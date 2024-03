Przegląd prasy z tygodnia 3.03.2024. Co działo się w Krakowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.02 a 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brutalna napaść pod bankomatem na kobietę w Krakowie. Sprawca zatrzymany”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Brutalna napaść pod bankomatem na kobietę w Krakowie. Sprawca zatrzymany Nagranie z monitoringu z placówki bankomatowej przy ul. Kijowskiej w Krakowie obiegło 22 lutego cały internet. Widać na niej jak młody mężczyzna atakuje kobietę czekającą w kolejce do bankomatu. Szarpie ją i powala na ziemię. Policjanci z komisariatu IV policji w Krakowie prowadzili śledztwo w tej sprawie i odnieśli sukces. Sprawca napadu został zatrzymany 📢 Kolejna odsłona lubianego przez krakowian Kiermashu i targów vintage Kogel Mogel potrwa do niedzieli. Tłumy krakowian odwiedzają wystawy Targi mody i designu, ale też okazja, by zjeść coś smacznego lub uzupełnić domową spiżarnię o zdrowe produkty - wiosenna odsłona Kiermashu 2 i 3 marca w Starej Zajezdni by DeSilva, przy ul. Św. Wawrzyńca 12 Kraków od godz. 11.00 do 18.00. Kiermashowi towarzyszą Targi Vintage Kogel Mogel. Wstęp wolny.

📢 Protest na Rynku Głównym. Aktywiści chcą całkowitego wycofania dorożek konnych z Krakowa W sobotę, 2 marca, samo południe na płycie Rynku Głównego odbył się protest w obronie koni wykorzystywanych do pracy w przemyśle dorożkarskim. Protestujący chcą całkowitego wycofania dorożek konnych z miasta. "Połóżmy kres tej okrutnej i żenującej rozrywce, która odbija się piętnem cierpienia koni, a ulice miasta wysławionego jako królewskie pełne są potu i krwi tych cierpiących istot" - apelują aktywiści prozwierzęcy. W szeregu z protestującymi stanęli znani krakowianie: kandydat na prezydenta miasta Łukasz Gibała, Marcin Urbaniak etyk, działacz społeczny oraz Joanna Hańderek wykładowczyni, publicystka, działaczka społeczna i polityczna. Pojawiło się również kilku zwolenników tradycji dorożkarskich na czele z Adamem Hareńczykiem kandydującym na prezydencki fotel miasta.

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Remonty i korki w Krakowie. Tramwaje zniknęły z al. Pokoju, zmiany na al. 29 Listopada i wiele innych Fala nowych remontów w Krakowie i zmian w ruchu. Zaczyna się już w weekend 2-3 marca. Remont pętli na Dąbiu spowoduje, że ruch tramwajowy od ronda Grzegórzeckiego do Czyżyńskiego zostanie wyłączony. Nadchodzi również naprawa na rondzie Grzegórzeckim - na szczęście prace będą prowadzone nocą. Zmiany w ruchu dotkną również al. 29 Listopada - tu zakończono prace na skrzyżowaniu ze Żmujdzką, ale postępują roboty przy tworzeniu ścieżki rowerowej. Nowych remontów i zmian jest dużo więcej, a równocześnie toczy się budowa trasy tramwajowej do Mistrzejowic i przebudowa ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej.

📢 Kraków. Kaskadowy apartamentowiec odsłania białe ściany. To kolos górujący przy Dworcu Głównym Widok z płyty Dworca Głównego przysłoniła potężna budowa ogromnego bloku. To tzw. kaskadowy apartamentowiec, który w najwyższym punkcie będzie miał 43 metry wysokości. Inwestycja wzbudza duże kontrowersje. Zgody budowlane zostały zdobyte zanim wszedł w życie plan miejscowy, który ograniczył zabudowę do 20 metrów. Budowa postępuje, jeszcze niedawno moloch był szary i zakryty rusztowaniami. Teraz odkrywa powoli swoje białe ściany. A nieopodal już szykuje się budowa kolejnej inwestycji na ruinach Twierdzy Kraków - bloków mieszkalnych i biurowców. 📢 Kraków. Festiwal Ekipy już w czerwcu! Kto wystąpi? W ostatnich dniach krakowscy influencerzy mocno rozpieszczają swoich widzów. Podczas gdy u Buddy trwają trwają prace nad filmem dokumentalnym, który niebawem trafi do kin, Friz... organizuje festiwal. Wyjątkowy muzyczny event ma odbyć się na krakowskiej Tauron Arenie.

📢 W weekend na Kazimierzu kolejna odsłona Kiermahu z mnóstwem unikatowych produktów Krakowianie polubili targi oferujące unikatowe produkty z lokalnych manufaktur, a kolejna odsłona Kiermashu już w najbliższy weekend. 2 i 3 marca w Starej Zajezdni by DeSilva, przy ul. Św. Wawrzyńca 12 w godz. 11.00-18.00. Wstęp wolny. Wydarzeniu będą towarzyszyły Targi Kogel Mogel dla miłośników vintage 📢 W Krakowie uczczono Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Główne uroczystości odbyły się w parku im. Henryka Jordana Krakowskie uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się o godz. 9 mszą świętą w katedrze na Wawelu. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli do parku Jordana. Tam, w Galerii Wielkich Polaków, o godz. 11 odbyła się dalsza część uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej. Odczytany został Apel Pamięci i oddana została salwa honorowa.

📢 Kraków. Poważny wypadek na Złocieniu. Przystanek autobusowy, na którym stali ludzie - skasowany Kraków, ulica Złocieniowa, okolice skrzyżowania z Sucharskiego. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego jeden pojazd uderzył w wiatę przystankową. Jedna osoba poszkodowana. Na miejscu pracują służby, droga na czas prowadzonych działań została zablokowana. 📢 Spektakularny awans Bogusława Cupiała na liście 100 najbogatszych Polaków Forbesa. Tak urósł majątek byłego właściciela Wisły Kraków Michał Sołowow (przedsiębiorca, inwestor i kierowca rajdowy) obronił swoją pozycję numer jeden na Liście Najbogatszych Polaków 2024 "Forbes". Uwagę w zestawieniu zwraca jednak spektakularny awans - do pierwszej dziesiątki - byłego właściciela Wisły Kraków Bogusława Cupiała. Biznesmen z Myślenic, właściciel Tele-Foniki, jest zarazem wg tego rankingu najbogatszym człowiekiem w Małopolsce. 📢 Rodzina braci Koral na liście 100. najbogatszych Polaków rankingu Forbes. Oni przejęli lodowe imperium. Jedyni miliarderzy z Nowego Sącza Bracia Koral rozkręcili lodowe imperium i zostali milionerami. Zaczynali skromnie, by po czasie osiągnąć wielki sukces. Wielokrotnie gościli na liście najbogatszych Polaków według rankingu Forbes. Tym razem na liście milionerów, a właściwie już prawie miliarderów znalazła się rodzina Koral czyli dzieci Izabela, Monika i Michał. Na ile wyceniono ich majątek?

📢 Krakowska mapa "Listy Schindlera". W tych miejscach Steven Spielberg kręcił swój słynny film Spielbergowi zależało, by większość zdjęć "Listy Schindlera" powstała w autentycznych miejscach, nie wszędzie jednak dało się zagrać, tak np. plac Zgody, na którym koncentrowano ludność żydowską przed wywózkami do obozów gra ulica Szeroka. Z okazji 30. rocznicy polskiej premiery słynnego filmu (2 marca w kinie Kijów) zapraszamy na spacer po Krakowie z "Listy Schindlera".

📢 Weekend w Krakowie. Najlepsze wydarzenia weekendu: Cracow Coffee Festival, Miesiąc Krakowianek 2024, Rap Stage Tour Pierwszy marcowy weekend będzie gratką dla wszystkich fanów muzyki. Obfitujące w przeróżne koncerty, eventy, marsze oraz festiwale. Nadchodzące dni sprawią, że Kraków tętnił będzie życiem! Sami zobaczcie, co będzie działo się w Mieście Królów w najbliższy weekend!

📢 Pociągiem z Krakowa na plaże Chorwacji. Jest propozycja nowego połączenia kolejowego Komisja Główna Rady Miasta Krakowa przygotowała projekt rezolucji do Ministra Infrastruktury i do PKP Intercity w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji. 📢 Kraków blisko finalizacji wykupu terenów "Krakowianki" w Borku Fałęckim. Powstaną tam nowe baseny Miasto przygotowuje się do budowy kompleksu basenów w Borku Fałęckim. Dotychczas problemem wstrzymującym inwestycję był brak dostępu do terenów. Jest jednak możliwy przełom w tej sprawie. 📢 Kraków. (Nie)ruchome schody to pikuś. Te nieczynne od lat windy przy ul. Lubomirskiego zamieniły się w miejską szklarnię Czytelnik zwrócił nam uwagę, że nie tylko słynnych, bo niedziałających od lat, "ruchomych" schodów powinien wstydzić się Kraków w rejonie dworca autobusowego. Całkiem niedaleko, przy skrzyżowaniu ul. Lubomirskiego i Rakowickiej, przy przejściu podziemnym, mamy inny powód "do dumy". Szyby wind, które zamieniły się w "miejską szklarnię". Nie działają już tak długo, że zakwitło w nich życie i rozwinął się ekosystem. Rośliny pną się po szklanych ścianach i wyglądają jak z horroru.

📢 Kraków. Wcisną wielkie osiedle i biurowce w sercu miasta. Między cmentarzem, Muzeum AK i Uniwersytetem Ekonomicznym "Echo Investment i Archicom zrealizują wielofunkcyjny projekt przy ulicy Wita Stwosza w krakowskiej dzielnicy Stare Miasto. W miejscu dawnych magazynów zaopatrzenia Twierdzy Kraków powstanie pięć czteropiętrowych budynków" - czytamy w komunikacie dewloperów. To teren tuż obok Muzeum Armii Krajowej, przy ruchliwej ulicy Wita Stwosza i na razie spokojniejszej Rakowickiej. Ten teren w ostatnich latach zabudowuje się na potęgę, a symbolem tego jest wielki kaskadowy apartamentowiec naprzeciw Dworca Głównego, który jest już na ukończeniu. Czy centrum Krakowa to wytrzyma i okoliczne ulice? Jak zwykle... "się zobaczy".

📢 Kultowe miejsce Krakowa znowu otwarte. Bunkier Sztuki zaprosił na pierwszą wystawę Prezentowym pakietem nazywa Maria Anna Potocka otwarcie Bunkra Sztuki. - Wyremontowany budynek to prezent dla turystów i mieszkańców: mamy galerię, a wystawa to prezent dla krakowskich muzeów – mówi. 29 lutego Bunkier Sztuki zaprosił na pierwszą wystawę po remoncie. To dar Teresy i Andrzeja Starmachów dla Muzeum Fotografii i MOCAK-u. Ekspozycja „Daj mi wszystko” potrwa 1 września.

📢 Oto uczestnicy "Sanatorium miłości" w Krynicy. Jeden z nich wygląda jak Sting! TVP zaprezentowało sylwetki seniorów. Oto co o nich wiemy Już 10 marca rusza 6. edycja "Sanatorium miłości", które tym razem nagrywano w uroczej Krynicy-Zdroju. Telewizja Polska zaprezentowała sylwetki uczestników randkowego show. Dwóch bohaterów popularnego programu pochodzi z Krakowa. Stanisław, który przyjechał z Irlandii został okrzyknięty polskim Stingiem. Oto wszyscy bohaterowie i wszystko co nich wiemy. Niektóre historie są wzruszające. 📢 Kraków. Handlarz nielegalnych eksponatów zwierząt egzotycznych w rękach policji Trofea zwierząt i podrobioną dokumentację zabezpieczyli policjanci z krakowskiej komendy miejskiej zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Funkcjonariusze na targach zwierząt egzotycznych ujawnili proceder handlu okazami objętymi ochroną gatunków chronionych. Jeden z wystawców został zatrzymany. Teraz policjanci sprawdzają, czy okazy objęte są Konwencją Waszyngtońską CITES.

