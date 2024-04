Najlepsze krakowskie wystawy za darmo. Sprawdziliśmy, kiedy iść do muzeum

Najlepsze krakowskie wystawy zobaczycie nie wydając ani grosza. Sprawdziliśmy, kiedy pójść do muzeum, by skorzystać z możliwości wolnego wstępu, zanim ta okazja pojawi się podczas Nocy Muzeów.

W poniedziałek na Wawel, do Wieży Ratuszowej, Starej Synagogi i Fabryki Schindlera Aby zobaczyć nieprzebrane skarby Zamku Królewskiego na Wawelu za darmo, na wzgórze wawelskie trzeba się wybrać w poniedziałek z samego rana. W godz. 10.00 - 16.00 ze specjalnymi wejściówkami (do odbioru w kasach) można zobaczyć wawelskie ekspozycje: Zbrojownię (styczeń -czerwiec), Wawel Zaginiony (cały rok), Prywatne Apartamenty Królewskie (kwiecień-czerwiec, od 15 kwietnia do 23 maja nieczynna będzie Sala Kolumnowa), Wawel Podziemny. Lapidarium (lipiec-wrzesień), Wawel Odzyskany (lipiec-grudzień), Skarbiec Koronny (październik-grudzień). Każdego dnia bezpłatnie można zwiedzić dziedziniec zamku. Za darmo zbiory muzeum zobaczą każdego dnia dzieci do 7 lat. Na początku tygodnia warto się wybrać również do mieszczącej się na Rynku Głównym Wieży Ratuszowej. Tego dnia nie trzeba będzie płacić za niesamowitą perspektywę miasta i okolic rozciągającą się z wysokości wieży. Trzeba jednak wspiąć się tu wąskimi, krętymi schodami.

Za darmo w poniedziałki można także obejrzeć najcenniejsze zabytki muzealnej kolekcji judaików eksponowane są na stałej wystawie w Starej Synagodze. W dawnych modlitewnikach męskiej i kobiecej na parterze budynku wystawione są przedmioty żydowskiej sztuki obrzędowej.

W poniedziałek warto też zajrzeć na Zabłocie. Mieszcząca się w dawnym budynku administracyjnym Fabryki Emalia Oskara Schindlera przy ul. Lipowej 4 wystawa "Kraków – czas okupacji 1939–1945" jest opowieścią o Krakowie i losach jego polskich i żydowskich mieszkańców w czasie II wojny światowej, ale też o Niemcach – okupantach, którzy pojawili się tutaj 6 IX 1939 i brutalnie przerwali wielowiekową historię polsko-żydowskiego Krakowa. Fabrykę Schindlera tego dnia zwiedzamy bezpłatnie. We wtorek do Muzeum Narodowego, MuFo, Mangghi i Rynku Podziemnego

Większość krakowskich muzeów właśnie tego dnia tygodnia zaprasza na bezpłatne zwiedzanie swoich wystaw. Gdzie zajrzeć we wtorek? Wystawy stałe we wszystkich oddziałach MNK we wtorki stoją otworem dla zwiedzających bez wydawania nawet złotówki. W ramach darmowego zwiedzania w Gmachu Głównym można zobaczyć m.in. zbiory Galerii Rzemiosła Artystycznego – to największa tego typu stała ekspozycja muzealna w Polsce, a także sztukę polską XX i XXI wieku. Zaś XIX-wieczne malarstwo polskie, ze słynnym „Szałem” Władysława Podkowińskiego, pracami Jana Matejki, Jacka Malczewskiego i Artura Grottgera to domena Sukiennic.

„Dama z gronostajem”, słynna Madonna z Krużlowej, prace Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Czapskiego i Józefa Mehoffera prezentowane w poświęconych im oddziałach MNK na wystawach stałych we wtorki także można oglądać w ramach bezpłatnego zwiedzania. Każdego dnia za symboliczną złotówkę zbiory MNK zobaczą dzieci i osoby do 26 roku życia. Tego dnia także wystawę stałą Muzeum Fotografii MuFo „Co robi zdjęcie” zobaczycie bezpłatnie. Ekspozycja przekrojowo prezentuje historię fotografii, jej teraźniejszość i przyszłość. Podzielona na pięć części wystawa wprowadza widza w świat różnych technik fotograficznych, pozwalając mu zrozumieć nie tylko, jak powstają współczesne odbitki fotograficzne, ale także dowiedzieć się, jakie metody wcześniej stosowano do zapisu obrazów na papierze. Zwiedzający mają także okazję zapoznać się z najważniejszymi polskimi fotografami i fotografkami, których prace znajdują się w krakowskich zbiorach.

Wtorek jest także dniem bezpłatnego wejścia w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Do 5 maja czynna będzie tam ekspozycja prac Hiroshigiego – XIX-wiecznego japońskiego malarza, którym inspirowali się wielcy europejscy twórcy impresjonizmu i ekspresjonizmu. Nazywany malarzem deszczu, śniegu i cieni Hiroshige znalazł się również w kolekcji Feliksa Mangghi Jasińskiego.

Każdego dnia „japońskie” wystawy za złotówkę zobaczą dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat.

Bogata kolekcja zabytków starożytnego Egiptu, pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski czy wyroby rzemiosła artystycznego ludów zamieszkujących wybrzeże Pacyfiku to skarby Muzeum Archeologicznego. Przy ulicy Senackiej 3 warto się zjawić we wtorek, by móc zanurzyć się w przeszłości. Dawne dzieje – choć nie tak odległe jak w Muzeum Archeologicznym - przywołuje Muzeum Etnograficzne. We wtorki zajrzycie m.in. do dawnej izby krakowskiej, podhalańskiej, szkolnej klasy za darmo. Dodatkowo, tego dnia za wszystkie wystawy czasowe zapłacicie mniej.

Z placu Wolnica tylko kilka kroków do Muzeum Inżynierii i Techniki, gdzie w ramach bezpłatnych wtorków można zrobić krok od przeszłości w przyszłość. „Miasto. Technoczułość” - ekspozycja stała muzeum - to prawdziwa podróż w czasie od pierwszych koncepcji miast, przez kolejne epoki, w tym obie rewolucje przemysłowe i powojenną modernizację, aż po czasy współczesne, a nawet do przyszłości. Przeszłość to również domena muzeum Rynek Podziemny. Spacerując między Sukiennicami a kościołem Mariackim, można nie zdawać sobie sprawy, że pod ziemią, na głębokości kilku metrów, kryje sie prawdziwy skarbiec wiedzy o przeszłości Krakowa. Aby go odkryć, wystarczy zejść do Rynku Podziemnego. We wtorek taki spacer nie kosztuje nic.

Wtorek to także dzień bezpłatnego zwiedzania wystawy stałej „Kraków od początku, bez końca” w Krzysztoforach. Na nowej wystawie stałej w Pałacu Krzysztofory historia, magia i legenda splatają się z codziennością i współczesnością, tworząc różnorodną, barwną i intrygującą opowieść. Bo taki właśnie jest Kraków. Tu przeszłość i przyszłość przenikają się w samym sercu Krakowa.

Tego dnia warto się udać na wycieczkę do Bronowic, by zobaczyć najsłynniejszą „salę weselną” – Rydlówkę, miejsce, gdzie gdzie rozegrała się akcja „Wesela” Wyspiańskiego. Niezwykły klimat epoki czuje się tam do dziś.

Wtorek jest dniem darmowego zwiedzania również w Muzeum Nowej Huty z jej schronami, Muzeum Podgórza, Aptece Pod Orłem, Ulicy Pomorskiej. Za złotówkę zobaczycie wystawy Międzynarodowego Centrum Kultury we wtorki, tyle tez kosztuje tu zwiedzanie każdego dnia dla osób poniżej 26 roku życia. W środę do Muzeum UJ i Cricoteki Mieszczące się w najstarszym budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego muzeum to niezwykła historia uczelni, jej profesorów i studentów na przestrzeni wieków, ale także miejsce, w którym można zobaczyć m.in. insygnia władzy rektorskiej, faksimile rękopisu Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium, nagrody filmowe Andrzeja Wajdy, w tym statuetkę Oscara, noblowski medal Wisławy Szymborskiej, złoty medal olimpijski Roberta Korzeniowskiego.

Muzeum UJ to prawdziwy wehikuł czasu, który za darmo można uruchomić w każdą środę w godz. 13.30 – 17.00. Za darmo stoją otworem w każdą środę drzwi na wystawy stałe i czasowe Cricoteki. Muzeum prezentuje nie tylko twórczość Tadeusza Kantora, inicjatora nowych trendów w sztuce polskiej i twórcy awangardowego teatru Cricot 2, przy ul. Nadwiślańskiej 2 zobaczyć można również wielu innych twórców współczesnych. W najbliższych miesiącach goszczą tu prace Jerzego Beresia – także dotąd niepokazywane szerokiej publiczności. W czwartek do MOCAK-u Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK warto odwiedzić w czwartki. Tego dnia wstęp na wystawy Kolekcji MOCAK-u na poziomie -1: „Dialog z przestrzenią”, „Współczesne modele realizmu”, „Pojęciokształty” Stanisława Drożdża i „Live Factory 2: Warhol by Lupa” jest darmowy. Na pozostałe wystawy obowiązuje w tym dniu bilet ulgowy. W najbliższych miesiącach można zobaczyć tu m.in. pokaz prac prezentowanych pod wspólnym hasłem „Jedzenie w sztuce” przestawiających różne aspekty tej codziennej i – zdawałoby się – banalnej czynności.

W sobotę Muzeum Żup w Wieliczce

Sobotnia wycieczka do Wieliczki i zwiedzanie Muzeum Żup pozwoli zaoszczędzić na biletach. Tego dnia można zobaczyć wystawy Zamku Żupnego za darmo. Jeszcze do sierpnia gościć będzie w zamku wystawa poświęcona… wytwarzaniu lin. W niedzielę do Muzeum Ruchu Harcerskiego i AK

Mieszczące się w dawnym forcie austriackim Muzeum Ruchu Harcerskiego to jedno z najnowszych krakowskich muzeów. Aby zobaczyć historię harcerstwa, poczuć klimat gawędy snutej przy ognisku trzeba się udać na peryferie miasta. W nagrodę można sobie sprawić niedzielny spacer po okalającym muzeum parku. Także w niedzielę za darmo udostępnia swoje zbiory zwiedzającym Muzeum Armii Krajowej. Stała ekspozycja muzeum poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu i jego sile zbrojnej – Armii Krajowej. Jej ideą jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia czasów wojny, wraz z jego duchową genezą obejmującą Polskę międzywojenną oraz kształtem dziedzictwa patriotycznego we współczesnej Polsce.

