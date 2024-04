Krakowski wokalista Filip Grodowski wraz z singlem "Ambiwalencje" rozpoczyna nowy etap w karierze

Wraz z najnowszym singlem „Ambiwalencje” Filip Grodowski rozpoczyna nowy etap w swojej karierze. Ten przebojowy i idealny na lato utwór jest opowieścią o przymusowym wyborze pomiędzy dwiema równorzędnymi wartościami – czy jest się za, a może przeciw? To uczucie niezdecydowania, z którym mierzył się wielokrotnie artysta, pomogło mu przelać na papier swoje dylematy. Przy produkcji utworu pomogli mu m.in. Michał Zachariasz oraz Leon Krześniak – współpracujący na co dzień z Zalią czy IGNACYM.

Filip Grodowski to nastoletni artysta z Krakowa o wyjątkowej wrażliwości muzycznej i unikalnej barwie głosu. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął od coverowania znanych utworów, publikując je regularnie – przez kilkanaście miesięcy na swoich social mediach (TikTok oraz Instagram). Bardzo szybko udało mu się zdobyć uznanie oraz sympatię słuchaczy, ale także takich muzyków, jak Smolasty czy Tribbs. Te aspekty i kreatywność twórcza, ściągnęły na artystę uwagę wytwórni Kayax, z którą związał się kontraktem wydawniczym oraz managerskim. W 2023 roku ukazały się dwa single Filipa – „Bluzy z USA” oraz „Świat tobie nic”.

Do utworu powstał teledysk, nagrany analogową kamerą DV, za który odpowiada Jan Suchorab. Na planie, dzięki popkulturowym nawiązaniom do technologii oraz stylistyki „retro”, udało się wykreować klimat lat 2000. Fabuła klipu opiera się na ambicji wyrwania się ze swoich czterech ścian, by spełniać muzyczne marzenia i aspiracje.