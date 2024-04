Będzie przebudowa najgorszego torowiska w Krakowie. Ale dopiero w 2026 roku. Na inwestycję potrzeba 130 mln zł

Przebudowa ul. Starowiślnej - koniec z fatalnym stanem torowiska

Przebudowa torowiska na ul. Starowiślnej w Krakowie to długo oczekiwana inwestycja. Stan torowiska na tej ulicy jest opisywany jako fatalny, co od lat stanowi problem zarówno dla mieszkańców, jak i użytkowników komunikacji miejskiej. Zaplanowano kompleksową modernizację torowiska oraz jezdni na całej długości ulicy, od skrzyżowania z ul. Dietla aż do mostu Powstańców Śląskich, włącznie z remontem samego mostu. Szacunkowy koszt tej inwestycji to 130 mln zł, z czego około 80 mln zł ma zostać pokryte z funduszy unijnych.

Modernizacja w rejonie ul. Straszewskiego i Teatru Bagatela

Oprócz inwestycji na ul. Starowiślnej, w planach jest także modernizacja układu torowo-drogowego w rejonie ul. Straszewskiego oraz skrzyżowania przy Teatrze Bagatela. Prace mają objąć m.in. przebudowę węzła rozjazdów na ul. Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizację węzła rozjazdów "Bagatela" wraz z układem drogowo-torowym na odcinku Teatr Bagatela - ulica Garbarska. Na te prace zaplanowano 33 mln zł, z czego 22,8 mln zł ma pochodzić z dotacji.