Będzie okazja, by wspólnie zatańczyć poloneza. Do tańca zaprosi Cracovia Danza

- Najważniejsza jest dla nas teraz produkcja nowej premiery „Muzyka na wodzie” do muzycznych suit Georga Friedricha Haendla i Georga Philippa Telemanna, którą zaprezentujemy 25 czerwca w Teatrze Variete – zapowiada Romana Agnel, dyrektorka Baletu Cracovia Danza i reżyserka przedstawienia. - Będzie to barokowe widowisko na bazie kostiumów z epoki nawiązujących do strojów karnawału weneckiego. Przywołamy barokową mitologię: najady, trytony, z którymi kojarzymy wodne światy, ale nawiążemy tez do współczesnej koncepcji abstrakcji, czyli przedstawiania tańcem natury wody, lasów, łąk.

Choreografię do spektaklu przygotuje francuski artysta Pierre-François Dollé specjalizujący się w tańcu barokowym. Spektakl powstanie do muzycznych suit Georga Friedricha Haendla spiętych jednym tytułem „Water music” oraz do suity Georga Philippa Telemanna „Wassermusik”. Tancerzom towarzyszyć będzie grający „na żywo” Zespół Muzyki Dawnej The Violin Consort pod kierunkiem Zbigniewa Pilcha.