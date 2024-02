Prasówka z całego tygodnia 25.02.2024 w Krakowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W czwartek 22 lutego Tauron Arena wypełniła się fanami jeździectwa z całej Polski. W pierwszym dniu rywalizacji w ramach Cavialiada Tour odbyło się siedem konkursów, w tym konkurs szybkości w ramach walki o udział w finale Pucharu Świata. Obejrzyjcie w galerii zdjęcia z tego wydarzenia. W piątek druga część imprezy w Krakowie.

Justin Timberlake ogłosił długo oczekiwaną europejską odsłonę swojej światowej trasy koncertowej „The Forget Tomorrow World Tour”. Jednym z przystanków będzie TAURON Arena Kraków. Koncert w naszym mieście zaplanowano na 26 lipca!

Majątek Polskich Kolei Państwowych to nie tylko tory i budynki dworcowe. Mają bardzo wiele nieruchomości. Część z nich wyprzedają. W Małopolsce mają do sprzedania działki, mieszkania, domy a nawet hotel. I to nie byle jaki, a taki z widokiem na Giewont. PKP nieruchomości wystawiają na licytację. Takie, na które nie będzie wielu chętnych pójdą po cenie za którą są wystawione, a te wcale nie są wysokie. Sprawdź, ile trzeba mieć, by kupić kawałek ziemi, wielki hotel czy "cztery kąty".