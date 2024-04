Pogrzeb Zbigniewa Tomaszka, byłego wójta Iwanowic. Pracowników zawsze pytał: "Czy wszystko w porządku"

- To przypomina nam, że był Pan ciepły i serdeczny. potrafił słuchać i pokazać wsparcie wtedy, kiedy tego potrzebowaliśmy. Zawsze był Pan życzliwy, opiekuńczy i troskliwy jak ojciec. To Panu wielu z nas zawdzięcza swoje sukcesy zawodowe. Był Pan nie tylko naszym mentorem, ale i przyjacielem. Interesowały Pana rzeczy ludzkie, choć tak trudno zapewnić ludziom to, czego potrzebują - mówiła do Zmarłego na pożegnanie pani skarbnik.