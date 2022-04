Życzenia na 18 urodziny. Najlepsze i najbardziej oryginalne życzenia na osiemnastkę - śmieszne, krótkie wierszyki urodzinowe

Co dać komuś na 18 urodziny?

Prezent na osiemnastkę to kwestia bardzo indywidualna. Zazwyczaj liczymy na to, że solenizant będzie zadowolony z podarowanej mu rzeczy, niestety nie zawsze tak jest. Z tego właśnie powodu najlepiej dobierać prezent do charakteru danej osoby oraz do tego co lubi robić, jakie jest jej hobby. Oto przykładowe pomysły na prezent: