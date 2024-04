Sztuka, która wychodzi poza ramy rzeczywistości - projekt „Sensorium – zmysły/świadomość/strategie odbioru” w Krakowie OPRAC.: Paweł Gzyl

MIKRO_ORCHESTRA Jacek Chamot

Czy sztuka i nauka mogą iść w parze? Wydawać się może to dość nieoczywiste, jednak to połączenie prowadzące do innowacyjnych rezultatów. Sztuka inspiruje naukę swoją wyobraźnią i kreatywnością, podczas gdy nauka dostarcza sztuce wiedzy i zrozumienia świata. Unikalne realizacje prezentowane będą w kilku przestrzeniach Krakowa w ramach projektu „Sensorium – zmysły/świadomość/strategie odbioru”.