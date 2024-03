Wigilia Paschalna w katedrze na Wawelu i sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie

Wigilia Paschalna na Wawelu

Zapowiedział liturgię chrzcielną, w czasie której katechumeni przyjmą sakramenty inicjacji a wszyscy wierni odnowią przyrzeczenia chrzcielne. – Za łaskę chrztu, która spłynie na nowych naszych braci i siostry, za łaskę chrztu, dzięki której staliśmy się prawdziwie Bożymi dziećmi, wysławiajmy Boga chwaląc, że naprawdę do końca nas umiłował i chce – On, nasz Stwórca i Pan – abyśmy kiedyś weszli do Jego przybytku i to na wieczność całą – zakończył.

Po homilii, liturgia chrzcielna rozpoczęła się od śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych. Woda chrzcielna została pobłogosławiona przez zanurzenie w niej paschału. Sakrament chrztu przyjął 10-letni chłopiec, sakrament bierzmowania – dziewczyna związana z parafią wawelską, a sześcioro katechumenów wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej – dwie Polki i czworo obcokrajowców m.in. z Demokratycznej Republiki Konga, Hiszpanii i Francji.