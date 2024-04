Oscarowa muzyka na legendarnych skrzypcach Stradivariusa w Operze Krakowskiej

Nagrodzony w 2000 roku Oscarem film "Red Violin" opowiada o tajemniczej historii (w dużej części opartej na faktach) jednego z najsłynniejszych instrumentów - skrzypiec stworzonych przez Stradivariusa, tzw. "Mendelssohn Stradivarius", należących w przeszłości m.in. do rodziny słynnego kompozytora. Tajemnicze zaginięcie oraz nagłe pojawienie się w sprzedaży, a także lekko czerwonawe zabarwienie instrumentu, wiążące się z legendą, według której lutnik dodał do lakieru krople krwi swojej ukochanej - wszystko to stanowi fascynującą opowieść i było podstawą dużego sukcesu filmu.

Obecnie właścicielką "Mendelssohn Stradivarius" jest Elizabeth Pitcairn. Niezwykły instrument skrzypaczka otrzymała w prezencie od dziadka na 16. urodziny. Prezent kosztował 1,7 mln dolarów.

Muzyczna historia instrumentu, stworzona do "Red Violin" przez Johna Corigliano, zabrzmi dźwiękami samego „głównego bohatera” 12 maja w Operze Krakowskiej w wykonaniu właścicielki niezwykłego instrumentu oraz Acadiana Chamber Orchestra pod batutą Mariusza Smolija.