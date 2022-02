Życzenia na urodziny. Piękne, zabawne, śmieszne wierszyki urodzinowe [SMS, MMS, Messenger, Facebook] 8.02.2022

Życzenia urodzinowe dla mamy, taty, siostry, brata, koleżanki

Szczęście jest ulotne...

Pojawia się, błyśnie i gaśnie.

Życzę Ci, aby zaświeciło dla Ciebie

i pozostało na zawsze.

***

W dniu urodzin Twych kochana,

życzę szczęścia pod dostatkiem.

Aby troski i kłopoty,

odpłynęły gdzieś ukradkiem.

Słońce niech Ci zawsze świeci,

a na twarzy uśmiech gości.

I by nigdy Ci nie brakło

marzeń, wiary i miłości.

***

Dużo zdrowia i miłości,

moc uśmiechu i słodkości,

mało smutku, trudów, łez,

niech się spełni to, co chcesz!

***

Z okazji Twego święta życzę Ci kolejnych dni,

miesięcy i lat pełnych miłości i radości,

ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego,

abyś potrafił się cieszyć życiem

w każdym jego momencie.

***

Mało się ucz, lecz dużo śmiej,

gdy pała grozi, to z lekcji wiej,

na chłopców nie zerkaj,

wszystkich wykiwaj,

radosną miej minę

i życia używaj.

***

Dla Ciebie wszystkie cuda tego świata...

Dla Ciebie ciepło słonecznego lata

Dla Ciebie gwiazdki, co błyszczą na niebie

Dla Ciebie nutki w ptaszków śpiewie

Dla Ciebie kwiatki kolorowe

I marzenia deserowe...

Dla Ciebie wszystko co zapragnie dusza

Bo jesteś Aniołkiem, który wciąż do radości nas zmusza!

***

Snów sadem pachnących,

myśli lekkich jak motyle,

i uśmiechu w głębi duszy

na przekór pokręconemu światu...

***

Hmm... jakie mam złożyć Ci życzenia

by warte były Twego westchnienia.

Sukcesów w życiu, ciepła w miłości,

dużo uśmiechu, wiele radości.

Niech ten wyjątkowy w roku dzień

odsunie na zawsze Twe troski w cień.

***

Z okazji urodzin, które są raz w roku,

Niechaj będą szczęśliwe i pełne uroku.

Składam Tobie szczere urodzinowe życzenia,

Aby się spełniły najskrytsze marzenia.

***

Niechaj los Tobie sprzyja, niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia

przynosi Ci radość.