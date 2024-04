Krakowski duet SARAPATA powraca z nowym singlem. "Radical Kindness" zapowiada drugi album braci-producentów

Już nie pulsujący styl Moderat, pełne przestrzeni brzmienie Jona Hopkinsa i romantyczne techno w stylu Kiasmos. Zamiast tego, w pełni autorska, niedająca się porównać z niczym innym wizja, bogactwo dźwięków i strukturalne eksperymenty. Dominujące na "Radical Kindness" melodyjne techno i IDM są jedynie swego rodzaju punktami nawigacyjnymi - najciekawsze jest wszystko to, co dzieje się między nimi.

To świadomie poprowadzona opowieść, która sprawia, że "Radical Kindness" możemy nazwać koncept-albumem. To wokół myśli przewodniej wyrażonej w tytule płyty, powstawały kolejne piosenki, które razem są niczym rozdziały tego samego, spójnego, choć bogatego w swojej estetycznej różnorodności wydawnictwa.

"Radical Kindness" to concept-album nie tylko w wymiarze muzycznym - to zaplanowana z rozmachem produkcja, w której o poszczególne elementy składowe zadbano z równą troską. Materiał zaczął powstawać już w 2023 roku, zaś konkretnych kształtów nabrał rok później. Na przełomie stycznia i lutego artyści wyjechali do chatki schowanej wysoko w górach na terenie Słowacji, miejscu odciętym od cywilizacji. Następnie kontynentalną Europę zamieniono na jedną z hiszpańskich wysp, gdzie zrealizowano zdjęcia do trzech teledysków, sesję albumową oraz nagrania do wizualizacji na potrzeby występów na żywo.

Do reżyserii wspomnianych teledysków ponownie zaproszono Sylwię Rosak, z którą zrealizowany został flagowy obraz do utworu "Rework" duetu, z pamiętną rolą Mateusza Damięckiego jako drag queen. Tym razem bohaterką wideoklipów będzie Anita Sokołowska, a same teledyski zostały zrealizowane w formie tryptyku, co sprawia, że obejrzane w całości tworzą jeden, spójny film.