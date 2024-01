Nowi doktorzy i doktorzy habilitowani na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Kto dostał dyplomy?

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie pochodem akademickim z Collegium Maius do uniwersyteckiej kolegiaty św. Anny rozpoczął w czwartek uroczystość promocji akademickich. Odbyła się ona dokładnie w 627. rocznicę erygowania Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Krakowskim. Dyplomy doktorskie odebrały 52 osoby, dwóm osobom wręczono dyplomy doktora habilitowanego, a kolejnym dwóm - nominacje na stanowisko profesora.

- To wielka radość, gdy nasza Alma Mater rodzi nowie pokolenia ludzi mądrości, wiedzy i wiary. To właśnie w takich chwilach przesłanie naszego patrona i przewodnika św. Jana Pawła II znajduje swój wyraz, bowiem tak realizujemy jego wezwanie o "fides et ratio" w naszym akademickim życiu - mówił w kolegiacie św. Anny rektor Uniwersytetu Papieskiego ks. prof. Robert Tyrała. W pracach z zakresu nauk teologicznych, dzięki którym Uniwersytet Papieski zyskał nowych doktorów, podejmowano takie tematy jak np. znaczenie postu dla rozwoju życia chrześcijańskiego, muzyka w liturgii sakramentu małżeństwa, problematyka uchodźstwa w świetle posoborowego nauczania Kościoła, homilia w teorii i praktyce Benedykta XVI czy obraz Jezusa u młodzieży (na podstawie badań maturzystów w archidiecezji krakowskiej). W dyscyplinie historia dyplomy otrzymali autorzy prac m.in. o historii konfliktu o Górski Karabach (XVII-XX wiek), ale też np. o inskrypcjach na kamienicach krakowskich - jako wyrazie transferu idei w architekturze przełomu XIX i XX wieku. Jeśli chodzi o nauki socjologiczne, w jednej z prac zajęto się np. rolą mediacji w sporach małżeństw międzykulturowych i międzyreligijnych.

W czasie mszy św. w kolegiacie św. Anny w dniu promocji doktorskich Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II biskup Janusz Mastalski wskazywał na wartości, którymi kierował się w życiu św. Jan z Kęt, a które są kluczowe w rozwoju uniwersytetu: mądrość, miłosierdzie, modlitwa i miłość. W homilii bp Mastalski przypomniał słowa papieża Franciszka, który mówił, że uniwersytet powinien dążyć do integralnego poznania człowieka i świata. Stanowi to wyzwanie, by połączyć dwa horyzonty: świata i osobisty. Biskup stwierdził, że współczesny świat nie chce zrozumieć prawdy, którą głosi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Prawda, wolność i miłość są teraz pojmowane w inny sposób, który często zakłamuje rzeczywistość. Biskup podkreślił, że w Ewangelii został nakreślony jasny kierunek, którym powinna podążać wspólnota akademicka.

- W obecnych, trudnych czasach ważna jest umiejętność dokonywania i przewidywania własnych wyborów - mówił też bp Janusz Mastalski. Stwierdził, że mądrość to pomysł na siebie i innych.

Jak wskazał hierarcha, Jezus mówił, by dać każdemu, kto prosi i nie domagać się zwrotu; kluczowym jest zatem miłosierdzie. - Możemy napisać wiele książek, wypromować fantastyczne doktoraty, ale jeśli nie będziemy miłosierni dla innych i dla siebie, to będzie tylko piękna kariera zawodowa, a nie realizacja misji uniwersyteckiej - zauważył bp Janusz Mastalski. Biskup mówił też o tym, że Chrystus wskazywał, iż należy miłować nawet swoich nieprzyjaciół. - Jak nie będzie miłości na naszym uniwersytecie, jeśli nie będzie miłości studentów do siebie wzajemnie, do profesorów, a profesorów do studentów, to będzie on uniwersytetem tylko z nazwy. Ważne jest, by w swej posłudze i studiowaniu kierować się miłością - stwierdził biskup. Wskazał, że świat potrzebuje kochających profesorów i studentów, którzy kochają także swą Alma Mater.

O modlitwie hierarcha mówił z kolei: - Modlitwa w obecnych czasach jest szczególnie ważna. Powinna być pełna zaufania, regularna i integralna oraz bardzo często nie powinna być "za kogoś", ale "zamiast kogoś" - podkreślił biskup. - Przychodzimy do tej pięknej kolegiaty, by przez wstawiennictwo św. Jana z Kęt powiedzieć: "Panie, spraw by wiara moja była silna, pokorna, skuteczna i pewna, niezależnie od tego jakie refleksje badawcze będą nam towarzyszyć" - dodał. Na zakończenie bp Mastalski życzył w imieniu metropolity krakowskiego, by Uniwersytet Papieski św. Jana Pawła II był pięknym, mądrym, pełnym miłosierdzia i miłości miejscem, przepełnionym rozmodleniem.

Nowi doktorzy, doktorzy habilitowani i profesorowie

W dyscyplinie "nauki teologiczne" dyplom doktorski otrzymali:

o. dr Piotr BIELENIN OFMConv

ks. dr Jerzy BIERNAT

dr Aleksandra BRZEZIŃSKA-LIS

dr Adam CHRAPUSTA

dr Anna GŁADKOWSKA

dr Hanna GÓRSKA

dr Agnieszka HOTLOŚ

dr Paweł KORZONDKOWSKI

ks. dr Piotr KOSAKOWSKI

ks. dr Zbigniew KUCHARSKI

dr Izabela KULIK-IZYDORCZYK

dr Ewa LASKOWSKA

ks. dr Marek MALEC

ks. dr Andrzej NACKOWSKI

dr Anna PANETH

dr Małgorzata PISARSKA

ks. dr Piotr PRZYBYSZ

dr Karolina RACHWAŁ

ks. dr Bartosz RAKOCZY

ks. dr Tomasz RĄPAŁA

dr Viktoriya SEMENOVA

dr Andrzej SĘKIEWICZ

dr Ireneusz SKOCZEŃ

dr Beata SZPETKOWSKA

ks. dr Jakub WIŚNIEWSKI

ks. dr Mariusz WOŹNIAK

ks. dr Mateusz WÓJCIK

ks. dr Szymon WRÓBEL

dr Katarzyna Jingzen WU

ks. dr Kamil ZAKASZEWSKI

ks. dr Andrzej ŻARKOWSKI.

W dyscyplinie "filozofia" dyplom doktorski otrzymali: o. dr Michał BOREK OFM

dr Mateusz KUTA

dr Łukasz MAZUR

dr Nina PUTAŁA

ks. dr Andrzej TARCHAŁA. W dyscyplinie "historia" dyplom doktorski otrzymali: dr Jan BULAK

dr Hovhannes GEVORGYAN

dr Karol KUBICKI

dr Adrian MATUŁA

dr Katarzyna MYSONA BYRSKA

dr Luiza TRYBUŚ

dr Dorota ŻYWCZAK. W dyscyplinie "nauki socjologiczne" dyplom doktorski otrzymali: dr Agata GORCZYCA

dr Marta LUBER

dr Anna NAJDA

ks. dr Łukasz PIÓRKOWSKI

dr Monika PYRCZAK-PIEGA

dr Iwona WALDZIŃSKA. W dyscyplinie "nauki o komunikacji społecznej i mediach" dyplom doktorski otrzymali:

dr Przemysław PAWELEC

ks. dr Tomasz PODLEWSKI

dr Danuta SZTUBA. Dyplomy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego odebrali natomiast:

dyplom doktora habilitowanego nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne - ks. dr hab. Lech Wołowski

dyplom doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia - ks. dr hab. Zbigniew Liana. Stanowisko profesora otrzymali z kolei: o. prof. dr hab. Dariusz Kasprzak i ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński z Wydziału Teologicznego. Rektor UPJPII poinformował również, że w roku 2023 z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy tytuły profesora nauk teologicznych w dyscyplinie "nauki teologiczne" otrzymali: ks. prof. Jan Dziedzic oraz ks. prof. Andrzej Muszala.

