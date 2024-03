Co robić w weekend w Krakowie? Oto najlepsze wydarzenia w dniach 22-24 marca: Półmaraton Marzanny, Festiwal Roślin, Jarmark Wielkanocny

Wiosna w Krakowie. Moc wydarzeń w weekend!

W weekendowym repertuarze znajdą się liczne festiwale, koncerty, imprezy sportowe oraz naukowe. Wśród nich m.in. długo wyczekiwane otwarcie Bunkra Sztuki, Festiwal Roślin czy premierowy weekend tegorocznej edycji Jarmarku Wielkanocnego. Oj, będzie się działo, sprawdźcie sami!

