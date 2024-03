Przegląd tygodnia z 24.03.2024 w Krakowie. Najważniejsze wydarzenia od 17.03 do 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Wypadek na ul. Czarnowiejskiej. Na miejscu dużo służb ZDJĘCIA”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Wypadek na ul. Czarnowiejskiej. Na miejscu dużo służb ZDJĘCIA W sobotę, 23 marca, w godzinach wieczornych na skrzyżowaniu przy ul. Czarnowiejskiej doszło do wypadku drogowego. Na miejscu znajdują się zastępy służb. 📢 Wielka wichura w Krakowie. Połamane drzewa lądowały na autach. Jest mnóstwo szkód Wielka wichura przeszła przez Kraków. Spływają kolejne informacje o wielkich szkodach. W Nowej Hucie drzewo zawaliło się na zaparkowane samochody. W innej części miasta drzewo spadło na przejeżdżający samochód. W Prokocimiu z kolei wiatr urwał balustradę balkonową! "Ponad 200 interwencji Straży Pożarnej i miejskich służb w związku z silnym wiatrem. Usuwane są przede wszystkim powalone drzewa, leżące konary i uszkodzone fragmenty budynków" - informują krakowscy urzędnicy.

📢 W Tauron Arenie można odkryć magię roślin. To największa taka impreza w Polsce W weekend (23-24 marca) w Tauron Arenie w Krakowie odbywa się Festiwal Roślin, czyli największa impreza tego typu w Polsce. Organizatorzy proponują rośliny w atrakcyjnych cenach, a także m.in. doniczki, ekonawozy, podłoża, środki ochrony roślin i fachową literaturę.

Tygodniowa prasówka 24.03.2024: 17.03-23.03.2024 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielkanoc 2024 w Krakowie: Kiedy i gdzie można się wyspowiadać? Harmonogram spowiedzi w krakowskich kościołach Nie odkładajcie spowiedzi świętej na ostatnie chwile Wielkiego Tygodnia - to apel księży z parafii Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w krakowskich Bronowicach. W trakcie Wielkiego Postu, podobne przypomnienia padają w większości kościołów. Mimo to, wiele osób decyduje się na sakrament pojednania tuż przed świętami. Kiedy i gdzie można się wyspowiadać w Krakowie? Sprawdziliśmy harmonogram spowiedzi w wybranych kościołach Krakowa.

📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa. Pielgrzymi wyruszyli w trudzie, ciemnościach i milczeniu. Nocą przejdą 40 km albo więcej Pielgrzymi wyruszają w piątkowy wieczór, 22 marca, na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Mają do pokonania jednej nocy ponad 40 km, ale są też trasy na 50 km, 60 km i znacznie dłuższe. Z sześciu krakowskich kościołów wychodzą na 33 trasy, a w całej Małopolsce na setki tras. To droga krzyżowa, więc biorą ze sobą krzyż, mniejszy lub większy najczęściej prowizoryczny zbity z dwóch kawałków drewna czy grubszych patyków. Na czoło mała lampka, a do plecaka płaszcz od deszczu, kanapka i niewielki termos z herbatą, choć ten pod koniec trasy wydaje się zbyt ciężki. 📢 Polska - Estonia. Najlepsze memy po meczu barażowym w Warszawie - zobacz z czego śmieją się internauci W półfinale baraży o prawo gry w Euro 2024 reprezentacja Polski zmierzyła się w Warszawie z drużyną Estonii. Biało-Czerwoni pokonali rywala 5:1, co zapewniło im awans do finału baraży. We wtorek 26 marca zagrają z Walią, ale swą grą długo nie zachwycali. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Estonia na PGE Narodowym.

📢 Kraków. W sklepie wojskowym Agencji Mienia Wojskowego promocja dziś i jutro. Zajrzeliśmy tam z aparatem. Zobaczcie jakie ceny! Wielka promocja i wielka wyprz... w sklepie wojskowym Agencji Mienia Wojskowego przy ul. XX Pijarów 3. Zajrzeliśmy tam z aparatem i sprawdziliśmy ceny. Półki uginają się od sprzętu wojskowego, którego nowoczesna armia nie powinna już używać, ale który może być atrakcją dla cywilów i miłośników militariów. 📢 Krakowska Hala Targowa na Grzegórzkach będzie zabytkiem: Co to oznacza dla planowanego klubu nocnego? Wiceprezydent Krakowa, Andrzej Kulig, poinformował, że Hala Targowa na Grzegórzkach w Krakowie ma zostać wpisana do rejestru zabytków. Ta decyzja ma na celu wstrzymanie prac związanych z utworzeniem klubu nocnego, który budził kontrowersje wśród mieszkańców.

📢 Kraków. Jarmark Wielkanocny na Rynku Głównym. To znajdziecie na stoiskach Na Rynku Głównym w Krakowie trwa tradycyjny Jarmark Wielkanocny organizowany przez Krakowską Kongregację Kupiecką oraz firmę Artim sp. z o. o. Na 84 stoiskach odwiedzający mogą zarówno skosztować przysmaków z Polski jak i Węgier czy Litwy. Wystawcy oferują także artykuły świąteczne: palmy, koszyczki, pisanki czy stroiki. Jarmark Wielkanocny potrwa do 1 kwietnia.

📢 W kwietniu ma rozpocząć się proces przeciwko byłej prezes klubu Wisła Kraków. Szkody finansowe liczone są w milionach Podczas czwartkowego posiedzenia organizacyjnego krakowski sąd wyznaczył datę rozpoczęcia procesu w sprawie byłych członków zarządu klubu piłkarskiego, w tym ówczesnej prezes Marzeny S.-C. Pierwsza rozprawa ma się odbyć 18 kwietnia. Marzena S.- C. usłyszała zarzut uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. Miała wyrządzić szkody finansowe w Wiśle na prawie 7,3 mln zł oraz narazić piłkarską spółkę na niebezpieczeństwo utraty ponad 2,5 mln zł w związku z zawarciem niekorzystnych umów o realizacje usług na rzecz klubu, m.in. z firmą Annę M.-Z. 📢 Co robić w weekend w Krakowie? Oto najlepsze wydarzenia w dniach 22-24 marca: Półmaraton Marzanny, Festiwal Roślin, Jarmark Wielkanocny Wiosna w kalendarzu i w powietrzu... Tak zapowiada się pierwszy wiosenny weekend w Krakowie. Oprócz wyjątkowego klimatu, w nadchodzących dniach szykuje się naprawdę wiele atrakcji, które sprawią, że będą wyjątkowe! Zobaczcie, co będzie się działo!

📢 Kraków. Ceny na Jarmarku Wielkanocnym poszybowały w górę. Pierogi i zupa rekordzistami Pierogi - 40 złotych, Pajda ze smalcem - 18 zł, a cały bochen 60 złotych, zupa od 15 do nawet 30 złotych, cebulka do pierogów - 8 złotych, a 4 churrosy będą nas kosztować 20 złotych. To ceny produktów jakie znajdziecie na Jarmarku Wielkanocnym w Krakowie. Jak widać inflacja nie odpuszcza nawet tutaj...

📢 Kraków. Rap Wagary w Tauron Arenie. Tak bawiła się publiczność! Na scenie Smolasty, Young Multi, Malik Montana ZDJĘCIA Rap Wagary 2024. Pierwszy dzień wiosny, w szkołach znany jako Dzień Wagarowicza, w Tauron Arenie świętowała krakowska młodzież. Fani hip-hopu bawili się do kawałków aż siedmiu wykonawców polskiej sceny rapowej. Wśród nich znaleźli się: Smolasty, Malik Montana czy Young Multi, których uchwycili nasi fotoreporterzy. ZDJĘCIA

📢 Memy po meczu Polska - Estonia. Na szczęście nie musimy się śmiać ze Szczęsnego Mecz Polska - Estonia toczył się do jednej bramki, szczególnie wtedy, gdy jeden z gości na warszawskich salonach musiał je opuścić z uwagi na czerwoną kartkę. Jak się jednak okazało, naszym piłkarzom i tak przytrafił się przykry moment, gdy Estończycy chwilę ich rozluźnienia zamienili na gola. Chyba nigdy nie widzieliśmy tak wściekłego Wojciecha Szczęsnego. Warto bowiem wiedzieć, że był to jedyny celny strzał przyjezdnych na PGE Narodowym. Najmniej pocieszony był jednak Robert Lewandowski, bo mimo kilku prób ani razu nie trafił do siatki. Czynili to jego partnerzy i Biało-Czerwoni wygrali 5:1. We wtorkowym finale baraży w Cardiff z Walią już takiego spacerku nie będzie. Śmiejmy się więc, póki możemy... Obejrzyjcie memy w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo.

📢 Plaga masowych zwolnień w krakowskich korporacjach. Na "czarnej liście" GUP jest już 1500 osób Krakowskie korporacje masowo zwalniają pracowników. W zeszłym miesiącu informowaliśmy o zwolnieniu ponad 200 osób w Aptiv, kolejne 200 osób miało stracić pracę w PepsiCo, a teraz masowe zwolnienia szykuje Octopus. Grodzki Urząd Pracy alarmuje, że do zwolnień grupowych zgłoszonych zostało już 1500 osób. To więcej niż w całym 2023 roku.

📢 To już oficjalne: Muzeum Narodowe w Krakowie przejmuje pieczę nad Oleandrami W czwartek, 21 marca, Muzeum Narodowe w Krakowie i miasto podpisały list intencyjny, zgodnie którym muzeum przekazano do dyspozycji Dom im. Józefa Piłsudskiego. W Oleandrach – oddziale MNK - powstanie wystawa poświęcona Legionom Polskim i działalności niepodległościowej. 📢 Pierwsza taka wystawa na Wawelu - "Wawel Wyspiańskiego". Zobacz Wzgórze Królewskie oczami wybitnego artysty Pierwsza w historii wystawa poświęcona wybitnemu artyście - Stanisławowi Wyspiańskiemu, w miejscu tak istotnym dla jego twórczości - Zamku Królewskim na Wawelu. To unikalna okazja, aby na nowo zobaczyć Wawel oczami Wyspiańskiego!

📢 Pierwszy dzień wiosny kusi uczniów! Wagary mogą jednak słono kosztować. Memy na dzień wagarowicza 21.03.2024 Dzień wagarowicza to bardzo nieoficjalne szkolne święto z długą tradycją: lubiane przez uczniów, a mniej przez nauczycieli i rodziców. Wprawdzie od pewnego czasu wiele szkół wychodzi mu naprzeciw i w pierwszy dzień wiosny organizuje dzień wolny od lekcji (kino, teatr, zajęcia sportowe), ale mniej lub bardziej intensywnie obchodzą je kolejne pokolenia. Choć jak trafnie podsumowuje to jeden z memów: "sami uciekali z lekcji, a nam nie pozwalają". Dzień wagarowicza 2024 wypada w czwartek 21 marca. 📢 Kraków będzie miał nowy stadion. Projekt nowoczesnego obiektu Hutnika już gotowy! Prace budowlane mogą ruszyć za dwa lata To było trudne zadanie, żeby zaprojektować obiekt spełniający wymogi ekstraklasy i miejsce, który pomieści 8 tys. widzów. Mamy tu zobowiązujące sąsiedztwo w postaci klasztoru Cystersów i kopca Wandy. Chodziło o to, żeby stadion był niski, niezauważalny i wpisywał się w kontekst otoczenia - mówił podczas konferencji prasowej Jerzy Wowczak, autor koncepcji projektu stadionu i jego otoczenia. Jak wszystko dobrze pójdzie prace budowlane ruszą w 2026 r.

📢 Słynne "pięcioraczki z Krakowa" wyprowadzają się z Polski. Trzynastoosobowa rodzina z Horyńca-Zdroju zdecydowała się na wielką zmianę Pamiętacie słynną rodzinę Clarków? W lutym 2023 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na świat przyszły pięcioraczki. Rodzicami po raz kolejny zostali Pani Dominika i Vince Clark z Horyńca-Zdroju. Niestety po kilku dniach jeden z maluchów odszedł. Pozostała czwórka ma się jednak dobrze, a całą rodzinę - łącznie trzynastoosobową! - czeka teraz wielka rewolucja w życiu! Postanowili przeprowadzić się... poza Polskę!

