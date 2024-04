Autobusem do zoo i Ojcowa: częstsze kursy krakowskich linii rekreacyjnych i powrót połączenia 434

Zwiększona częstotliwość kursów do zoo

Już od końca kwietnia, w zależności od prognozy pogody, autobusy na linii 134 oraz powracająca linia 434, znana również jako "Baba Jaga", będą kursować do zoo w Lasku Wolskim co 15 lub co 30 minut. Dodatkowe kursy zaplanowano w godzinach 9-18 (linia 134) oraz 10-18 (linia 434), ułatwiając planowanie wizyt w ogrodzie zoologicznym. Co więcej, na wybranych trasach pasażerowie będą mieli możliwość korzystania z autobusów wyposażonych w bagażniki rowerowe, co jest doskonałą opcją dla miłośników dwóch kółek.