Nie żyje Leszek Długosz. Był legendą krakowskiej piosenki literackiej

- Legenda piosenki literackiej - mówi Bogdan Micek, dyrektor Piwnicy Pod Baranami. - Wielki smutek, bo to kawał legendy Piwnicy Pod Baranami. To dzięki niemu też piosenka literacka urosła do sztuki wysokiej.

"To ciekawe przedsięwzięcie, ponieważ ja te piosenki noszę w sobie, mam je już jakoś „ułożone”, a Andrzej Zarycki zaaranżował je niezależnie. To bardzo „długoszowate” utwory więc dla mnie to bardzo ciekawe doświadczenie, móc zobaczyć siebie w innym kostiumie, ale też, nie ukrywam, bywa trudne. Sama współpraca z Andrzejem stanowi swego rodzaju klamrę naszego życia i przyjaźni" - mówił nam podczas pracy nad płytą.

"Piszę z wdzięczności i zachwytu. Nie można dostać nic cenniejszego, jak trochę czasu. W czasie jest wszystko, czas to te wszystkie szanse, jakie były nam dane i jakie być może są przed nami. Robię to więc ze świadomością, że to, czego doświadczamy, nie wróci, więc lepiej przeżyć to pełniej. Po nas i tak przyjdzie inny świat, nie będzie on już naszym udziałem. Coś zostanie zachowane -nie wiem, w jakim internecie? Czy w muzyce, jaką dziś znamy? I w poezji, którą piszemy. Nie wiemy, co dla przyszłych pokoleń będzie ważne, co śmieszne. Tak więc nie ma się co specjalnie na zapas troszczyć. Natomiast w dłuższej perspektywie można ocenić, czy się ten swój czas, swoje szanse wykorzystało. " - mówił o swojej poezji w rozmowie z Julią Kalębą dla "Gazety Krakowskie" w 2020 roku.