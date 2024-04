Kraków. Tramwaje nie obsługują jednego z przystanków Łagiewniki SKA. Mieszkańcy chcą zmiany tej sytuacji

„Mieszkańcy (…) słusznie domagają się, jako rzeczy oczywistej, aby ten przystanek był obsługiwany przez linie numer 10 i 11, i zdziwienie budzi fakt, że ZTP tego nie rozumie. Przystanek ten zlokalizowany jest bezpośrednio w rejonie ulic: Hoffmanowej, Do Wilgi, Ciesielska, Cegielniana, dając możliwość bezpośredniego dojścia do miejsc zamieszkania, bez konieczności pokonywania skrzyżowania z Trasą Łagiewnicką oraz ul. Zakopiańską, czyli dwukrotnego przejścia przez światła i dłuższej drogi do przystanku. (…)” - czytamy w interpelacji, w której zaznaczono również, że tramwaje te „i tak zatrzymują się i stoją na światłach przed skrętem w lewo z ulicy Zakopiańskiej na Trasę Łagiewnicką”.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie: o zmiany apeluje mała grupa pasażerów

„O zatrzymanie tramwajów linii 10 i 11 na przystanku Łagiewniki SKA 05 wnioskuje od listopada 2022 roku jedna mieszkanka ulicy Cegielnianej. Osoba ta kilkukrotnie zgłaszała swój wniosek i pomimo odmowy wraz z przedstawioną argumentacją, angażuje w tę sprawę kolejne osoby i instytucje. (…). Negatywna decyzja w tej sprawie wynika z faktu, że rozwiązanie to byłoby korzystne zaledwie dla niewielkiej grupy mieszkańców, zamieszkującej domy na odcinku ulic Do Wilgi i Klementyny Hoffmanowej (oszacowano, że jest to około 20 posesji z zabudową jednorodzinną), natomiast przyczyniłoby się do wydłużenia czasu podróży dla tysięcy pasażerów każdego dnia, skutkując pogorszeniem konkurencyjności transportu publicznego wobec innych środków transportu. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przeanalizował adresy mieszkańców, którzy zdecydowali się poprzeć ten wniosek (petycję w tej sprawie – red.). Okazało się, że zdecydowana większość osób, które go podpisały jako miejsce zamieszkania podała adres, z którego znacznie bliżej jest do przystanku Łagiewniki ZUS, Łagiewniki, Brożka lub Borsucza. Żadna z tych osób nie korzystałaby z przystanku Łagiewniki SKA 05, ponieważ ma bliżej inny przystanek komunikacji tramwajowej. Pod petycją nie dostrzeżono natomiast żadnego podpisu osób zamieszkujących ulice Do Wilgi czy Klementyny Hoffmanowej. Spośród 160 złożonych podpisów, zaledwie kilka adresów dawało przesłanki, że osoby te mogłoby skorzystać z możliwości zatrzymania tramwajów linii 10 i 11 na przystanku Łagiewniki SKA 05” – to fragment stanowiska w tej sprawie przesłanego nam przez ZTP w Krakowie.