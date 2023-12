Prasówka z całego tygodnia 17.12.2023 w Krakowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rekordowe wygrane w historii Lotto w Krakowie i Małopolsce. Szczęśliwców, którzy mieli "szóstki" coraz więcej. Miejsca i wysokość wygranych”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Rekordowe wygrane w historii Lotto w Krakowie i Małopolsce. Szczęśliwców, którzy mieli "szóstki" coraz więcej. Miejsca i wysokość wygranych Główna wygrana w Krakowie w losowaniu Lotto w czwartek, 7 grudnia, znów rozbudziła wyobraźnię tych, którzy także liczą na swój szczęśliwy traf. Takich w Małopolsce jest już wielu i to z bardzo okazałymi wygranymi. Największa pula rozbita została w Skrzyszowie pod Tarnowem i do dzisiaj jest to rekord w skali kraju. Przejdź do galerii i zobacz listę, gdzie w Krakowie i Małopolsce udało się trafić "szóstki" i jak duże pieniądze zgarnąć. 📢 Piękna 18-latka z Zatora przygotowuje się w Chinach do finałowej gali konkursu Miss Tourism World 2023. Zdjęcia Reprezentantka Polski w konkursie Miss Tourism World 2023 Zuzanna Balonek z Zatora przygotowuje się pracowicie do finałowej gali. Każdy dzień pobytu w Chinach wypełniony jest ćwiczeniami i sesjami zdjęciowymi.

📢 "Hej kolęda, kolęda". Barwny korowód kolędniczy przemaszerował na Rynek Główny w Krakowie Barwny korowód kolędniczy przemaszerował spod Barbakanu na Rynek Główny. To jedno z wydarzeń, które zostało zaplanowane w ramach trwającego do 1 stycznia 2024 roku Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krakowie.

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowy hotel Orbisu powstaje w centrum Krakowa. Zobaczcie zdjęcia z budowy i planowane wnętrza Przy ulicy Worcella, niedaleko Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej powstaje nowy hotel. Budowa już trwa, konstrukcja wyszła z ziemi, a inwestor prezentuje wizualizacje wnętrz. To będzie nowy obiekt spółki Orbis należącej do Grupy AccorInvest. Będzie to siódmy hotel Grupy AccorInvest/Orbis w stolicy Małopolski, pod marką z portfolio Accoru w segmencie lifestyle. Otwarcie hotelu zaplanowane jest w drugim kwartale 2025 roku. W Krakowie w ostatnim czasie powstało lub wróciło do życia sporo hoteli. Powstało też dużo prywatnych akademików.

📢 PKP rozwija szybką kolej w Krakowie. W planach linia z centrum do Nowej Huty Od początku grudnia prowadzimy akcję "Po pierwsze komunikacja!". Tym razem przedstawiamy planowane przez PKP rozwiązanie kolejowe, które pozwoliłoby w bardzo krótkim czasie przemieszczać się z centrum Krakowa do Nowej Huty. Proponowane połączenie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej byłoby alternatywą dla przeciążonego transportu miejskiego i namiastką metra. 📢 Krakow. Aleja 29 Listopada dopieszczana czeka na otwarcie przed świętami, ale problem w innym miejscu Przebudowa al. 29 Listopada w Krakowie na ostatniej prostej. Drogowcy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia będą chcieli oddać do dyspozycji kierowców nowe jezdnie, aby udrożnić ruch na północy Krakowa. Nie oznacza to jednak końca robót – nadal będą prowadzone prace przy chodnikach, ścieżkach rowerowych i terenach zielonych. Niestety przedłuża się remont w innym rejonie tej ważnej arterii, przy skrzyżowaniu ze Żmujdzką.

📢 TOP 10. Technika w Krakowie, które uczą najefektywniej. Dla liceów w tym roku nie ma wskaźników EWD Technikum Łączności w Krakowie niezmiennie pozostaje liderem. Ta szkoła rok po roku okazuje się najbardziej szturmowanym przez kandydatów krakowskim technikum, a prestiżowe rankingi "Perspektyw" z ostatnich lat mówią, że to najlepsze technikum w stolicy Małopolski i jedno z najlepszych w kraju. Najnowsze wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźniki przyrostu wiedzy uczniów potwierdzają z kolei, że to w tej szkole technicznej w Krakowie uczniowie robią największe postępy w nauce. 📢 Weekend w Krakowie. Te wydarzenia odbędą się w dniach 15 do 17 grudnia: Kiermash, świąteczne koncerty i jarmarki Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta… Nic dziwnego więc, że w Krakowie aż roi się od świątecznych eventów. Nadchodzący weekend będzie kulminacją bożonarodzeniowych wydarzeń! Zobaczcie, co nas czeka!

📢 Urząd Miasta zaprezentował kompromisowy model stoiska dla krakowskich kwiaciarek. Jak Wam się podoba? Jest jedno, a docelowo będzie ich 7. Wpierw muszą się jednak znaleźć pieniądze - ok. 600-700 tys. Mowa oczywiście o nowych stanowiskach dla krakowskich kwiaciarek. Zaprezentowany w piątek, 15 grudnia model jest większy, bardziej przestronny, mocniej oszklony i co najważniejsze - zyskał aprobatę sprzedawczyń. 📢 Minister Edukacji Barbara Nowacka zdecydowała: Barbara Nowak odwołana ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty! W ostatnich dniach minister edukacji Barbara Nowacka, liderka ugrupowania Inicjatywa Polska zapowiadała, że czas na zmiany na stanowiskach kuratorów oświaty. W piątek, 15 grudnia nowa minister edukacji przyjechała do Krakowa by podać nazwisko osoby, która zostanie kuratorem oświaty w Małopolsce. Stanowisko, które dotychczas piastowała Barbara Nowak, teraz na najbliższy czas zajmie Gabriela Olszowska - do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na nowego kuratora oświaty. Barbara Nowak jest pierwszą odwołaną kurator.

📢 W centrum Krakowa stanął pomnik Bohdana Smolenia. Będzie można przy nim przysiąść Kraków ma nowy pomnik. Na rogu ulic Jabłonowskich i Czapskich stanęła właśnie rzeźba Bohdana Smolenia. Natomiast uroczyste odsłonięcie pomnika tego artysty kabaretowego zaplanowane jest na 21 marca 2024 r., o czym poinformował Uniwersytet Rolniczy, już zapraszając na tę uroczystość. 📢 Ekspert rynku nieruchomości: "Po roku zastoju wszyscy zaczęli kupować mieszkania. Ceny wystrzeliły w górę" Średnia cena metra kwadratowego na rynku pierwotnym w Krakowie wynosi dziś 14 tys. zł. W centrum miasta za metr trzeba średnio zapłacić 20 tys. zł., choć najwyższe ceny przekraczają nawet 30 tys. zł. Na drugim krańcu są takie rejony jak Wzgórza Krzesławickie oraz inwestycje mieszkaniowe na granicy Krakowa i Skawiny gdzie można kupić jeszcze lokal poniżej 10 tys. zł za metr kwadratowy. Ale to się niedługo skończy, ceny i tam pójdą w górę - mówi Piotr Krochmal, ekspert z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości

📢 Od Wandy do Zofii Gołubiew. Teatr Słowackiego ma nową kurtynę a na niej krakowskie siłaczki Na 130. urodziny Teatr im. Słowackiego sprawił sobie - i widzom - prezent. To nowa kurtyna. Niezwykła i symboliczna: poświęcona kobietom, po raz pierwszy w historii teatru zaprojektowana przez kobietę i wykonana przez kobiety. Nowa kurtyna po raz pierwszy przywita widownię Teatru im. Słowackiego 17 grudnia. 📢 Strefa Czystego Transportu: Jest gotowy pakiet zmian dotyczących ograniczonego wjazdu do Krakowa Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig ustalił z dyrekcją Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie listę zmian dotyczących Strefy Czystego Transportu, która ma ograniczyć wjazd do miasta samochodów z silnikami emitującymi najwięcej spalin. Obostrzenia planowane od 2024 roku zostały nieco złagodzone. 📢 Związkowcy zaprotestowali pod bramami kombinatu w Nowej Hucie. Sprzeciwiają się decyzjom ArcelorMittal Związkowcy i ich rodziny tłumnie przyszli pod bramy kombinatu w Nowej Hucie. Protestowali przeciwko decyzjom ArcelorMittal Poland związanym z redukcją produkcji. Chodzi o "gorący postój baterii koksowniczej", obietnicę przerzucenia pracowników do innych zakładów i zwolnienia z spółce ArcelorMittal Tubular Products. Według firmy wymusza to sytuacja rynkowa i cykl produkcji. Dla związkowców to zwolnienia, a w przyszłości zamknięcie na stałe części zakładów. Mimo podpisanego wcześniej porozumienia ze związkami hutnicy wyszli na ulice z transparentami i hasłami.

📢 Czas Barbary Nowak dobiegł końca. To będzie nowa małopolska kurator oświaty? "Katarzyna Mitka to dobra kandydatka, jej szanse są duże" Na nowego wojewodę małopolskiego został powołany dotychczasowy burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar, związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. Nieoficjalnie wiadomo, że przedstawicielowi tej partii może przypaść również stanowisko małopolskiego kuratora oświaty. Jako mocna kandydatka wskazywana jest Katarzyna Mitka, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Sance (gmina Krzeszowice).

📢 Nowe połączenia autobusowe w Krakowie w 2024 roku. Niektóre linie zostaną wydłużone Od początku grudnia prowadzimy akcję "Po pierwsze komunikacja!", w ramach której wspólnie z ekspertami, przedstawicielami władz miasta i mieszkańcami zastanawiamy się, jak poprawić transport w Krakowie i regionie. Jednym z postulatów krakowian jest poprawa oferty komunikacji zbiorowej. W czwartek (14 grudnia) w siedzibie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie odbyła się konferencja, podczas której poinformowano o planowanych zmianach w komunikacji miejskiej na przyszły rok. Przedstawiono plany dotyczące nowych linii autobusowych, wzmocnień częstotliwości oraz nowych przystanków, a także informacje o wydłużeniu niektórych tras.

📢 Strefa Czystego Transportu: Kraków może się wycofać z części obostrzeń dla kierowców zapowiadanych od połowy 2024 roku Od lipca przyszłego roku w całym Krakowie ma obowiązywać Strefa Czystego Transportu, ograniczająca wjazd dla pojazdów emitujących najwięcej spalin. Propozycje spotkały się z falą protestów. W magistracie analizują obecnie możliwość złagodzenia przepisów, jakie miałby zostać wprowadzone od połowy 2024 roku. Tymczasem klub "Kraków dla mieszkańców" proponuje, by z obowiązków wymiany samochodów zwolnić mieszkańców Krakowa, którzy zarejestrowali swoje samochody przed 1 marca 2023 r. 📢 Dym w pociągu Intercity relacji Przemyśl - Berlin. Ewakuacja pasażerów na dworcu w Rzeszowie Do dramatycznego zdarzenia doszło w pociągu Intercity "Wawel" z Przemyśla do Berlina (przez Tarnów, Kraków i Wrocław). Po wjeździe na dworzec w Rzeszowie w składzie pojawił się duszący dym, wydobywający się z ostatniego wagonu. Pasażerowie zaczęli kaszleć, zapanowała nerwowa atmosfera. Zarządzono ewakuację, ludzie wyszli na peron. Na miejscu jest straż pożarna, ostatni wagon jest odpinany od składu. Pociąg ma już prawie godzinę opóźnienia.

📢 Świąteczna atmosfera na placu Centralnym w Nowej Hucie. Iluminacje robią wrażenie nawet bez śniegu Spacerując wieczorem po centrum Nowej Huty można już podziwiać świąteczne iluminacje. Te najbardziej efektowne są na placu Centralnym. Mimo, ze aktualnie nie ma już śniegu przy choince wieczorem zbierają się rodzice z dziećmi, które podziwiają bogato zdobione drzewko. Zobaczcie, jak centrum Nowej Huty wygląda ozdobione świątecznymi iluminacjami.

