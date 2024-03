To nie koniec emocji dotyczących słynnej kawiarni. Bunkier Sztuki zapowiada debatę

- Trudno oceniać coś, co jest szkieletem, a do tego w fazie budowy - mówił nam kilka dni temu przedstawiciel Biura Architektonicznego Kaczmarczyk odpowiadającego za projekt. Dodając, że dziś widać tam płyty i ciemny dach, a altana będzie lekką i przeszkloną konstrukcją przypominająca tę, która tak polubili krakowianie.

Kto na to pozwolił

W dyskusjach wokół pawilonu powraca pytanie, kto wydał zgodę na budowę pawilonu. Także do tek kwestii Bunkier Sztuki odnosi się w swoim oświadczeniu, w którym czytamy, że projekt został skierowany do realizacji po uprzednim uzyskaniu stanowiska władz miasta co do możliwości zagospodarowania terenu przed siedzibą Galerii. Pozytywną opinię wydał wiceprezydent Jerzy Muzyk. Ten dokument, jak tłumaczy Bunkier Sztuki, zapoczątkowało formalnoprawną procedurę budowy obiektu.