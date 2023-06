Prasówka tygodniowa z 4.06.2023 w Krakowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.05 a 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowa Huta świętuje. Ulicami dzielnicy przeszedł barwny korowód nowohucki”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 4.06.2023. 28.05 - 3.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nowa Huta świętuje. Ulicami dzielnicy przeszedł barwny korowód nowohucki Korowód Nowohucki to wydarzenie, mające przypominać o osobach, bez których Nowa Huta nie byłaby tym, czym jest. Bohaterkami korowodu, który przeszedł ulicami dzielnicy były kobiety Nowej Huty: architektki i kelnerki, matki i murarki, aktorki i pisarki. 📢 Oni zmieniają polską modę! Niezwykły pokaz mody w Krakowie. Młodzi projektanci w akcji Kraków zmienił się w stolicę mody! Właśnie odbyło się wyjątkowe wydarzenie prezentujące kreatywną modę: pokaz Hi!Fashion. Mogliśmy podziwiać projekty zdolnych artystów ze Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU. Niesamowite kreacje zachwyciły publiczność, ale Hi!Fashion 2023 to wydarzenie nie tylko dla pasjonatów mody!

📢 Ile można zarobić w Administracji Skarbowej? Skarbówka rekrutuje w Małopolsce Ruszył nabór do Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. Wolnych jest aż 30 etatów na młodszego specjalistę służby celno-skarbowej. Służbę można pełnić w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, na lotnisku w Balicach i w Chyżnem. Pytania najważniejsze - ile można zarobić?

Tygodniowa prasówka 4.06.2023: 28.05-3.06.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miasto szuka chętnych na trzy mieszkania w Krakowie: w Podgórzu i Nowej Hucie. Trzeba mieć minimum 260 tys. zł 29 czerwca odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż należących do gminy mieszkań i działek. Jedna z oferowanych nieruchomości to 13 arów terenu w Bieżanowie i stojący na nim ponadstuletni dom. Lokale mieszkalne czekają na nowych właścicieli w Podgórzu oraz na os. Piastów w Nowej Hucie. Najtańsze z nich ma cenę wywoławczą prawie 261 tys. złotych.

📢 Def Leppard i Mötley Crüe w krakowskiej Tauron Arenie. Legendy rocka wystąpiły w środę 31 maja. Zobaczcie zdjęcia Środowy wieczór należał w Krakowie do fanów rocka. 31 maja wystąpiły w Tauron Arenie dwie legendy gatunku zza granicy: Def Leppard z Anglii i Mötley Crüe z USA. Wielbiciele zgotowali obu zespołom gorące przyjęcie. Tłumów jednak nie było. 📢 Zakrzówek w Krakowie. W końcu legalne plażowanie i otwarte kąpielisko. Ale trzeba uważać! Zakrzówek został udostępniony dla plażowiczów i miłośników kąpieli 1 czerwca. Ale to w weekend przechodzi najważniejszą próbę - w wolne dni zjawili się tam krakowianie i turyści. Urzędnicy podawali, że kąpielisko jest przeznaczone dla około 600 osób, ale czy tylko tylu będzie chętnych? Trudno to przewidzieć. Czas pokaże. Dostępny jest też Park Zakrzówek, eko centrum, pojawiły się również punkty gastronomiczne. Ceny mogą zaskakiwać, ale cóż, ciągle mamy wysoką inflację.

📢 W Krakowie trwa 6. edycja festiwalu Wodecki Twist Krakowskie chóry śpiewające na Rynku Głównym niezapomniany szlagier "Zacznij od Bacha", otworzyły w piątek, w samo południe 6. edycję festiwalu poświęconego Zbigniewowi Wodeckiemu. Piosenki artysty będą brzmiały w Krakowie do niedzieli. 📢 Restauracje i kawiarnie z widokiem na Kraków. TOP 10 miejsc, w których przy kawie lub posiłku można podziwiać panoramę miasta Restauracje widokowe cieszą się wielką popularnością. I ma się czemu dziwić. Nie ma nic lepszego niż dobra kawa czy ulubione danie w klimatycznym miejscu z pięknym widokiem. Sprawdziliśmy, gdzie w Krakowie znajdziecie miejsca z tarasami widokowymi. Te kawiarnie i restauracje idealnie nadają się na romantyczny wieczór we dwoje, spotkanie ze znajomymi lub rodzinny obiad. Widoki na Wawel, Wisłę, Rynek i niemal cały Kraków zachwycają! Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy w Krakowie można legalnie wyjść na dach i patrzeć się na miasto z góry, to odpowiadamy: TAK i powiemy Wam, gdzie!

📢 Osiem wariantów nowej zakopianki i trzypasmowa autostrada z Wrocławia do Tarnowa Rozbudowa autostrady A4 do trzech pasów na odcinku od Wrocławia przez Kraków do Tarnowa, a także osiem wariantów nowej zakopianki z Krakowa do Myślenic - o takich rozwiązaniach rozmawiano podczas spotkania w krakowskim magistracie. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowali na nim władzom miasta i radnym plany rozwoju kluczowych dróg w regionie na najbliższe lata. 📢 Rozpoczęły się w Krakowie XXI Ogólnopolskie Dni Owada. Na Uniwersytecie Rolniczym W dniach od 2 do 4 czerwca br., w godzinach od 10:00 do 16:00, w budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 Listopada 46), odbywają się XXI Ogólnopolskie Dni Owada. Tegoroczne hasło przewodnie to: „Owady i ludzie”. Uroczyste otwarcie odbyło się w piątek 2 czerwca.

📢 Protestowali przeciwko wycince drzew pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic Grupa mieszkańców w piątek (2 czerwca) protestowała przeciwko wycince drzew planowanej w związku z budową linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Protest odbył się przy ul. Młyńskiej, w rejonie, gdzie ma być realizowana inwestycja. 📢 Wandale grasowali w różnych rejonach Krakowa. Niszczyli przystanki Wandale grasowali nocą w różnych rejonach stolicy Małopolski. Efekty pokazało krakowskie MPK. "To efekt wandalizmu, do którego doszło w nocy na przystankach przy Parku Wodnym i pl. Wszystkich Świętych. Skoda słów..." - informuje MPK w mediach społecznościowych, pokazując zdjęcia. Zobaczcie je przechodząc do galerii. 📢 Tak wyglądają Pawlak i Kargul w nowym filmie "Sami swoi. Początek". Mamy pierwsze zdjęcia! Kultowy polski film w nowej odsłonie budzi wiele emocji. "Sami swoi. Początek" to prequel kultowej trylogii, w którym poznamy genezę sporu legendarnych bohaterów. W postaci Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula wcielą się Adam Bobik i Karol Dziuba, film reżyseruje Artur Żmijewski. Mamy pierwsze fotosy z filmu!

📢 Zbrodnia przy ul. Chełmońskiego w Krakowie. Kobieta i jej mąż oskarżeni o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Adrian S. i Aleksandra S. zostali oskarżeni przez krakowską prokuraturę o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. 4 września 2022 roku w godzinach porannych w pobliżu ulicy Chełmońskiego w Krakowie ujawniono zwłoki 27l-etniego mężczyzny. Na ciele ujawniono wiele obrażeń, w tym szereg ran zadanych nożem. Oskarżeni nie przyznali się do winy. Grozi im dożywocie. 📢 Pod Zabierzowem autobus slalomem omijał rogatki kolejowe, wyłamał szlaban. Niebezpieczne zachowanie kierowcy na przejeździe w Pisarach O krok od tragedii było na przejeździe kolejowym w Pisarach w gminie Zabierzów. Zamykały się rogatki, gdy autobus zbliżał się do przejazdu. Kierowca jednak nie hamował, tylko slalomem próbował ominąć bariery. Zignorował migające czerwone światła, wjechał na przejazd i wyrwał część rogatki.

📢 W Krakowie kursy wznowił tramwaj wodny. Znów wypływa na wiślane fale pod Wawelem i w Tyńcu. Ceny biletów, trasy Po zimowej przerwie znów wyruszył w trasę Krakowski Tramwaj Wodny. To atrakcja turystyczna na Wiśle, której trasa przebiega obok najważniejszych zabytków Krakowa. - Podczas rejsu na uczestników czekają nietuzinkowe widoki i atmosfera - przypomina Zarząd Zieleni Miejskiej, który poinformował o powrocie tramwaju od 1 czerwca. 📢 Weekend w Krakowie. Najciekawsze wydarzenia w mieście w pierwszy weekend czerwca 2023 Czerwcowy weekend, to idealny moment, aby wybrać się na któreś z nadchodzących krakowskich wydarzeń. Chillowanie na leżaczkach czy może festiwal lub koncert? Nieważne! I tak znajdzie się tutaj coś dla was. Sprawdźcie, co robić w Krakowie w dniach 2 do 6 czerwca.

📢 W ten weekend smoki opanują Kraków. Zapowiada się wielki odlot Ponad 30 smoków przejdzie w niedzielę, 4 czerwca, ul. Grodzką na Rynek Główny podczas 22. edycji Wielkiej Parady Smoków. W sobotni wieczór zaś smocze Wielkie Widowisko Plenerowe tradycyjnie zgromadzi wielbicieli smoków u stóp Wawelu. Tegorocznej odsłonie smoczego święta towarzyszyć będzie piknik.

📢 Od 1 czerwca na Zakrzówku w Krakowie kąpiemy się już legalnie, ale bez ratowników. Pierwsi plażowicze już się pojawili! "Koniec nielegalnego pływania na Zakrzówku w Krakowie. Od 1 czerwca, pojawi się nowe oznakowanie i będzie można pływać na terenie całego zbiornika na własną odpowiedzialność" - ogłosili urzędnicy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Od 22 czerwca pojawi się obsługa ratownicza na kąpielisku-basenach pływających na Zakrzówku. Od tego dnia będzie funkcjonowało bezpieczne kąpielisko na zalewie. Do tego czasu można korzystać z całego zbiornika na własną odpowiedzialność. Powstał też regulamin obowiązujący na Zakrzówku. 📢 Kraków. Zakrzówek to nie tylko kąpielisko, ale też EkoEksperymentarium. I budzi emocje Otwarto kąpielisko na Zakrzówku, a 22 czerwca pojawią się na nim ratownicy. Pływać już można na własną odpowiedzialności korzystając z niecek basenowych i pomostów. Równocześnie powstał też budynek ekocentrum. Aktualnie prezentowana jest w nim wystawa EkoEksperymentarium. To interaktywna zabawa dla najmłodszych, która w ciekawy sposób prezentuje ekspercką wiedzę z zakresu ekologii. Internauci jednak wypominają, że taka inwestycja zepsuła i tak naruszony przez montaż pomostów dziki i właśnie bardziej ekologiczny charakter Zakrzówka. Część uważa też, że... ptaki będą rozbijać się o szklaną elewację budynku.

