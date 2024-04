Maciek "Macias" Kowalski z rockowej grupy .WAVS: Mam nadzieję, że „Heavy Pop” otworzy nam nowe drzwi

Kolejne koncerty .WAVS odbędą się w czerwcu. Wtedy też grupa zagra na prestiżowym Mystic Festivalu w Gdańsku obok gwiazd rocka i metalu zza granicy. A kolejny występ w Krakowie – jesienią.

- Mam nadzieję, że „Heavy Pop” otworzy nam nowe drzwi. Gramy już długo, traktujemy to jako hobby, pokonujemy kolejne kłody, które trafiają nam pod nogi. Staramy się jednak wyjść poza dotychczasowy krąg. I to się powoli dzieje: niedawno zakończyliśmy wspólną trasę z zespołem Nergala z Behemotha – Me & That Man. Nasze piosenki grają już w ogólnopolskich stacjach radiowych, a ostatnio zagraliśmy po raz trzeci na żywo w Antyradiu. Zobaczymy, co dalej - podsumowuje Maciek Kowalski.