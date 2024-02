Miłość kwitnie w centrum Krakowa. Msze święte dla singli i wspólna zabawa. Przy ul. Siennej 5 można spotkać przyszłą żonę lub męża

Nowe miejsce, ale wszystko po staremu

Msze Święte dla singli przeniosły się do centrum Krakowa, dzięki czemu organizatorzy mogą przygotować się na jeszcze większą liczbę chętnych oraz rozwinąć skrzydła, jeśli chodzi o to, co czeka na szukających swojej bratniej duszy.

– To nie znaczy, że na Ruczaju było źle – mówi ks. Krzysztof Wąs, pomysłodawca i organizator spotkań: – Na ostatnie, majowe spotkanie przyszło 220 osób, więc część musiała po prostu stać na zewnątrz, bo nie zmieściła się do sali - dodaje.

W nowej odsłonie msze święte dla singli odbywają się w kościele św. Barbary w Krakowie. Po nich chętni przenoszą się do podziemi budynku Arcybractwa Miłosierdzia przy ul. Siennej 5 na integrację i wspólną zabawę. Nowym elementem jest patron, który co miesiąc ma towarzyszyć zebranym. We wrześniu był nim św. Józef. Na kolejne spotkania przewidziani się m. in. św. Rita i błogosławiona Rodzina Ulmów.