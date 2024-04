Legendarne złoto Kolchidy przybyło do Krakowa. Zachwyca w gablotach Muzeum Narodowego Anna Piątkowska

Takiej wystawy jeszcze nie było i to nie tylko w Polsce – najważniejsze dzieła sztuki Gruzji przyjechały do Krakowa, do 15 września będzie okazja, by zobaczyć je w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. W gablotach MNK znalazło się m.in. legendarne złote runo, po które płynęli Argonautów. - O tej wystawie marzyliśmy od lat – mówi prof. Andrzej Szczerski, dyrektor MNK.