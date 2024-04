Maciej Maleńczuk powraca jako "Spider." Nowa płyta zespołu Homo Twist ukaże się już 26 kwietnia

- Impuls przyszedł z zewnątrz: kiedy Netflix zaproponował mi wykorzystanie w swej produkcji piosenki „Narkomanka” z repertuaru Homo Twist, stwierdziłem, że łatwiej mi będzie nagrać ten utwór na nowo niż bawić się z prawami autorskimi do oryginału. Tak też się stało – i kiedy zaprosiłem sekcję rytmiczną z mojego obecnego zespołu do studia, okazało się, że „Narkomanka” w nowej wersji brzmi lepiej niż w pierwotnej. Postanowiliśmy więc nagrać ponownie siedemnaście piosenek z trzech pierwszych płyt Homo Twist. Tak powstała muzyczna „piguła”, którą prezentowaliśmy podczas koncertów – mówi nam Maciej Maleńczuk.

Krakowski bard Maciej Maleńczuk powołał Homo Twist na początku lat 90., by zaprezentować rockowe oblicze swej twórczości. Przez skład zespołu przewinęło się wielu znanych muzyków ze sceny alternatywnej: Olaf Deriglasoff, Franz Dreadhunter, Artur Hajdasz czy Tomasz „Titus” Pukacki. Grupa nagrała pięć studyjnych albumów: „Cały ten seks” (1994), „Homo Twist” (1996), „Moniti Revan” (1997), „Demonologic” (2005) i „Matematyk” (2008). Rozczarowany frekwencją koncertów Homo Twist, Maleńczuk rozwiązał formację w 2009 roku. Po czternastu latach przerwy powróciła ona niespodziewanie do nagrywania i koncertowania.

"Reaktywowany w 2023 roku Homo Twist to ciężki i mroczny powiew rocka, oparty o grającą z matematyczną precyzją sekcję rytmiczną. Elektryczny, gitarowy styl Homo Twist jest chropowaty, ciemny i głośny. Jeśli chodzi o brzmienie, można by go nazwać heavy metalem, lecz z pewnością nie co do treści. Muzykę dopełniają mocne i ponadczasowe teksty Macieja Maleńczuka oraz ponure przekłady z amerykańskiej poetki Emily Dickinson oraz słynny wiersz Norwida – „Bema Pamięci Żałobny Rapsod”, obecnie dedykowany na koncertach bohaterom Ukrainy" - zapowiada wydawca.