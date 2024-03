Prasówka 30.03.2024 Kraków. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krakowa

Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek w katedrze na Wawelu rozpoczęła się o godz. 18.00. Przewodniczył jej metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Liturgia wielkopiątkowa zaprasza wiernych do rozważenia biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie do adoracji i uczczenia krzyża. - Miłość Chrystusa przynagla nas, byśmy kochali Ojca, który pierwszy nas umiłował. Ale ta sama miłość Chrystusa przynagla nas, abyśmy kochali braci – mówił abp Marek Jędraszewski.

Do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem doszło w piątek (29 marca) ok. godz. 16 na ulicy Sosnowieckiej w Krakowie, na wysokości Galerii Bronowice i Ikei. W wypadku ucierpiał m.in. kierowca jednośladu. - Są osoby poszkodowane, na miejscu pracują służby ratunkowe. Występują utrudnienia w ruchu drogowym – podaje portal Patrol998 – Małopolska.

Prasówka 30.03 Kraków: pozostałe wydarzenia

Minął tydzień odkąd młodzi lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie polecieli do Katondwe. Jonasz Lenart, świeżo upieczony specjalista neonatologii i Daniel Andrysiak, który aktualnie jest w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej już od drugiego dnia po przybyciu na miejsce zostali wrzuceni na głęboką wodę. - Czujemy się jakbyśmy przyjechali do Rodziny - piszą. Jednak rzeczywistość, którą zastali jest bardzo trudna: cholera, malaria, infekcje HIV, nowotwory i bardzo ciężkie warunki do pracy.