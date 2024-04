W Krakowie pojawił się innowacyjny licznik. Na elewacji TAURON Areny Kraków wyświetla się "ślad wodny". O czym nas informuje?

W piątek, w symbolicznej inauguracji instalacji licznika wzięli udział: zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig, prezes Wodociągów Miasta Krakowa Piotr Ziętara, prezes Fundacji Green Festival Grzegorz Dukielski oraz dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland Kamil Wyszkowski.

– Mam nadzieję, że pojawienie się licznika na elewacji TAURON Areny Kraków pomoże nam wszystkim uświadomić sobie, jak dużo zużywamy wody i jaki ma to wpływ na naszą planetę. Aby zapobiec katastrofie klimatycznej, musimy intensywnie działać na wielu obszarach, w tym także w zakresie edukacji przyrodniczej. Liczę więc, że ta instalacja będzie impulsem dla krakowian do wprowadzenia przyjaznych planecie zmian w swoim codziennym życiu, szczególnie do bardziej rozsądnego korzystania z wody – podkreślał zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.