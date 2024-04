Gwiazdy wystąpią w Krakowie: Kora, Wodecki, Grechuta, Zaucha. Tauron Arena koncertowo świętuje 10 lat istnienia!

Koncert na 10 rocznicę Tauron Areny

- Pomysł był taki, żeby połączyć moją koncepcję rearanżacji utworów z orkiestrą symfoniczną ze spuścizną muzyczną czwórki krakowskich artystów. Wzięliśmy na warsztat zupełnie innych artystów, tworzących swoją muzykę w zupełnie inny sposób, piszących o czymś innym i w różnym czasie – tłumaczy Miuosh. - Ja jestem reprezentantem muzyki współczesnej, korzystającej z kompletnie różnych narzędzi i z innym podejściem do muzyki. Pomysł na ten koncert był taki, by połączyć spuściznę artystów i różne muzyczne stylistyki, czasem je „zabrudzić” je i wypuszczać z nich zupełnie inną energię za pomocą nowoczesnych środków produkcji muzycznej. Efekt tego spotkania będzie można usłyszeć podczas koncertu.

- Największą odpowiedzialność czułem podczas pracy nad utworami Zbigniewa Wodeckiego, ponieważ one były pisane na orkiestrę. Pytanie, co zostawić z tych wspaniałych utworów, a co można do nich swojego. Zupełnie inaczej wyglądało pisanie na orkiestrę rockowych utworów Kory, jazzowego Andrzeja Zauchy, czy charakterystycznych tematów utworów Marka Grechuty – dodaje Jan Stokłosa, autor orkiestracji oraz dyrygent. - Sporym dylematem było, co z tej ogromnej spuścizny wybrać.