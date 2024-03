Kawiarnia w Bunkrze Sztuki będzie, a przetargu nie było. Jest wyjaśnienie Anna Piątkowska

Kawiarnia Bunkra Sztuki to miejsce lubiane przez krakowian, o czym świadczyć mogą żale mieszkańców wylewane po zamknięciu kawiarni podczas pandemii i emocje wywołane nową altaną, w której będzie się mieściła kawiarnia. Lokal tuż przy Plantach to też łakomy kąsek dla restauratorów, stąd zaniepokojone zapytania o to, czemu nie było przetargu, który wyłoniłby operatora kawiarni. Maria Anna Potocka, była już dyrektorka Bunkra Sztuki, wyjaśnia, że zgodnie z przepisami galeria nie musiała przetargu ogłaszać.