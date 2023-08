Prasówka tygodniowa z 13.08.2023 w Krakowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najstarsza miejscowość w Polsce. Grojec to dzieje wielkich rodów i zwykłych ludzi zapisane na archiwalnych fotografiach. Galeria”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najstarsza miejscowość w Polsce. Grojec to dzieje wielkich rodów i zwykłych ludzi zapisane na archiwalnych fotografiach. Galeria Grojec w gminie Oświęcim to najstarsza miejscowość w Polsce. Ta wieś w Małopolsce liczy sobie aż 6500 lat! Poza tym, że powstała tak dawno, ma także bogatą późniejszą historię z wielkimi rodami Radziwiłłów, Bobrowskich, Szembeków, Porębskich, ale i zwykłych ludzi. Przejdź do galerii i zobacz archiwalne zdjęcia z dziejów tej niezwykłej wsi. 📢 Porządki wokół nowego przystanku Kraków Zabłocie. Duży teren czeka na zagospodarowanie Na Zabłociu w Krakowie oddano do użytku nowy przystanek kolejowy. Obiekt nie jest jeszcze w pełni wykończony. Na miejscu można zobaczyć, że wciąż trwają tam prace. Zagospodarowywane są także tereny wokół przystanku i sąsiadującego z nim tunelu dla pieszych.

📢 W Nowej Hucie powstanie wyjątkowe podwórko. Też chcielibyście mieć taki widok z okna? Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił przetarg na realizacje zadania pn.: „Spotkajmy się na podwórku”, dotyczącego rewitalizacji wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty - osiedlu Hutniczym. W ramach przedsięwzięcia pomiędzy blokami ma powstać nowa przestrzeń wypoczynkowa i rekreacyjna.

Tygodniowa prasówka 13.08.2023: 6.08-12.08.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takiego wyzwania w Krakowie jeszcze nie było. Na Dębnikach wykopią tunel dla aut, a nad nim wybudują kanał dla statków W Krakowie zaplanowano inwestycję, która ma być dużo większym wyzwaniem niż budowa tunelu pod Świną w Świnoujściu. W stolicy Małopolski najpierw ma powstać Trasa Pychowicka, która w dużej mierze ma przebiegać w tunelu, m.in. pod Wisłą. W przyszłości nad tą podziemną drogą ma zostać natomiast wybudowany Kanał Krakowski, który ma być dodatkowym szlakiem żeglownym omijającym zakole Wisły pod Wawelem.

📢 Pierogi na Małym Rynku w wielu kolorach i smakach. Można zjeść nawet kebabowe. Ceny są kosmiczne Na Małym Rynku w Krakowie rozpoczął się Festiwal Pierogów. Najczęściej sprzedawane są w cenie 4 zł za sztukę, ale są też promocje, takie jak 6 sztuk za 25 zł, czy 10 za 30 zł. Pierogi oferowane są w różnych smakach i kolorach. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie pierogi można zjeść i w jakich cenach. 📢 We wrześniu dojedziemy tramwajem do Górki Narodowej, ale nie do pętli Na ukończeniu jest budowa linii tramwajowej z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Początkowo, po uruchomieniu nowej linii, od września pasażerowie nie będą mogli jednak dojeżdżać do pętli końcowej. Ostatni przystanek ma być przy ul. Banacha. 📢 Kraków. Na szczycie wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej pojawiła się potężna konstrukcja. Rusztowanie pomoże w renowacji Kontynuujemy działania przy koronie królewskiej oraz przy elementach złoconych na wieży wyższej kościoła. W związku z tym zamontowane zostały podesty robocze na całej iglicy - informuje bazylika Mariacka w Krakowie. Najpierw, 6 lipca, o poranku w bardzo widowiskowy, alpinistyczny sposób, krok po kroku została zdjęta złocona korona z wieży hejnałowej kościoła Mariackiego, a od kilku dni, trwa montaż potężnej konstrukcji rusztowania na tej wieży. Termin powrotu korony po renowacji i złoceniu jeszcze nie jest znany, ale według wcześniejszych zapowiedzi, możemy się tego spodziewać w najbliższych kilku tygodniach.

📢 Rave na Pustyni Błędowskiej. Zjechali fani muzyki techno Na Pustynię Błędowską w sobotę zjechali fani muzyki techno. Impreza trwała od sobotniego popołudnia do niedzielnego poranku. Bawiącym nie przeszkadzał padający deszcz. Tańczyli jak w transie.

📢 Gdzie oglądać spadające gwiazdy w Krakowie? Perseidy 2023 kiedy obserwować "deszcz meteorytów"? Przed nami noc spadających gwiazd. "Deszcz meteorytów" możemy obserwować w ciepłe letnie noce, od 17 lipca do 24 sierpnia, natomiast maksimum roju Perseidów wypada w nocy z 12 na 13 sierpnia. W tym czasie na nocnym niebie możemy zobaczyć nawet 100 Perseidów w ciągu jednej godziny. Najwięcej uda nam się zaobserwować na bezchmurnym niebie i z dala od miejskich świateł. Sprawdź najlepsze miejsca do obserwacji spadających gwiazd w Krakowie. 📢 Codzienne życie Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Tak mieszka słynna para seniorów. Ich ogród zachwyca! Zdjęcia [11.08.2023] Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości".

📢 Paznokcie na LATO u nóg: french, ombre, neonowe. Pomalowane paznokcie u nóg zdjęcia, pomysły, inspiracje. Dużo wzorów 11.08.2023 Nie masz czasu na malowanie paznokci u stóp? Pedicure hybrydowy to wygodne rozwiązanie nie tylko na wakacyjny wyjazd. Świetnie sprawdzi się gdy jesteś zabiegana, a chcesz mieć piękne, zadbane stopy latem. Zebraliśmy ponad 20 inspiracji i podpowiadamy jak pomalować paznokcie u stóp. Zobacz modne kolory i wzory. 📢 Weekend w Krakowie. Co robić w mieście w dniach 11-13 sierpnia? Festiwal Pierogów, Green Film Festival, Abba Party Niestety koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Nie czas jednak na smutki! Cieszmy się latem, póki możemy! W związku z tym, publikujemy zestawienie najciekawszych weekendowych wydarzeń, w których możecie wziąć udział. I to ZA DARMO. Zobaczcie sami co robić w mieście w dniach 11-13 sierpnia.

📢 Nowy odcinek trasy S7 z Krakowa do Warszawy zostanie otwarty w połowie września. Na to czekali kierowcy W połowie września 2023 roku ma zostać udostępniony do ruchu samochodowego nowy odcinek drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Warszawy. Kierowcy będą mogli korzystać z przejazdu od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Miechów w Bukowskiej Woli. 📢 Tomex czasy świetności ma za sobą. Reorganizacja pomoże słynnemu targowisku w Krakowie? Wielkie zmiany już się zaczęły, powstanie nowa hala Słynny nowohucki plac targowy przechodzi wielką metamorfozę. Tomex już od 1 sierpnia br. zmienia się nie do poznania. Nim na plac wjechał ciężki sprzęt, wszyscy przedsiębiorcy mieli czas do 31 lipca br. by przenieść się ze swoimi biznesami do lokali od strony ronda. Dzięki temu Tomex jest bardziej zwarty, a nowa przestrzeń ma zostać zagospodarowana przez wybudowanie na niej parkingu i nowej hali. - W nowym obiekcie przewidujemy głównie branże, których obecnie brakuje na naszym terenie, m. in. wszystko dla majsterkowiczów oraz urządzanie domów i ogrodów - mówi nam Piotr Haniewski, przedstawiciel Centrum Handlowego Tomex.

📢 W Krakowie pojawiły się naklejki zapraszające do Grupy Wagnera. Policja prowadzi działania wyjaśniające Pojawiają się kolejne informacje na temat naklejek zamieszczanych w różnych częściach Krakowa, które miałyby nawoływać do dołączenia do Grupy Wagnera, prywatnej armii na usługach rosyjskiego reżimu. O jednej z nich na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformował Radny Krakowa, Łukasz Wantuch. Wcześniej media społecznościowe obiegło nagranie, na którym można zobaczyć podobną etykietę w jednej z krakowskich toalet publicznych. Tymczasem krakowska policja prowadzi już działania mające wyjaśnić, z czym mamy do czynienia.

📢 6-letnia dziewczynka wypadła z balkonu w Krakowie. Dziecko z obrażeniami głowy przetransportowano do szpitala Jak podaje RMF FM, w godzinach popołudniowych w Krakowie doszło do nieszczęśliwego wypadku. 6-letnia dziewczynka bawiła się na balkonie i nagle z niego wypadła doznając urazu głowy.

📢 Bójka z użyciem noża na stacji benzynowej w Słomnikach. Zatrzymano trzy osoby, w tym rannego Trzej mężczyźni wszczęli bójkę na stacji benzynowej w Słomnikach pod Krakowem. Jeden z napastników użył noża podczas akcji i ranił zaatakowanego mężczyznę. O tej bójce natychmiast zostali powiadomieni policjanci ze słomnickiego komisariatu. Gdy przybyli na miejsce, to dwóch uczestników "walki" uciekło, został tylko ranny. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, po krótkim czasie namierzyli obu podejrzanych. Zostali zatrzymali. 📢 Obrona zamku Tenczyn. Szwedów zwabiła plotka o skarbach, znów zaatakowali i zdradziecko wybili załogę. Wielkie widowisko historyczne Armaty strzelały, dym unosił się nad wojskiem. Muszkiety, szable i lance poszły w ruch. Mężna załoga broniła zamku Tenczyn. Szwedzi atakowali. Znów podstępem wybili całą załogę, za co zostali uznani za zbrodniarzy wojennych. W sobotę, 5 sierpnia była już ósma wielka inscenizacja historyczna - rekonstrukcja bitwy z 1655 roku o zamek w Rudnie w gminie Krzeszowice. To niezwykłe widowisko z udziałem kilkuset rekonstruktorów z Polski oraz z całej Europy Wschodniej. W niedzielę, 6 sierpnia był dalszy ciąg pokazów. Warto je zobaczyć, mamy zdjęcia.

📢 Kraków. Słynny Tomex zaczyna się zmieniać. Wjechał ciężki sprzęt. To koniec targowiska jakie znamy Koniec Tomexu jaki znamy. Słynne nowohuckie targowisko zaczyna się zmieniać. Na miejscu pojawiły się koparki i zabezpieczenia budowlane. Rozpoczęto też już pierwsze prace, a plac opustoszał. Według planów plac zostanie zabudowany przez halę handlową, gdzie najprawdopodobniej będzie działał market budowlany. Zobaczcie zdjęcia jak aktualnie wygląda to miejsce.

📢 Grzybobranie 2023. Kosze pełne grzybów! Wysyp prawdziwków w małopolskich lasach. Czytelnicy pokazują swoje zbiory Wszyscy narzekali ostatnio na pogodę, ale była - bardzo liczna! - grupa osób, którą padające deszcze napawały nadzieją. Nadzieją na, ma się rozumieć, udane grzybobranie! I rzeczywiście - w Małopolsce mamy teraz prawdziwy wysyp grzybów, a dowodem są zdjęcia, którymi podzielili się z nami nasi Czytelnicy.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?

Jabłoński o konfederacji i perspektywach na wybory