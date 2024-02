Prasówka 18.02.2024 z całego tygodnia w Krakowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Co pewien czas, Policja wyprzedaje swoje używane pojazdy. Zazwyczaj, są to doskonale znane z małopolskich ulic samochody służące funkcjonariuszom jako radiowozy. Czasami jednak trafiają się perełki motoryzacyjne takie jak… Limitowana wersja Land Rover Defender 110 z 3,5 litrowym silnikiem benzynowym. Samochodów na wyprzedaży jest jednak więcej. Zobaczcie je i ich ceny!

We wrześniu 2014 roku do Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka przyszli pierwsi zwiedzający. W tym roku instytucja świętuje 10 lat istnienia, przez ten czas instytucja wyrosła na ważne miejsce w Krakowie. Zobaczcie, jak zmieniła się okolica.

W ramach odbywających się ćwiczeń STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 z udziałem polskich żołnierzy będą miały miejsce przejazdy kolumn wojskowych. "W ramach ćwiczeń, do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych i innych" - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcy muszą się więc liczyć z utrudnieniami. Dotyczy to także tras w Małopolsce.

12 lutego 2023 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na świat przyszły pięcioraczki. Szczęśliwymi rodzicami (po raz kolejny) okazali się Pani Dominika i Vince Clark z Horyńca-Zdroju. Niestety po 3 dniach jeden z maluchów odszedł. Pozostała czwórka ma się dobrze i 2 dni temu skończyła roczek. Zobaczcie jak się zmieniały maluchy na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Małopolskie ferie trwają w najlepsze, co oznacza tylko jedno - pora wykorzystać wolny czas, by wybrać się na szybki city break. Luty to idealny okres na krótki zagraniczny wypad. Dużo wolnego czasu, tanie bilety lotnicze - czego chcieć więcej? Sprawdź, do jakich europejskich miast najlepiej polecieć z Krakowa za niewielkie pieniądze!