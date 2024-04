Hollywoodzki gwiazdor Jared Leto wystąpi ze swym zespołem 30 Seconds To Mars 9 maja w krakowskiej Tauron Arenie Paweł Gzyl

Pod nazwą 30 Seconds To Mars ukrywa się amerykańska grupa rockowa, której frontmanem jest hollywoodzki gwiazdor Jared Leto. W ubiegłym roku na jesieni zespół wydał nową płytę - "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day". W ramach jej promocji wystąpi 9 maja w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety na koncert można kupić w serwisach Ticketmaster i eBilet od 125 do 556 zł.