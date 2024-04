Kwiecień 2024 w Krakowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń marca 2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krakowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Piękne finalistki pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+. To 30 kobiet z całej Polski. Małopolanka też jest wśród nich”?

Przegląd marca 2024 w Krakowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Piękne finalistki pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+. To 30 kobiet z całej Polski. Małopolanka też jest wśród nich 30 wyjątkowych kobiet, z pasjami, marzeniami, pracujących w różnych zawodach! Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia i pokazać się szerszemu gronu osób! - pisze organizator konkursu Polska Miss 30+. W tym konkursie piękności startują uczestniczki urodzone w latach 1985-1994. Finał przewidziany jest tuż po Wielkanocy, bo 6 kwietnia 2024 roku. 📢 Wielkanoc w Krakowie. Oni świętują trochę inaczej. Fani metalu i Judas Priest na koncercie w Tauron Arenie ZDJĘCIA Po święceniu koszyczków wielkanocnych można zjeść obiad z rodziną lub wybrać się na spacer. Można też pójść na mocny metalowy koncert do Tauron Areny Kraków na Metal Masters 2024. A tam legendy ostrego brzmienia Judas Priest, Saxon i Uriah Heep. Fani dopisali i tłumnie zjechali do Krakowa na to wydarzenie. Organizatorem było Live Nation.

📢 Święconka na Cracovii. Tłumy kibiców na stadionie "Pasów". Zdjęcia Zgodnie z tradycją (już po raz 23.) w samo południe kibice Cracovii stawili się na stadionie przy ul. Kałuży. Przyszło 3 tys. fanów. Podobnie jak Trening Noworoczny, tak święcenie pokarmów weszło już na stałe do kalendarza świat kibica "Pasów". Fani jak zwykle dopisali.

Prasówka kwiecień Kraków: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Krakowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sezon na wybrzuszające się szyny w Krakowie uważamy za otwarty! Zrobiło się ciepło i w samo południe jedna wyskoczyła na ul. Starowiślnej Wybrzuszenia szyn w Krakowie to jeden z bardziej dotkliwych problemów dla podróżujących tramwajami Krakowian. Wystarczyło by temperatura podskoczyła i już mamy efekty. - W samo południe szyna na Starowiślnej ogłosiła wiosnę - napisała Platforma Komunikacyjna Krakowa - PKK.

📢 To dziś najmodniejsze miejsce w Krakowie. Niepowtarzalny klimat Starego Kleparza. To znacznie więcej niż targ, to miejsce spotkań Stary Kleparz to już jedno z ostatnich takich miejsc w centrum Krakowa, gdzie można poczuć swojski klimat, miejskie życie, zobaczyć mieszkańców i z nimi porozmawiać. Na zakupy zjeżdżają tu ludzie z całego miasta, pojawiają się też turyści i miłośnicy dobrego jedzenia. To nie tylko plac targowy, ale także miejsce spotkań, gdzie można zatrzymać się i odpocząć od codziennej gonitwy przy filiżance kawy czy kieliszku wina. Szczególna atmosfera jest tam przed świętami. To również tu najczęściej prowadzą bezpośrednią kampanię wyborczą kandydaci na prezydenta Krakowa. 📢 Spowiedź wielkanocna 2024 Kraków: Kiedy i gdzie można się wyspowiadać? Harmonogram spowiedzi w krakowskich kościołach Nie odkładajcie spowiedzi świętej na ostatnie chwile Wielkiego Tygodnia - to apel księży z parafii Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w krakowskich Bronowicach. W trakcie Wielkiego Postu, podobne przypomnienia padają w większości kościołów. Mimo to, wiele osób decyduje się na sakrament pojednania tuż przed świętami. Kiedy i gdzie można się wyspowiadać w Krakowie? Sprawdziliśmy harmonogram spowiedzi w wybranych kościołach Krakowa.

📢 Dom z widokiem na ekran akustyczny. Trasa Wolbromska zniszczyła ludziom sad, ogród i taras. Teraz przekopali się pod piwnicą Trasa Wolbromska - jednym skraca drogę i ułatwia podróż, innym zaś przysparza trosk i kłopotów. Dom jednej z rodzin na ul. Na Popielówkę w Zielonkach został ogołocony ze wszystkiego. Jego mieszkańcom z 12,5-arowej działki z domem, 7,5 ara zabrała Trasa Wolbromska. Zniknęły: sad, ogródek, oczko wodne, taras i światło słoneczne. Został budynek, przed nim wybrukowany plac na samochód, z tyłu zaledwie część tarasu, za nim siatka, przydrożny głęboki rów i widok z kilku okien na wielkie ekrany akustyczne. W domu cały dzień jest ciemno, ponuro. Właścicielka pani Małgorzata żali się, interweniuje, pisze skargi, prośby.

📢 Krakowianka wśród finalistek konkursu Polska Miss 30+. Katarzyna Mangat zawalczy o koronę i tytuł najpiękniejszej Aż 30 kobiet z całej Polski weźmie udział w finale konkursu piękności Polska Miss 30+. Wśród nich pojawi się reprezentantka Krakowa, Katarzyna Mangat. 33-latka na swoich profilach na social mediach pokazuje codzienne życie i efekty udziału w sesjach zdjęciowych. Zobaczcie sami jak żyje Małopolanka, która zawalczy o tytuł najpiękniejszej.

📢 Wielkanoc w Krakowie. Najlepsze wydarzenia w dniach od 29 marca do 2 kwietnia: koncert Judas Priest, Emaus, Święto Rękawki Wielkanoc w Krakowie. Nadchodzący długi weekend w mieście obfitować będzie nie tylko w słoneczną pogodę - dopisywać również będzie spora liczba ciekawych wydarzeń. Zobacz, co robić w Krakowie w nadchodzących, świątecznych dniach! 📢 Kraków. Awantura wokół budowy "domu jednorodzinnego". Mieszkańcy zbulwersowani, a inwestor zapewnia, że buduje zgodnie z pozwoleniem Przy ul. Wrobela w Krakowie na mocy pozwolenia na budowę na dom jednorodzinny z 2016 roku, deweloper wznosi 3 kondygnacyjny blok z 24 mieszkaniami. Zbulwersowani mieszkańcy zgłosili sprawę do Powiatowego Instytutu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, ale urząd uznał, że nie ma żadnych naruszeń prawa. Mieszkańcy nie dają za wygraną i interweniują do wojewody małopolskiego, prosząc go o pomoc. Według zgłaszających budowa jest nielegalna. Z kolei inwestor przekonuje, że od 2016 r. ma zgodę na budowę takiego budynku jaki powstaje. - Buduję zgodnie z prawem - zapewnia Dariusz Kobylański.

📢 Niezwykła wyprzedaż w Krakowie. Kolejki po leżaki z zamkniętego Forum Przestrzenie! To był symbol tego miejsca W upalne dni walczono o nie, by móc wyłożyć się z widokiem na Wisłę pod dawnym hotelem Forum. Leżaki - symbol zamkniętego właśnie klubu Forum Przestrzenie. W czwartek o godz. 12 rozpoczęła się wyprzedaż setek leżaków, na których przez lata siedział chyba cały Kraków. Tak kończy się pewna epoka w mieście... Zobaczcie, jakie było zainteresowanie leżakami z Forum Przestrzenie, które można było kupić za cenę od 30 do 50 złotych i wspomnijcie z nami początki tego miejsca.

📢 Alarm w sklepach - także w Biedronce i Lidlu. GIS wycofuje niebezpieczne produkty ze sklepów Z raportów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) wynika, że pewne produkty musiały zostać wycofane z obiegu z powodu potencjalnego zagrożenia dla zdrowia publicznego. Przedstawiamy pełną listę produktów, które zniknęły z półek sklepowych.

📢 TOP 15 najlepszych kawiarni w Krakowie według Google. Zdaniem internautów w tych miejscach wypijecie najlepszą kawę! Ranking na marzec 2024 Klimatyczny lokal, unoszący się aromat kawy i pysze przekąski. Tak najczęściej wyobrażamy sobie idealną kawiarnię. W Krakowie jest ich pełno! Ale gdzie wypijemy najlepszą kawę, zjemy wyjątkowo dobry deser i spędzimy miło czas? Mówiąc krótko - gdzie iść na kawę w Krakowie? Kliknijcie w galerię zdjęć i sprawdźcie ranking 15 najlepszych kawiarni według Google. Najnowszy ranking na marzec 2024. Te miejsca polecają internauci! 📢 I wszedł, cały na biało. Kontrowersyjny kaskadowiec w Krakowie wygląda na gotowy. Mieszkania sprzedane Wzbudzający duże emocje kaskadowy apartamentowiec, który stanął przy ul. Wita Stwosza, zasłaniając widok na Kraków z płyty Dworca Głównego, z zewnątrz wygląda na skończony. Zniknęły rusztowania i siatki ochronne, odsłoniła się bielutka elewacja i białe tarasy mieszkań na najwyższych piętrach. Ten kolos ma ok. 43 metry wysokości i powstał w sercu miasta, choć może nie powinien. Góruje nad inną zabudową w okolicy. Wszystkie mieszkania sprzedane...

📢 Kraków. Jest pozwolenie na zabudowę terenu po dawnej galerii Plaza. Co tam powstanie? Inwestor, którym jest firma Strabag Real Estate, planuje wybudować w miejscu dawnego centrum handlowego zespół biurowo-usługowy o powierzchni ponad 20 tys. mkw. oraz budynki hotelowo-usługowe. Ma być też prawie 950 podziemnych i naziemnych miejsc parkingowych.

📢 Tak planowali Kraków! Zobacz, jak kiedyś projektanci wyobrażali sobie dzielnice, osiedla i budynki Zanim powstanie osiedle lub zabudowana zostanie dana część miasta, wcześniej musi powstać projekt, który zostanie odwzorowany w miniaturze. Takich makiet w latach 50., 60. i 70. powstało mnóstwo. Jedne zostały zrealizowane w postaci np. osiedli, na których żyją dziś mieszkańcy Krakowa, a inne zostały zapomniane. Sami zobaczcie, jak wyobrażano sobie poszczególne części miasta około 50 lat temu. 📢 Dworki i wille w powiecie krakowskim na sprzedaż. Oto najpiękniejsze pałacyki. Sprawdź cenę i lokalizację Zamieszkać w dworku lub w pałacyku? To z pewnością marzenie niejednej i niejednego z nas. Teraz można je spełnić i zamiast ograniczać się do zwiedzania zabytkowych willi, kupić ją i w niej zamieszkać. Tuż pod Krakowem można znaleźć klimatyczne domy z duszą. Oto najciekawsze z nich. Przejdź do galerii i sprawdź oferty!

📢 TOP 15 najdroższych apartamentów i willi do kupienia w Krakowie. Aby tu mieszkać trzeba być milionerem Apartamenty, wille i mieszkania w Krakowie za miliony? Zainteresowani zakupem najdroższych mieszkań w mieście mają w czym wybierać. Stolica Małopolski zdecydowanie może "pochwalić" się mieszkaniami, których ceny często są bardzo wysokie. Nietrudno zgadnąć też, że najdroższą dzielnicą w Krakowie jest Dzielnica I Stare Miasto. Mieszkania szczególnie te najdroższe dedykowane są dla tych, dla których cena nie gra roli. Oto najdroższe wille i apartamenty w Krakowie. Zobaczcie sami! 📢 Forum Przestrzenie przechodzą do historii. Popularny klub nad Wisłą ma zostać zamknięty 24 marca to ostatni dzień działalności legendarnej klubokawiarni Forum Przestrzenie, działającej od 11 lat w dawnym hotelu Forum. Taką informację nieoficjalnie potwierdziliśmy u osób związanych z tym klubem nad Wisłą.

📢 Remonty i korki w Krakowie. Nadchodzą poważne zmiany na al. Solidarności w Nowej Hucie Trwa wymiana krawężników oraz obrzeży w rejonie skrzyżowania al. Solidarności z ul. Bulwarową w Krakowie (na tzw. agrafce). Drogowcy wykonują również podbudowę pod miejsca postojowe oraz remontują peron przystankowy – obowiązują jednostronne zawężenia jezdni. W przyszłym tygodniu wymienione zostaną krawężniki przy torowisku – do dyspozycji kierowców pozostaną zewnętrzne pasy ruchu. Remonty trwają też w innych częściach Krakowa, najpoważniejsze w rejonie ronda Polsadu z powodu budowy tramwaju do Mistrzejowic. A tymczasem w mieście mamy spore korki - stoi A4 od wysokości Kurdwanowa aż po Kryspinów, zatory na al. 29 Listopada, Nowohuckiej, rondzie Matecznego, Surzyckiego, Wielickiej, Zakopiańskiej i Kamieńskiego.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.