Zamiast zabytku jest "dzieło mostowe" na Grzegórzkach. Branżowe wyróżnienia dla inwestycji w centrum Krakowa

Wiadukt kolejowy nad ul. Grzegórzecką powstał w 1863 roku jako część linii kolejowej łączącej Kraków z Lwowem. Początkowo był mostem nad starorzeczem Wisły. Po dwudziestu latach i budowie ul. Grzegórzeckiej przyjął obecną formę. W 2017 roku PKP PLK przystąpiły do modernizacji krakowskiej linii średnicowej, której wiadukt jest ważnym elementem. Decyzja władz konserwatorskich z 2015 r. dotyczyła zgody na przeprowadzenie w ramach prac poszerzenia wiaduktu, wzmocnienia konstrukcji oraz rozebrania jego okładziny i po poszerzeniu obiektu ułożenia jej na elewacji dobudowanej części. Podczas prac okazało się jednak, iż trudno podjąć decyzję, by wprowadzić takie rozwiązanie i dzięki niemu w przyszłości zagwarantować bezpieczeństwo pasażerom.

Najpierw rozbudowano wiadukt od strony Hali Targowej. Później przez wiele miesięcy PKP PLK nie miało zgody od władz konserwatorskich na przeprowadzenie robót dotyczących rozebrania zabytkowego obiektu od strony ul. Dietla. To opóźniało całą inwestycję. PKP PLK zwróciło się więc do władz konserwatorskich o wykreślenie zabytku z rejestru „z uwagi na ważny interes państwa”. Wpis do rejestru uchyliła we wrześniu 2021 r. decyzja ministerialna. To dało zielone światło dla kontynuowania prac.