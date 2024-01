Przegląd tygodnia z 14.01.2024 w Krakowie. Najważniejsze wydarzenia od 7.01 do 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka 2024. Niezwykły bal maturalny Zespołu Szkół Łączności w Krakowie”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka 2024. Niezwykły bal maturalny Zespołu Szkół Łączności w Krakowie Tradycyjnym polonezem maturzyści z krakowskiego Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku rozpoczęli swój przedmaturalny bal. Następnie przyszedł czas na fotki na studniówkowej ściance 📢 Kultowa kawiarnia krakowian powróci! W lutym otwarcie Bunkra Sztuki Jesienią 2020 roku - po blisko dwóch dekadach - popularna kawiarnia Bunkier Cafe zniknęła z mapy Krakowa. O zniknięciu lokalu zdecydowały remont budynku i obowiązujące wówczas rygory związane z pandemią. W lutym tego roku siedziba galerii przy placu Szczepańskim zostanie ponownie otwarta, a wraz z nią powróci kawiarnia. Początkowo na parterze budynku, docelowo zaś ma powrócić szklany pawilon, jaki lubili krakowianie.

📢 W Krakowie to już plaga. Tym razem kierowca Mercedesa zablokował przejazd tramwajowy Źle zaparkowane samochody w Krakowie, które tamują przejazd tramwajom zdają się być pewnego rodzaju plagą. Zatrzymanie na Karmelickiej w kierunku Bronowic około godziny 15 w sobotę (13 stycznia)? Także tu powodem okazał się być źle zaparkowany pojazd, który uniemożliwił swobodny przejazd tramwajom. Kierowca Mercedesa zostawił swój samochód zbyt blisko torów i tym samym zablokował całą ulicę.

Tygodniowa prasówka 14.01.2024: 7.01-13.01.2024 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak żyje i mieszka Mikołaj Śmieszek i Kasia Szklarczyk. Zwycięzcy "Top Model" pochodzą z Małopolski. Co robią dzisiaj? Małopolska słynie z osób, których nazwiska rozpoznawalne są nie tylko w całym kraju, ale także na świecie. Znane osoby z Małopolski to nie tylko aktorzy czy przedsiębiorcy, ale także... modele. Jednym ze sposobów na wejście do tego świata jest udział w znanym programie telewizyjnym "Top Model". To właśnie tam mieliśmy okazję poznać Mikołaja Śmieszka i Kasię Szklarczyk, którzy znaleźli się wśród zwycięzców programu. To otwarło im drzwi do modowej ścieżki. Jak dzisiaj żyją zwycięzcy programu? Sprawdźcie sami.

📢 Kraków. Zakrzówek w zimowej szacie. Śmiałkowie zażyli również kąpieli w jego lodowatych wodach Tym razem miejscem naszych weekendowych wycieczek jest Zakrzówek. Zalew położony praktycznie w centrum Krakowa, piękny jest o każdej porze roku. Zimą prócz spacerów, chętni i odważni krakowianie mogą w jego wodach pozażywać kąpieli. Takich śmiałków spotkaliśmy w basenach w sobotę 13 stycznia. 📢 Ranking Perspektyw 2024. V LO wciąż najlepszym liceum w Małopolsce i drugim w kraju. TOP 20 szkół z regionu Znamy już najnowszy najbardziej prestiżowy ranking edukacyjny w Polsce - Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. W tegorocznej, 26. jego edycji - tak jak w poprzednich latach - najwyżej spośród ogólniaków z Małopolski uplasowało się V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. "Piątka" pozostaje drugim najlepszym liceum w kraju - po warszawskim XIV LO. W zestawieniu techników z całej Polski o dwie pozycje spadło Technikum Łączności z Krakowa, pozostając przy tym liderem w województwie. Z najnowszego rankingu wyłowiliśmy 20 najlepszych szkół w Krakowie i Małopolsce. Ten lokalny TOP 20 prezentujemy na kolejnych slajdach.

📢 TOP 10 miejsc na zimową wycieczkę zaledwie godzinę drogi od Krakowa! Pomysły na ferie 2024 Nie macie pomysłu, gdzie wybrać się na weekendową wycieczkę zimą? Miejski, szary krajobraz nie zawsze sprzyja zimowym wypadom, dlatego mamy dla was kilka propozycji na weekendową wycieczkę w okolicy Krakowa. Dotarcie w proponowane przez nas miejsca zajmie wam około godzinę, jednak zdecydowanie warto poświęcić na to czas. Zachwycające, śnieżnobiałe widoki czy może ucieczka przed zimnem i kąpiel w wodach termalnych? Decyzja odnośnie tego, jak chcecie spędzić wolny czas, należy do was!

📢 Kraków. Naprzeciwko Plant, na Kazimierzu, przy Alejach albo w Nowej Hucie. Prawie 40 lokali do wynajęcia od miasta 31 stycznia odbędzie się kolejna aukcja na najem gminnych lokali użytkowych. Na chętnych czeka 38 lokali mieszczących się w budynkach zarówno w ścisłym centrum Krakowa, przy Alejach Trzech Wieszczów, na krakowskim Kazimierzu, w Podgórzu, jak i na osiedlach w Nowej Hucie. Już w najbliższym tygodniu będzie można oglądać niektóre z nich. By wziąć udział w akcji trzeba najpóźniej do 29 stycznia złożyć ofertę przystąpienia do niej oraz wpłacić wadium.

📢 W Krakowie coraz mniej miejsc pod nowe bloki, a biurowce opustoszały. Jakie rozwiązanie? Analitycy rynku nieruchomości nie mają dobrych wiadomości dla wypatrujących spadku cen mieszkań w Krakowie: taniej nie będzie. Ani w tym roku, ani w dalszej przyszłości - jeśli nie nastąpi swoista rewolucja. Główna przyczyna to dramatycznie kurczące się miejsce pod budowę nowych bloków. - Wystarczy jeszcze tej powierzchni na około 10-12 lat, w zależności od tego, w jakim tempie będą prowadzone inwestycje. I zabudujemy już wszystkie miejsca, jakie są przeznaczone w Krakowie pod budowę mieszkań. Pozostanie nam chyba tylko nadbudowa kamienic albo domków jednorodzinnych, jeśli nie zmieni się polityka miasta w tym zakresie - mówi Piotr Krochmal z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. 📢 Nowoczesna rehabilitacja pod Krakowem. W Krzeszowicach oddali małopolski szpital po modernizacji z basenem, gabinetami i salą do terapii Nowy budynek Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego powstał w Krzeszowicach. To w ramach gruntownej modernizacji dotychczasowego ośrodka. Obiekt rehabilitacyjny działa tu od około 200 lat, początkowo jako uzdrowisko, obecnie szpital. Teraz część obiektów szpitalnych z lat 60. i 70. XX w. została wyburzona i zamieniona na nowoczesne centrum. Powstały dwie części nowego obiektu z komfortowymi gabinetami, salą rehabilitacyjną, basenem, holem i wieloma urządzeniami. Oficjalnie oddano go do użytku w piątek, 12 stycznia 2024 roku.

📢 Konie bez jedzenia i picia zaczęły zjadać... ściany stajni. Interwencja KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami opublikowało dramatyczny film, na którym widać jak konie, zamknięte w stajni bez wody i picia, gryzą ściany i szukają rozpaczliwie pożywienia. KTOZ opisuje jak próbuje odebrać konie właścicielowi, ale nie ma wsparcia ze strony służb. Interwencja trwa już od dwóch dni. 📢 Weekend w Krakowie. Oto najciekawsze wydarzenia w dniach 13 do 14 stycznia: Targi Vintage i Retro, Weekend z Kazikiem, Zeszłotygodniowe całkiem przyjemne temperatury, ku niezadowoleniu mieszkańców, zostały zastąpione poprzez nieludzkie mrozy! Nie pozwólmy jednak, aby niesprzyjająca pogoda przekreśliła nasze weekendowe plany i utrudniła wzięcie udziału w ciekawych inicjatywach, organizowanych na terenie Krakowa. Zobacz, co tym razem czeka na krakowian w najbliższych dniach. 📢 Kraków. Już otwarty i działa! Parking park&ride na Górce Narodowej. Jakie zasady parkowania? Od piątku, 12 stycznia, otwarty dla kierowców został parking P+R na Górce Narodowej. Na dwóch poziomach wygospodarowano tam miejsce dla 465 pojazdów. Idea jest taka by kierowy przyjeżdżający do Krakowa z północy zostawiali swoje auta i przesiadali się na komunikację miejską. A służyć ma temu połączona z parkingiem pętla autobusowo-tramwajowa na Górce Narodowej i oczywiście wybudowana niedawno linia tramwajowa. Ale kusić może też nowa, poszerzona al. 29 Listopada prowadząca do centrum Krakowa. Jak będzie? Czy nowa infrastruktura zmniejszy korki? Czas pokaże...

📢 Kraków. Już od lutego do Górki Narodowej dojedziemy nową linią autobusową. Jak pobiegnie jej trasa? Pierwszą nowo uruchamianą linią w ramach wzmocnień KMK w lutym będzie linia 193 z Lesiska przez Nową Hutę właśnie do Górki Narodowej. Miasto planuje również stopniowe wprowadzenie dwóch innych linii.

📢 Nowi doktorzy i doktorzy habilitowani na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Kto dostał dyplomy? Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie pochodem akademickim z Collegium Maius do uniwersyteckiej kolegiaty św. Anny rozpoczął w czwartek uroczystość promocji akademickich. Odbyła się ona dokładnie w 627. rocznicę erygowania Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Krakowskim. Dyplomy doktorskie odebrały 52 osoby, dwóm osobom wręczono dyplomy doktora habilitowanego, a kolejnym dwóm - nominacje na stanowisko profesora. 📢 Tafla wody skuta lodem na krakowskich akwenach. Bagry całkowicie zamarznięte. Zjawiskowe widoki! [ZDJĘCIA] Chociaż w Krakowie śniegu jak na lekarstwo, a wokół panuje wszechobecny smog, to przypominamy, że są również miejsca, które wprawiają w iście zimowy nastrój. Bardzo niskie temperatury sięgające nawet -20 stopni pozostawiły po sobie w stolicy Małopolski bardzo wyraźny znak. Miejskie akweny w mgnieniu oka zostały skute warstwą lodu. Dla jednych, a mamy tu na myśli morsów, idealna okazja, by sprawdzić swoje możliwości termiczne, a dla bardziej ciepłolubnych okazja do spaceru w pięknej scenerii. Zobaczcie ZDJĘCIA.

📢 Budowa S7. Przetarg na projekt przebiegu nowej zakopianki na odcinku Kraków - Myślenice. Sześć firm w drugim podejściu Drugie podejście do projektowania zakopianki na odcinku Kraków-Myślenice. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty przetargowe. Sześć firm złożyło swoje oferty. Zarządca drogi na to zadanie chce przeznaczyć 26 mln 568 tys. zł. Przetarg - dla tego odcinka - organizował drugi raz, bo pierwszy został unieważniony ze względu na wycofanie się wykonawcy. 📢 Pogrzeb Mateusza Rutkowskiego w Skrzypnem. Tłumy żegnały byłego skoczka narciarskiego i mistrza świata juniorów. Zmarł w wieku 37 lat Rodzina, bliscy znajomi, sąsiedzi i środowisko sportowe pożegnało w czwartek, 12 stycznia, Mateusza Rutkowskiego – byłego skoczka narciarskiego, mistrza świata juniorów, który zmarł 7 stycznia 2024 roku. 37-latek spocznie w rodzinnym Skrzypnem, w gm. Szaflary na Podhalu. Na pogrzebie pojawił się m.in. Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

📢 Oto najpopularniejsze rasy psów w Polsce! Te szczeniaki najczęściej kupowano w 2023 roku Przed kilkoma laty najpopularniejszymi psami w Polsce były labradory. Do tej pory szczenięta tej rasy są chętnie kupowane przez rodziny z dziećmi oraz młode osoby, szukające inteligentnego, posłusznego, wesołego, przyjacielskiego i spokojnego psa. Obecnie największą popularnością cieszą się owczarki niemieckie! Zobaczcie nasze zestawienie najchętniej kupowanych ras szczeniąt przez Polaków! 📢 Wojsko sprzedaje atrakcyjne nieruchomości w Małopolsce. Działki, budynki, lokale. Zobacz, co w przetargach oferuje AMW w styczniu 2024 Agencja Mienia Wojskowego co miesiąc organizuje przetargi nieruchomości. Obiekty, które znajdują się na stronie Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie przeznaczone są zarówno do najmu, jak i sprzedaży. Przetargi nieruchomości prowadzone przez Agencję Mienia Wojskowego zlokalizowane są na terenie całego kraju. Zakup nieruchomości powojskowych to inwestycja.

