Muzeum Krakowa walczy z "podróbkami" Lajkonika. "Lajkonik pojawia się na ulicach Krakowa raz w roku"

W Krakowie pierwszy czwartek po święcie Bożego Ciała oznacza jedno: przez miasto przejdzie orszak Lajkonika. Zgodnie z legendą, dotknięcie jego buławą przynosi szczęście na najbliższy rok. To jedyna okazja, kiedy na ulicach miasta pojawia się Konik Zwierzyniecki. Ten prawdziwy.

W związku z coraz częstszym wykorzystywaniem postaci Lajkonika - jednego z symboli miasta - do działań o charakterze komercyjnym wystosowały wspólny apel o ochronę Konika Zwierzynieckiego jako jednego z symboli Krakowa.

Jak przypominają muzealnicy, pochód Lajkonika jest krakowskim dziedzictwem niematerialnym, które od 2014 roku widnieje na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego i znalazło się na niej jako jedno z pierwszych zjawisk.

- Celem wpisu była przede wszystkim ochrona naszej tradycji, również przed wykorzystywaniem postaci Lajkonika poza akceptowalnym przez społeczność kontekstem, często do działalności komercyjnej czy eventowej - przypominają muzealnicy. - To prawda, że naszej tradycji nie chronią prawa autorskie w takim rozumieniu, jak zapisano w stosownych ustawach. Pozostaje nam jednak zwrócić się z apelem do wszystkich tych, którym droga jest historia i dziedzictwo Krakowa, w szczególności do osób odpowiedzialnych za prowadzenie działalności kulturalnej w mieście, o zrozumienie naszego stanowiska. Wzywamy do świadomego odwoływania się do krakowskiego dziedzictwa niematerialnego, z poszanowaniem tradycyjnego kontekstu, w którym jest ono kultywowane oraz o zachowanie właściwiej wrażliwości.