Wyruszyli w ostatnią trasę koncertową. Electro-popowa grupa Kamp! pożegna się z krakowskimi fanami 27 kwietnia w Hype Parku Paweł Gzyl

Kamp! Krystian Dobuszynski

Popularna grupa electro-popowa Kamp! wyruszyła w ostatnią trasę koncertową, po zakończeniu której przestaje istnieć. "Dziękujemy że byliście z nami przez te wszystkie lata i zapraszamy do wspólnego celebrowania, a będzie to nasze najbardziej imprezowe wcielenie ever!" - zapowiadają członkowie zespołu. W Krakowie trio wystąpi 27 kwietnia w Hype Parku i będzie to występ 360º.