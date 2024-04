Współczesne rzeźby w wawelskich Ogrodach Królewskich. Prowadzi do nich tajemnicze przejście

- Ta rzeźba jest symbolem renesansu. Zastanawiający się nad przemijaniem Medyceusz spogląda na nas współczesnych. To bardzo nowoczesna forma, ale odnosząca się do historii – dodaje rzeźbiarz. - To wystawa o czasie, przemijaniu i kontemplowaniu tego czasu.

- „Kontrasty” to wystawa, w której łączymy to, co dawne z tym, co współczesne. Zestawiamy renesansową sztukę Jagiellonów działaniami artystycznymi Pawła Orłowskiego, by pokazać, że to, co wydaje się być sprzeczne, kontrastowe może się uzupełniać. Pozwalamy sobie na snucie opowieści, że sztuka współczesna nie istniałaby bez dokonań artystów minionych epok – wyjaśnia Bogumiła Wiśniewska, kuratorka wystawy, kierowniczka działu Interpretacji Sztuki.