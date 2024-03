Krakowska Hala Targowa na Grzegórzkach będzie zabytkiem: Co to oznacza dla planowanego klubu nocnego?

Zapowiedź wpisania Hali Targowej do rejestru zabytków

- Mam dla mieszkańców Krakowa, a w szczególności mieszkańców Grzegórzek bardzo dobrą informację. Hala Targowa przy ulicy Daszyńskiego zostanie wpisana do rejestru zabytków, co pozwoli na ochronę tej wyjątkowej budowli - poinformował wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Wstrzymanie prac remontowych

- Odbyłem dzisiaj spotkanie z wojewódzką konserwator zabytków, która poinformowała mnie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania budynku hali do rejestru zabytków, ze względu na jej szczególny charakter. Jednocześnie pani konserwator wystąpiła do Podwawelskiej Spółdzielni Spożywców „Społem” o wstrzymanie prac remontowych. Pozwoli to na zażegnanie zagrożeń i obaw mieszkańców, wynikających z planowanego przeznaczenia budynku pod centrum rozrywki i klub nocny. Wierzę, że w ten symboliczny sposób przejdziemy do realizacji planu rewitalizacji całego otoczenia hali, ulicy Grzegórzeckiej i Wesołej, czyniąc z tego miejsca kolejny salon Krakowa - dodał Andrzej Kulig.