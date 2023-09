Przegląd tygodnia z 3.09.2023 w Krakowie. Najważniejsze wydarzenia od 27.08 do 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 27.08 a 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Publiczność szalała ze Sławomirem. Tak bawili się krakowianie na Dniach Nowej Huty”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 3.09.2023. 27.08 - 2.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Publiczność szalała ze Sławomirem. Tak bawili się krakowianie na Dniach Nowej Huty Koncert Sławomira, Pudelsów, Chłopców z Placu Broni i występy zespołów nowohuckich, a także piknik familijny - tak w sobotę świętowano Dni Nowej Huty. 📢 Kibice Cracovii na meczu z Koroną Kielce. Była specjalna oprawa Na meczu Cracovii z Koroną Kielce zjawiło się 9613 kibiców. Były oprawy m.in. ta na 30-lecie przyjaźni kibiców Cracovii i Tarnovii. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Nadciąga rewolucja komunikacyjna na północy Krakowa. Przejazd inauguracyjny tramwajem na trasie Krowodrza Górka – Górka Narodowa Już w najbliższy poniedziałek, 4 września na północy Krakowa będzie miała miejsce prawdziwa rewolucja komunikacyjna. Od wczesnych godzin porannych mieszkańcy osiedli położonych na północ od ul. Opolskiej będą mogli wybrać tramwaj, by dojechać do centrum i innych dzielnic miasta. Przez jakiś czas, przystankiem końcowym i początkowym na Górce Narodowej będzie przystanek „Papierni Prądnickich” przy ul. Banacha. Tymczasem w sobotę, 2 września odbyła się uroczystość uruchomienia komunikacji tramwajowej na Górkę Narodową. Tego dnia odbył się też inauguracyjny przejazd tramwajem na trasie Krowodrza Górka – Górka Narodowa. Miejsce spotkania – parking P+R przy ul. Pachońskiego.

Tygodniowa prasówka 3.09.2023: 27.08-2.09.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Smoki wróciły na Wawel. Niesamowite widowisko na dziedzińcu arkadowym Legenda o Smoku Wawelskim wraca na wzgórze wawelskie. 1 i 2 w niezwykłej scenerii na dziedzińcu Zamku Królewskiego "Smok" - spektakl Teatru Słowackiego.

📢 Szach-mat w Krakowie. W mieście powstaje kolejny park kieszonkowy Dzieje się w Szachowym Ogrodzie Krakowian przy ul. Wacława Popławskiego 17 w Krakowie. - Widoczny jest już zarys kształtu ogrodu, obecnie trwają nasadzenia dużych sadzonek laurowiśni, która będzie zdobiła park przez cały rok bujną zielenią. Nowa kieszonka stanie się miejscem rekreacji w otoczeniu gęstej roślinności! - informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. 📢 Kraków. Powakacyjne zmiany w komunikacji. Podano szczegóły. Najpierw autobusy, później tramwaje W sobotę, 2 września zostały wprowadzone powakacyjne rozkłady jazdy miejskich autobusów, a 4 września zmiany dotkną kursowania tramwajów. Najważniejsze zmiany są związane z uruchomieniem nowej trasy tramwajowej do Górki Narodowej i rozpoczęciem remontu ulic Tadeusza Kościuszki i Zwierzynieckiej. Pojawiają się też nowe remonty w mieście. Z kolei z powodu uruchomienia tramwaju do Górki Narodowej zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniach.

📢 Kraków. Media Day FAME MMA 19 w Tauron Arena Kraków. Ważenie zawodników: Fabijański, Marcoń, Ferrari Tańcula. WYWIAD, ZDJĘCIA Gala FAME MMA w Krakowie zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji, w piątek, 1 września, na Małej Hali Tauron Areny odbył się event poprzedzający wydarzenie, czyli Media Day, podczas którego odbył się media trening, ceremonia ważenia zawodników oraz ostatnie, ale zdecydowanie najmocniejsze, Face2Face. Udało nam się również porozmawiać z zawodnikami, którzy już 2 września zawalczą na gali FAME MMA 19. 📢 Kraków. Trasa Wolbromska w budowie. Coraz więcej asfaltu, jezdni. Koniec w tym roku. Nowe zdjęcia Roboty przy budowie Trasy Wolbromskiej - zachodniej obwodnicy Zielonek - są coraz bardziej zaawansowane. Wykonawca układa kolejne masy bitumiczne zarówno na trasie głównej, jak i na rondzie oraz ulicy łączącej arterię z ul. Glogera. Powstają chodniki i droga rowerowa, której długość wyniesie blisko 2 km. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na ten rok.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Góralska para chwali się zdjęciami swojego nowego drewnianego domu Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego drewnianego domku, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox. 📢 Seniorzy opanowali Kraków. Na uczestników międzynarodowych Senioraliów czeka mnóstwo atrakcji W tym roku już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora organizuje Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, które odbywają się 1 września. Wydarzenie to ma na celu kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie ich poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, związanej z bezpieczeństwem oraz prozdrowotnej osób powyżej 60 roku życia.

📢 Sławomir i Pudelsi zaśpiewają podczas Dni Nowej Huty W sobotę 2 września Nowa Huta świętuje. Od godz. 12.00 do 22.00 Skwer Budowniczych Nowej Huty stanie się scenerią plenerowego święta Dni Nowej Huty. A na scenie, m.in. Sławomir, Pudelsi i występy zespołów nowohuckich. Wstęp wolny. 📢 Kraków. Przystanek stał się noclegownią pod monopolowym. List Czytelnika Czytelnik zgłasza nam, że przystanek przy ul. Sołtysowskiej stał się noclegownią dla osób, które przesadzą z alkoholem. A kupują go w pobliskich sklepach monopolowych. Mieszkaniec zauważa, że libacje na przystanku to problem dla pasażerów, w tym dzieci. Urząd miasta odpowiada, zapowiada interwencję, ale sprawa nie jest jednoznaczna.

📢 PiS odsłania wyborcze karty. Oto "jedynki" do Sejmu w Małopolsce. Większych zaskoczeń na listach nie ma Małgorzata Wasserman w Krakowie, Ryszard Terlecki w Nowym Sączu, Anna Pieczarka w Tarnowie oraz Rafał Bochenek w Chrzanowie - to kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na posłów, którzy wystartują z pierwszej pozycji listy wyborczej. Nazwiska podał podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński.

📢 Zabójczyni z Małopolski na gigancie. Miała przerwę w odsiadce i... zniknęła. Już jest w rękach policji Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 52-letnią kobietę, która podczas przerwy w odbywaniu kary za zabójstwo nie powróciła do zakładu karnego. W 2010 roku została skazana na 15 lat kary więzienia za zabójstwo sąsiada, którego dokonała razem z synem. 📢 Rozbudowa al. 29 Listopada w Krakowie. Kiedy koniec prac? Sprawdź! Trwa rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Woronicza do granicy miasta. - Zadanie jest zaawansowane w ponad 70 proc., a spora część infrastruktury została już udostępniona kierowcom – informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Prace mają zakończyć się w tym roku. 📢 Rudy, "zardzewiały" Lidl otwarty na Woli Justowskiej w Krakowie Lidl Polska rozwija sieć sklepów w Polsce, tym razem w Krakowie. W czwartek, 31 sierpnia, otworzył kolejny sklep, przy ul. Chełmskiej 14 w rejonie Woli Justowskiej. Otwarcie nastąpiło o godzinie 6:00. Planowano je już kilka tygodni temu, ale nastąpiło dziś. Ciekawić może nietypowa konstrukcja obiektu i to z czego jest wykonany.

📢 Kraków. Zmiany w komunikacji miejskiej po wakacjach. Co z linią 132? Czytelnik napisał do nas list po tym jak zobaczył powakacyjny plan zmian w komunikacji miejskiej w Krakowie. Nie widzi tam zapowiadanego wprowadzenia linii 132. Okazuje się, że pojawi się ona dopiero w październiku, co może dziwić mieszkańców. Urzędnicy tłumaczą się i zapowiadają, że linia na pewno się pojawi.

📢 Kraków. Kolejny testowy przejazd nową trasą tramwajową do Górki Narodowej. Oglądaliśmy jazdę testową od środka! Pierwszy testowy przejazd tramwajem po nowym torowisku do Górki Narodowej odbył się w godzinach nocnych w poniedziałek, 28 sierpnia. Kolejne testy z kolei rozpoczęły się w środę, 30 sierpnia o godz. 18. W drugim przejeździe testowym składu wzięliśmy również udział i my. Jazda testowa ruszyła z Krowodrzy Górki, jednak skład nie zatrzymywał się na każdym przystanku, który miał na swojej trasie do Górki Narodowej. Zarówno pierwszy jak i drugi dzień testów przeszedł pomyślnie i bez niespodzianek. To jednak nie koniec, ponieważ urzędnicy informują, że takich prób będzie jeszcze kilka. W jeździe testowej wziął udział wiceprezydent Andrzej Kulig i dyrektor ZIM Łukasz Szewczyk.

📢 Kraków. Osiem lat temu oddano do użytku estakadę Lipska-Wielicka. Jak ją budowano? Dokładnie 8 lat temu w Krakowie oddano to użytku estakadę nad dworcem w Płaszowie, Lipska-Wielicka. Połączyła ona torowisko przy ulicy Wielickiej z torowiskiem przy ulicy Kuklińskiego. Tym samym Krakowski Szybki Tramwaj zyskał długo oczekiwane połączenie, które skróciło czas podróży z południowych osiedli Krakowa do dworca głównego. Tego samego dnia oficjalnie został przekazany najdłuższy tramwaj eksploatowany w Polsce czyli Krakowiak 2014N bydgoskiego producenta PESA. 📢 Kraków. Mężczyzna, który wulgarnie obraził Ukrainkę i jej dziecko sam zgłosił się na Komendę Miejską Policji w Krakowie Mężczyzna, który wulgarnie obraził Ukrainkę i jej dziecko sam zgłosił się w środę, 30 sierpnia na jeden z krakowskich komisariatów policji. O całej sytuacji w mediach społecznościowych poinformował radny miejski Łukasz Wantuch, który opublikował film z całego zajścia, a także uruchomił zrzutkę, by odszukać mężczyznę i wytoczyć mu proces. Po tym, jak udało nam się ustalić kim jest mężczyzna z nagrania, skontaktowaliśmy się z nim, a on poinformował nas, że dzisiaj sam zgłosił się już na policję. Mężczyzna jednocześnie przekierował nas do swojego mecenasa Tomasza Banasia, który reprezentuje go w tej sprawie. Zamieszczamy jego wyjaśnienia.

