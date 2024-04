Tak wyglądała Krakowska Fabryka Cukrów i Czekolady. Tutaj sto lat temu powstał znany do dziś batonik. "Król czekolady" wymyślił go z miłości GROM

Adama Piaseckiego nazywano, nie tylko w Krakowie, "królem czekolady". To on założył w 1910 roku Krakowską Fabrykę Cukrów i Czekolady, która dała początek historii działającej do dziś firmy "Wawel". Na archiwalnych zdjęciach - naprawdę niesamowitych - z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego można zobaczyć, jak na początku XX wieku wyglądała u nas produkcja słodkości.