z portu lotniczego Kraków-Balice wystartował premierowo lot do włoskiego miasta Triest. Nowy kierunek dostępny będzie w wakacyjnej ofercie przewoźnika Lato 2024. Od teraz Ryanair latać będzie do Triestu dwa razy w tygodniu. 📢 Odwiedziliśmy place targowe w Krakowie po przywróceniu 5 proc. stawki VAT. Jakie ceny? Z końcem marca skończyło się obowiązywanie zerowej stawki podatku VAT na żywność. Zapowiadano 5 proc. lub wyższą podwyżkę cen. A inflacja, choć mniejsza niż przed rokiem, dalej winduje ceny, tylko wolniej i mniej. Zakupy na święta wielkanocne robiliśmy jeszcze przed powrotem stawki VAT. Jak ceny na Starym i Nowym Kleparzu wyglądają teraz? Zobaczcie na zdjęciach.

📢 Wypadek busa pod Krakowem, kilka osób poszkodowanych. Po rannych poleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia W piątek, 5 kwietnia z rana około godz. 7 doszło do wypadku w Więcławicach Starych w gminie Michałowice. Na drodze lokalnej bus wiozący ludzi uderzył w drzewo. Z pierwszych informacji wynikało, że sześć osób zostało poszkodowanych, jednak w większości nie były to groźne obrażenia. Ostatecznie dwie osoby trafiły do szpitala. W busie jechali prawdopodobnie pracownicy budowy.

📢 Weekend wyborczy w Krakowie. Oto najciekawsze wydarzenia w dniach 5-7 kwietnia: 10-lecie Tauron Areny, Kwiatowa Gala, Holi 2024 Wybory, wybory, wybory - informacje o tym niewątpliwie istotnym wydarzeniu, okalają nas ze wszystkich stron. Co zatem robić przed i po głosowaniu? Mamy kilka propozycji. Sprawdź nasze zestawienie najciekawszych wydarzeń bieżącego weekendu. Sprawdź, co warto zrobić w Krakowie w dniach 5-7 kwietnia. 📢 Kraków. Budowa tramwaju do Mistrzejowic. Zmiany od 8 kwietnia, będziemy jeździć po nowym torowisku Postępują prace przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Wielkie wykopy ciągną się od Młyńskiej przed rondo Polsadu i Lublańską. Od 8 kwietnia planowane są prace związane z budową nowej sieci wodociągowej. W związku z tym, że będą one prowadzone w istniejącej jezdni, dostęp do posesji będzie zapewniony przez wykonywaną obecnie podbudowę torowiska. Dzień wcześniej 7 kwietnia w Krakowie odbywać się będą uroczystości związane ze Świętem Miłosierdzia Bożego, które spowodują zmiany w ruchu i komunikacji miejskiej.

📢 Zaginął nastolatek Wiktor Janik, mieszkaniec gminy Zielonki. Wyszedł do szkoły, nie dotarł do niej i nie wrócił do domu Zaginął 17-latek Wiktor Janik, mieszkający w Przybysławicach w gminie Zielonki. Nastolatek wyszedł z domu w środę, 3 kwietnia 2024 r. około godziny 6.20 rano. Poinformował swoich opiekunów, że jedzie do szkoły w Olkuszu. Jednak do szkoły nie dotarł. Nie powrócił do miejsca zamieszkania.

📢 Tanie loty w kwietniu. Oto 10 europejskich miast, do których polecisz z Krakowa Choć wakacje zbliżają się wielkimi krokami, na upały w Polsce będziemy jeszcze musieli poczekać. Aby jednak proces wyczekiwania na letni urlop stał się przyjemniejszy, proponujemy szybki wypad za granicę. Szybki i tani! Prezentujemy listę 10 miast europejskich, do których dolecicie z lotniska Kraków-Balice do 150 zł W OBIE STRONY!

📢 Kraków. Przy ulicy Grochowej powstaje Zespół Szkolno-Przedszkolny. Pomieści ponad 600 uczniów i ok. 80 nauczycieli Po rozbiórce starych budynków szkolnych i przygotowaniu terenu pod nowy obiekt prace przy budowie kompleksu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Grochowej wchodzą w decydującą fazę. Inwestycja o wartości około 65 mln zł zakończy się w 2026 r. Miejsce nauki i opieki znajdzie tam około 670 uczniów, a zatrudnienie około 80 nauczycieli i pracowników obsługi. W czwartek 4 kwietnia nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. 📢 Kraków. Budują Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych przy Igołomskiej w Nowej Hucie Trwa budowa Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych przy ul. Igołomskiej 17a. To inwestycja, którą prowadzi MPO Kraków, trwa od miesięcy, ale nie była szeroko nagłaśniana. Tymczasem znacząco wpłynie na gospodarowanie odpadami w mieście. Powstaje na działce o powierzchni prawie 7 ha, wewnątrz kombinatu Huty ArcelorMittal Poland SA w Krakowie. Zakończenie I etapu prac przewidziano na koniec czerwca.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.