Sandecja na dnie. W drugoligowych derbach Małopolski górą Hutnik

Gospodarze wyszli na krakowian mocno nabuzowani. Już w 2. minucie Wolsztyński ładnie zagrał do Wilczyńskiego, ten stanął przed świetną szansą, ale górą w tym starciu był jednak golkiper gości. Kilka minut później wspomniany duet ponownie zagroził rywalom – 22-letni Wilczyński dojrzał w „szesnastce” Wolsztyńskiego, ten zwiódł jeszcze obrońców i z kilku metrów posłał piłkę w kierunku bramki. Ponownie świetnie spisał się Frątczak. Miejscowi nie zamierzali spuszczać z tonu. W 16. minucie aktywny Wilczyński minął bramkarza, ale zbyt mocno wypuścił sobie piłkę… W odpowiedzi z kilkunastu metrów mocno uderzył Lelek, futbolówka przeszła obok słupka. Na kilka minut przed przerwą, mimo przewagi ze strony „biało-czarnych” to Hutnik wyszedł na prowadzenie.

Piłkarze Sandecji Nowy Sącz w sobotę rozegrali kolejny z meczów pod hasłem „walka o utrzymanie w II lidze”. Po ostatniej sensacyjnej wygranej nad wiceliderem, KKS Kalisz na jego terenie 2:1 nastroje w ekipie trenera Roberta Kasperczyka były bojowe. Tymczasem w zespole z Nowej Huty pluli sobie w brodę po rozczarowującym remisie 2:2 z Chojniczanką w Chojnicach. Trener Maciej Musiał miał po tym meczu wiele pretensji do arbitra. W sobotę obie ekipy nie zamierzały odstawiać nogi. Nie miał na to wpływu fakt, że naprzeciw siebie stanęły dziesiąta z ostatnią drużyną w tabeli.

Można zażartować, że skoro mecz rozgrywany był w Niepołomicach, to musiał paść gol po wyrzucie z autu... Gospodarze tego obiektu opanowali przecież tę sztukę do perfekcji. No, ale Hutnik pokazał, że i w II lidze można ten element wykorzystywać. A było tak: piłkę z autu wyrzucił Patryk Kieliś, a już w polu karnym świetnie zastawił się Krystian Lelek, który z kolei odegrał do Marcina Wróbla. A ten jedynie sprytnie trącił piłkę, a ta wpadła do siatki. Hutnik wykonał całość bardzo dobrze i piłkarze z Suchych Stawów i ich liczni kibice mieli powody do radości.