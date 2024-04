Wiemy, ile Wisła Kraków może zarobić, jeśli zdobędzie Puchar Polski. W grę wchodzą miliony złotych

Ile Wisła może zarobić na zdobyciu Pucharu Polski?

Zwycięstwo z Pogonią Szczecin da również prawo do udziału w europejskich pucharach. Zdobywca Pucharu Polski wystąpi w fazie eliminacyjnej Ligi Europy, a w przypadku odpadnięcia w pierwszej lub kolejnych rundach trafi do eliminacji Ligi Konferencji Europy. Za start w tej fazie UEFA płaci określone stawki. Nie zostały jeszcze podane kwoty, jakie będą obowiązywać w najbliższym sezonie, ale orientację daje wysokość tych, jakie obowiązują w obecnym.

Do tego należy jednak dodać wpływy z innych źródeł, w tym z tytułu umów marketingowych, sponsorskich i telewizyjnych. Niektóre kontrakty zawarte przez piłkarską spółkę przewidują dodatkowe premie za awans do europejskich pucharów, a ponadto klub zarobi na sprzedaży biletów za mecze na własnym stadionie.

Można oczywiście pomarzyć o awansie do fazy grupowej, wtedy możliwość zarobienia wielkich pieniędzy gwałtownie rośnie. Awans do fazy grupowej Ligi Europy to 3,63 mln euro. UEFA płaci również za osiągnięte w tej fazie wyniki: za każdą wygraną – 630 tys. euro, a za remis – 210 tys. euro. Wygranie rywalizacji w grupie zostało wycenione na 1,1 mln euro, a drugie miejsce na 550 tys. euro. Z kolei zakwalifikowanie się do fazy grupowej w Lidze Konferencji Europy to zarobek w wysokości 2,94 mln euro. Jest więc o co walczyć.