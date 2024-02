Prasówka z całego tygodnia 11.02.2024 w Krakowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Groźny wypadek na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza i Bohomolca”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Groźny wypadek na skrzyżowaniu ul. Dobrego Pasterza i Bohomolca Niespokojny weekend na krakowskich drogach. W godzinach popołudniowych na skrzyżowaniu ulicy Dobrego Pasterza i ul. Bohomolca doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. Na miejscu cały czas pracują służby. Występują utrudnienia w ruchu, dlatego należy zachować ostrożność. 📢 FAME MMA 20: karta walk, wyniki. Kto walczy na żywo w Krakowie? Poznaj uczestników gali freakfightowej. Transmisja stream online PPV FAME MMA 20 już 10 lutego 2024 roku. Kto walczy na żywo? Jak wygląda karta walk? Sprawdź program i wyniki. Gala freak fightów, z udziałem internetowych celebrytów, gwiazd mediów społecznościowych, elektryzuje kibiców. Wydarzenie w Tauron Arenie Kraków można oglądać na żywo w internecie, jest transmisja stream online PPV. Zobacz, kogo wystąpi w FAME MMA 20. Start walk dzisiaj o godz. 19:30.

📢 Kraków. Babski Comber powrócił na ulice Krakowa. Przez miasto przeszedł barwny korowód Przez lata zupełnie zapomniany zwyczaj czyli Babski Comber znów powrócił do Krakowa. W sobotę, 10 lutego finałowy barwny korowód wyruszył z ulicy Sławkowskiej i przeszedł przez Sukiennice do Pałacu Krzysztofory, gdzie z kolei rozpoczęły się wielkie tańce i śpiewy. Babski Comber to swego rodzaju uczczenie zakończenia karnawału.

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków szuka chętnych na lokale użytkowe. Mają powierzchnię od 6,5 do ponad 400 metrów kwadratowych Miasto szuka chętnych na najem 31 lokali użytkowych w różnych częściach Krakowa. Druga w tym roku aukcja Zarządu Budynków Komunalnych, w efekcie której można zagospodarować lokal gminny i np. rozpocząć w nim działalność, odbędzie się 29 lutego. Na liście oferowanych przez miasto lokali znajdziemy takie adresy jak: ul. Basztowa 15, ul. Dietla 11 i 101 czy Bonerowska 14 w samym centrum, ul. Francesco Nullo 12 na Grzegórzkach, a także wiele lokalizacji na nowohuckich osiedlach.

📢 Dramatyczna walka o życie mężczyzny w Krakowie. Wyziębnięty i przemoczony bezdomny mężczyzna został znaleziony na ul. Ujastek W piątek, 9 lutego, funkcjonariusze krakowskiej straży miejskiej udali się na interwencję na ulicę Ujastek. Według osoby zgłaszającego, od jakiegoś czasu we wspomnianym miejscu miała przebywać osoba bezdomna. Na miejscu strażnicy miejscy zastali przemoczonego i zziębniętego mężczyznę od którego można było wyczuć woń alkoholu. Gdy funkcjonariusze przetransportowali go do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień u mężczyzny niespodziewanie doszło do nagłego zatrzymania krążenia. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie. Maturzyści z Witosówki na swój bal wybrali Margeritę Maturzyści z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie na swój wielki bal studniówkowy wybrali się do Hotelu Margerita w Modlnicy w gminie Wielka Wieś. Zabawę w uroczej, dwupoziomowej sali zorganizowali 9 lutego 2024 roku. Było wtedy 86 dni przed maturą, ale to wciąż jeszcze tysiące godzin, więc czas na oderwanie się od nauki, odpoczynek i wyśmienitą zabawę.

📢 Studniówka 2024. Uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie bawili się w Starej Zajezdni Studniówka krakowskiego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego została zorganizowana w piątek, 9 lutego, w Starej Zajezdni na krakowskim Kazimierzu. W ten wyjątkowy wieczór tegoroczni maturzyści zaprezentowali się w pięknych kreacjach i eleganckich garniturach. Na balu krakowskiej "ósemki" pojawiło się około 300 uczniów z 7 klas. Jak bawili się uczestnicy tej studniówki? Uwiecznił to na zdjęciach nasz fotoreporter. 📢 Wstyd w centrum Krakowa. Zabytkowe ruiny fortu na rondzie Mogilskim zmieniły się w totalną ruinę. Codziennie przechodzą obok tysiące osób Dziury w daszkach, pozrywana papa, rozsypujące się ceglane mury, bazgroły na ścianach - tak dziś wyglądają pozostałości fortu "Lubicz" na rondzie Mogilskim. Ten przykry widok widoczny jest od środka ruin. Na zewnątrz obiekt zarośnięty jest bluszczem, a zabezpieczenia ruin są na tyle wysoko, że nie widać ich dewastacji. Zarząd Dróg Miasta Krakowa już od dwóch lat stara się o pieniądze na remont zabezpieczeń. Co ciekawe, pozwolenie na budowę jest ważne do 2025 r., a pieniędzy zarezerwowanych na ten cel wciąż nie ma.

📢 Wielki protest rolników w Krakowie i Małopolsce. Kawalkada ciągników przejechała przez centrum miasta Wielki protest rolników trwa w całej Polsce. Sznury traktorów i innego sprzętu rolniczego wyjechały również na drogi Małopolski. Kawalkady ciągników (rolnicy zjeżdżali się z różnych kierunków) przejechały nawet przez centrum Krakowa: ronda Czyżyńskie, Mogilskie, Grzegórzeckie i Matecznego. I choć wzięło w nich udział wielu rolników - sznur traktorów wjeżdżający od Nowej Huty miał ponad kilometr długości - to wszystko poszło sprawnie i wielkiego paraliżu w samym Krakowie nie było. Świadomi sytuacji kierowcy nie pchali się w centra protestów. Korki robiły się za to pod miastem. Protestowano też na Podhalu, Sądecczyźnie i regionie tarnowskim. 📢 Kraków. "Heksagon" wielki hangar w Czyżynach w budowie. Ma być gotowy w tym roku Projekt „Heksagon” zakłada powstanie nowoczesnej hali ekspozycyjnej typu hangarowego z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Inwestycja ta nawiązuje do historycznych planów rozwoju lotniska i do dawnego Hangaru nr 5, zniszczonego przez Niemców wycofujących się z Krakowa w styczniu 1945 roku. Jej celem jest wzmocnienie infrastruktury muzeum i wyeksponowanie blisko 40 unikatowych statków powietrznych, w tym szybowców.

📢 Ranking TOP 10 samorządowych podstawówek w Krakowie. Wkrótce start rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli! 1 marca rozpocznie się zarówno nabór do samorządowych przedszkoli, jak i rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych w Krakowie. Tego dnia zostaną uruchomione elektroniczne systemy rekrutacji. Wnioski o przyjęcie do poszczególnych placówek rodzice będą mieli składać do 29 marca. Wielu rodziców już od dłuższego czasu zastanawia się nad wyborem szkoły dla dziecka. Wskazówką mogą być wyniki egzaminu ósmoklasisty. W naszej GALERII na kolejnych zdjęciach prezentujemy te krakowskie podstawówki samorządowe, w którym ostatni taki egzamin poszedł uczniom najlepiej.

📢 Weekend w Krakowie. Najciekawsze wydarzenia w dniach 9 do 11 lutego: Babski Comber, Fame MMA 20, Bieg Walentynkowy Nadchodzący weekend inauguruje długo wyczekiwane ferie w Małopolsce, co sprawia, że w stolicy województwa nie może zabraknąć masy atrakcyjnych i interesujących wydarzeń. Z tej okazji, specjalnie dla was, przygotowaliśmy zestawienie tych najciekawszych! A w nim nutka sztuki, rozrywki, sportu i oczywiście muzyki! Zobacz, co będzie można robić w Krakowie w od piątku do niedzieli.

📢 Kraków. Na osiedlu Strusia wyburzono dawną spółdzielnię. Powstanie tu hotel Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów Nowa Huta znika z powierzchni Krakowa. Pod naporem dźwigów i buldożerów. W jej miejscu ma pojawić się hotel. Z budynku na os. Strusia, położonym przy ul. Okulickiego został już tylko niewielki kawałek i sterta gruzu. Kiedyś produkowano tu klosze do lamp, żyrandole, kinkiety... 📢 Kraków. Słynna kawiarnia jeszcze się buduje, ale do Bunkra Sztuki już zajrzeliśmy Bunkier Sztuki po trwającym przeszło trzy lata remoncie wrócił do swojej siedziby przy placu Szczepańskim. Na razie są tu gole ściany, ale jeszcze w lutym pierwsza wystawa. Przed budynkiem powstaje też konstrukcja lubianej przez krakowian kawiarni. W czwartek, 8 lutego, mieszkańcy mogli zajrzeć do Bunkra Sztuki. 📢 Emocje sięgnęły zenitu! Jedyne takie porsche na świecie zaparkowało w krakowskim muzeum W czwartek - 8 lutego - motoryzacyjne serca krakowian zabiły mocniej. Miłośnicy luksusowej marki Porsche mogli zobaczyć w Muzeum Inżynierii i Techniki pokaz jedynego na świecie takiego modelu porsche taycan. Było na co popatrzeć...

📢 PKP wyjawia plany budowy podziemnej kolei w Krakowie. Wiemy, gdzie może powstać tunel W środę (7 lutego) wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk podczas sesji Rady Miasta poinformował, że PKP planuję budowę nowej linii kolejowej z osiedla Złocień do Nowej Huty. Poprosiliśmy PKP o więcej szczegółów związanych z tą inwestycją. Otrzymaliśmy odpowiedzi, dotyczące nowego kolejowego połączenia.

📢 Hałas z autostrady A4 dokucza mieszkańcom Krakowa i Wieliczki. Domagają się naprawy starych i budowy nowych ekranów akustycznych Mieszkańcy Wieliczki i Krakowa mają dosyć hałasu. Mimo zamkniętych okien w ich mieszkaniach uciążliwości hałasowe dobiegające z pobliskiej A4 są nie do zniesienia. Mieszkańcy przygotowali specjalną petycję, w której wnioskują o wymianę i budowę nowych ekranów akustycznych na odcinku drogi A4 węzeł Bieżanów do przecięcia się drogi A4 z pociągiem do Wieliczki/okolice ul. Rakuś w Krakowie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Urząd Miasta Krakowa odnoszą się do sprawy.

📢 Ogromne kolejki w tłusty czwartek w Krakowie. Tłumy szturmowały popularne cukiernie, pączki schodziły na pniu Tłusty Czwartek opanował Kraków i brzuchy krakowian. To jest ten dzień, dzień, w którym każdy może dać sobie dyspensę od każdej diety, na której próbuje być. Krakowianie od rana stoją w kolejkach po pączki w mieście. Te najlepsze robione przez fachowych cukierników w renomowanych piekarniach. Dla zapominalskich i spóźnialskich zostaną pączki marketowe, często suche i z plastikowego pudełka. Tłusty czwarte jest raz w roku, dajmy ponieść się kaloriom. 📢 Kraków. Budowa S7 na odcinku Miechów - Szczepanowice. Sporo tam błota, ale prace postępują W ponad 76 procentach ukończona jest budowa trasy S7 na odcinku Miechów-Szczepanowice. W grudniu pokazywaliśmy zdjęcia z budowy, która przypominała... biegun północy. Wszystko było przykryte śniegiem, prowadzić prac prawie się nie dało. Śnieg stopniał i najnowsze zdjęcia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pokazują... odwilż na placu budowy. Błota tu mnóstwo, ale widać też odcinki gdzie leży piękny asfalt.

📢 W Krakowie buduje się ogromną liczbę... pustostanów. Niezagospodarowanych jest 20 proc. biurowców i 15 proc. mieszkań w mieście Prawie 20 proc. krakowskich biurowców stoi pustych. Jeżeli przyjmiemy, że duża część biurowców ma 10 tys. m2 powierzchni, to można to zobrazować 34 pustymi budynkami. - To jest prawdopodobnie punkt kulminacyjny jeśli chodzi o wzrost wolnych powierzchni biurowych - mówi Jarosław Czerski, analityk z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Sytuacja na rynku mieszkaniowym nie jest lepsza. Aż 60 tys. mieszkań nie jest wynajmowanych, bo właścicielom bardziej opłaca się zarabiać na wysokim wzroście cen za nieruchomości.

